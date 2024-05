Eventi dal lunedì al venerdì: cosa fare a Bologna questa settimana

Lunedì è arrivato, ma non disperiamo: la città inizia a essere vivace e le serate si allungano così come accade con l'arrivo dell'estate. Manifestazioni e rassegne, nuovi posti per trascorrere le serate e tanti eventi che senza far troppo tardi ("che domani si lavora") danno una bella energia. Ecco una piccola lista da tenere buona per questa settimana: i feriali sono già un po' weekend.

30 anni dalla morte di Kurt Cobain: un incontro DAMS Lab

"Kurt Cobain 1994-2024" - Un’icona della musica rock e della cultura contemporanea a 30 anni dalla morte. Un incontro a cura di Stefano Marino con la partecipazione di Alessandro Alfieri, Valeria Sgarella, Davide Sisto, Stefano Solventi, Luca Villa. Kurt Cobain (1967-1994), cantante, chitarrista e principale compositore nella band Nirvana, rappresenta senza dubbio una delle figure-chiave della storia del rock degli ultimi decenni: una figura i cui effetti e la cui influenza, a un livello musicale e anche a un livello di immaginario collettivo, continuano indubbiamente a farsi sentire fino a oggi e non mancano di lasciare tracce significative nel panorama odierno, a vari livelli. L'evento "Kurt Cobain 1994-2024", organizzato nel 30° anniversario della sua morte, è una giornata di studio presso l'Università di Bologna in cui studiosi/e molto esperti/e di Kurt Cobain, dei Nirvana e della sottocultura "grunge" legata principalmente alla scena musicale di Seattle degli anni '90, presenteranno i propri interventi e le proprie interpretazioni della figura di Cobain e della sua eredità nella musica e nella cultura contemporanea. Appuntamento lunedì 27 magio dalle 15.30 alle 19.00. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Dove? DAMSLab Auditorium Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b.

La Bella Addormentata" di Cajkovskiy al Teatro Mazzacorati 1763 (gratuito)

Il 27 maggio Il duo pianistico Hiroko Takafuji e Francesco Ricci esegue al Teatro Mazzacorati 1763 una selezione di brani tratti dal balletto "La Bella Addormentata" di Cajkovskiy, trascritta per pianoforte a quattro mani dal compositore Ryosuke Karaki. Appuntamento alle ore 21.00. Ingresso gratuito con donazione facoltativa, prenotazione obbligatoria. Email: mazzacorati@succedesoloabologna.it, 051 2840436 / Whatsapp 3345899554. Sito: www.teatromazzacorati1763.it

Gli Still Corners di Tessa Murray live

Il 28 maggio al Locomotiv Club di via Sebastiano Serlio, inizio live alle 21.00. Still Corners è il progetto musicale di Tessa Murray e Greg Hughes, nato dall’incontro casuale dei due a una fermata di un treno di Londra, nel 2009. Nel corso dell’ultimo decennio la band ha prodotto musica riflessiva, ricercata e romantica, dal suono scintillante e desertico, per le origini di Hughes cresciuto tra Texas e Arizona. Il 5 aprile 2024 hanno pubblicato il sesto album in studio dal titolo Dream Talk: dieci canzoni accuratamente realizzate, eleganti e malinconiche. Tessa Murray racconta: “La genesi di molte di queste canzoni è nata dai sogni. Ogni notte scrivevo i sogni che riuscivo a ricordare. Mentre registravo, tiravo fuori il mio libro dei sogni e cantavo su varie frasi in loop su cui Greg aveva lavorato. È stato divertente e quelle che pensavo fossero delle divagazioni hanno finito per sorprenderci con i loro vari significati e immagini”.

Prodotto da Greg Hughes nello studio della band a Woodstock, Greg dice: “Abbiamo sperimentato varie cose, come diversi microfoni, amplificatori ed effetti, prima di impegnarci. Poiché tutto è stato mixato in analogico attraverso la nostra nuova console SSL, il suono è molto brillante”. Il primo singolo, Secret World, parla di ossessione. Murray scrive: “A volte il pensiero di qualcuno, il desiderio di conoscerlo e di entrare nel suo mondo, è pericoloso. La persona reale non ha più importanza, ma solo la sua fantasia, che è totalmente sbagliata ma sembra giusta”.

"Cirenaica Buskers": metti un mercoledì di artisti di strada

Mercoledì 29 maggio la magia approda sul palco della Casa di Quartiere Scipione dal Ferro con “Cirenaica buskers”, la rassegna dedicata a esibizioni di artisti di strada, giocoleria e magia. Questa è la volta di Magico Turra in “Un po’ di magia”. Uno spettacolo comico di street magic adatto a tutte le età, esclusi neonati e ultracentenari, in cui il pubblico viene coinvolto e molti effetti avvengono proprio tra le sue mani. Palline che spariscono e si moltiplicano, corde che si allungano e si accorciano, luci che appaiono a colpi di danza, anelli che si uniscono e si dividono in mano al pubblico stesso, per finire con l'escapologia. Evento gratuito. Indirizzo: via Sante Vincenzi, 50. Ore: 18.30.

20 Days in Mariupol

Sempre mercoledì 29 maggio a Teatri di Vita il documentario, vincitore di due prestigiosissimi premi come il Premio Oscar e il Premio Pulitzer, ci porta alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina, quando una squadra di giornalisti entra nella città portuale di Mariupol. Durante il successivo assedio, mentre cadono le bombe, gli abitanti fuggono e l’accesso a elettricità, cibo e acqua è interrotto. I reporter, unici rimasti, lottano per raccontare le atrocità della guerra, finché circondati dai soldati russi si rifugiano in un ospedale, in trappola. Le loro immagini, diffuse dai media mondiali, documentano morte e distruzione, e smentiranno la disinformazione russa. Di fronte a tanto dolore il regista Mstyslav Chernov si chiede se continuare a filmare possa fare qualche differenza, ma sono gli stessi cittadini di Mariupol a implorarlo di continuare, perché il mondo sia testimone. Mstyslav Chernov, giornalista ucraino è membro dell’Associated Press e ha documentato i principali conflitti e crisi in Europa, Asia e Medio Oriente.