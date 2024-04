Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E dopo il 25 aprile di apre su Bologna un weekend ricco di appuntamenti di ogni genere, con un programma musicale davvero trasversale che va dall'opera al pop, passando per il punk. Uno sguardo ai palchi cittadini ne dà piena conferma visto che si accendono i riflettori sia sui palazzetti che nei club. C'è spazio anche per i più piccoli grazie allo show dello Zecchino d'Oro.

Per gli appassionati di mercatini torno a segnalare la mappa di quelli aperti in questo periodo. Fra le mostre da vedere in città (ma ce ne sono davvero tante!) "Da Felice Giani a Luigi Serra: in mostra la Bologna dell’Ottocento dalle collezioni d’arte della Fondazione Carisbo". Tutt'altro genere, ma sempre da vedere, l'esposizione a Palazzo Pallavicini "Squali e abissi". E per avere una panoramica sulle mostre del mese, abbiamo anche il solito riassunto.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dopo il grande successo dello show unico all’Arena di Verona dello scorso settembre, Levante fa tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 28 aprile 2024, con il suo tour "Live nei Teatri". Sul palco sarà accompagnata dalla sua band di sempre (Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori) offrendo al pubblico uno spettacolo inedito che sceglie di sviluppare alcune suggestioni visive e musicali dell’Arena in un abito rinnovato che, come solo in teatro può accadere, permette un contatto più stretto, intimo e accogliente. Insieme alle immancabili hit live, la cantautrice propone anche qualche perla che manca in scaletta da tanto. Alcune canzoni sono state rivisitate grazie all’aggiunta di strumenti come il violino e il contrabbasso elettrico che le portano su tappeti armonici più vicini al trip-hop che al sound originale. Il teatro è la casa dove Claudia Lagona (questo il vero nome di Levante) sta dando voce all’ultimo album “Opera Futura” e ripercorre insieme al pubblico anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“Manuale Distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” del 2019 e “Opera Futura” pubblicato quest’anno) e 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.

Tremate...le streghe son tornate! Ed ecco la loro mostra!

Il 26 e il 26 aprile 2024, reduci dal grande successo live negli stadi dello scorso anno i Pinguini Tattici Nucleari tornano ad abbracciare il proprio pubblico bolognese con il "Non Perdiamoci Mica di Vista Fake News Indoor Tour". Li vedremo sul palco dell'Unipol Arena per un live davvero da non perdere.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, approda nei teatri italiani con 2 nuove date che coinvolgeranno Piemonte ed Emilia Romagna (a Bologna). Dopo il grande successo dello scorso anno, prosegue nel 2024 lo Zecchino d’Oro Show, un evento teatrale che racconta il mondo dello Zecchino d’Oro facendo cantare e ballare adulti e piccini sulle note di alcune delle canzoni più famose della storia della manifestazione canora. Lo Zecchino d’Oro Show, nato dalla collaborazione tra Antoniano, Stefano Francioni Produzioni e FriendsTV, porta in scena il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la musica che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni di bambine e bambini, trasformandola in uno spettacolo teatrale interattivo durante il quale gli spettatori verranno trascinati in un’avventurosa caccia al tesoro.

4. Gretchen Parlato & Lionel Loueke live

Venerdì 26 aprile: Gretchen Parlato & Lionel Loueke al Bravo Caffè. Gretchen Parlato vanta una carriera di successo che le ha fruttato diverse nomination ai Grammy Awards. La sua tecnica vocale, frutto di un lungo lavoro di ricerca, attinge ad una moltitudine di linguaggi e tradizioni folkloriche, forte di un naturale senso del ritmo e di una innata carica espressiva. Lionel Loueke, chitarrista originario del Benin, è pervenuto ad una sintesi di eccezionale peculiarità tra musica africana e jazz, non a caso è stato immediatamente notato e ingaggiato da mostri sacri come Chick Corea, Herbie Hancock e Wayne Shorter. Quando si incrociano le strade di due musicisti così straordinariamente personali, il risultato non può che essere eccellente. Ne è piena conferma Il loro album "Lean In", pubblicato nel 2023, un viaggio la cui musica fluttua eterea attraversando le sonorità del jazz, della musica leggera americana, fino alle atmosfere tradizionali dell'Africa occidentale e del Brasile. L’album, elegante e raffinato, sta conquistando il pubblico di tutto il mondo insinuandosi sotto pelle ad ogni ascolto con la sua la atmosfera delicata e sensuale.

5. "O Tello, o...io!" con Francesco Paolantoni e altri 5 attori

Al Teatro Dehon sabato 27 aprile (alle ore 21) e domenica 28 aprile alle ore 16 una serata filo...drammatica con lo spettacolo che, con una scrittura ispirata alla commedia dell’arte, dal ritmo veloce e con il meccanismo del “teatro nel teatro”, racconta le disavventure di una compagnia amatoriale (tutti sempre rigorosamente in scena) che nel primo atto è intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà l’indomani sera. Il testo scelto dal regista (sicuro che le compagnie amatoriali, non dovendo subire i tagli alla cultura e allo spettacolo sono l’unica risorsa per portare avanti il teatro), un po’ per allontanarsi dal classico repertorio eduardiano delle compagnie amatoriali, un po’ perché vuole affrontare il tema della gelosia, sentimento che solitamente tende a rovinare i rapporti, è: Otello.

Il primo atto si sviluppa tra il tentativo di provare lo spettacolo, le deliranti discussioni interpersonali tra i vari attori, le dissertazioni psicologiche sui rapporti e la disperazione per la notizia che l’attore che avrebbe dovuto interpretare proprio il protagonista non verrà più, l’unica soluzione è che il regista stesso dovrà interpretare Otello senza però conoscerne la parte. Nel secondo atto, col palcoscenico diviso in due, da una parte lo spettacolo in corso e dall’altro i camerini, si assisterà simultaneamente e contemporaneamente sia alla impietosa messa in scena di Otello (con un inevitabile finale diverso che mai avrebbe immaginato Shakespeare) che agli strambi eventi degli attori affrontati nei camerini. Il finale oltre a essere imprevedibile non è un vero finale, perché… Con Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete. Scritto e diretto da Francesco Paolantoni.

6. La Cenerentola di Rossini al Duse

Il 27 e il 28 aprile al Teatro Duse. La Cenerentola è la seconda opera di Gioachino Rossini, un melodramma giocoso il cui libretto fu scritto dal poeta Jacopo Ferretti. L’adattamento di Ferretti introduce un tocco di originalità e freschezza alla storia tradizionale di Cendrillon di Perrault: la matrigna diventa il buffo Don Magnifico, la fatina è sostituita dal saggio filosofo Alidoro e al posto della scarpetta di cristallo compare uno “smaniglio”, un braccialetto che Cenerentola lascia all’amato prima di fuggire dal palazzo.

L’essenza della storia rimane però intatta: l’amore, la gentilezza e la bontà trionfano sempre, come da tradizione rossiniana.

Questa freschezza narrativa si riflette nella visione innovativa del regista Giovanni Dispenza, che ha scelto di portare in scena un gigantesco libro pop-up, illustrato con maestria da Francesca Lelli e arricchito dal tocco video-magico di Daniele Poli. Non si tratta di un semplice libro, ma di un elemento interattivo che prende vita, un compagno di viaggio per i personaggi. Attraverso questa scelta scenica, l'”agnizione” di Alidoro si trasforma in un momento ancora più coinvolgente, mentre Angelina, ossia Cenerentola, si trova a guardare la propria storia già scritta su quella copertina, aprendosi a riflessioni sul destino e sull’identità.

Con questa produzione, Dispenza ci invita a sperimentare l’incanto della fiaba attraverso un approccio del tutto nuovo, esplorando prospettive inedite e aprendo le porte a un mondo di meraviglia e immaginazione.

7. Tosca al Nouveau

Dopo l'inaugurazione di Stagione con Manon Lescaut, il Teatro Comunale di Bologna e la Direttrice musicale Oksana Lyniv tornano ad omaggiare Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa con un caposaldo del teatro musicale italiano come Tosca, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. L’allestimento con la regia di Giovanni Scandella la scorsa estate ha debuttato al Nouveau, poi è volato in Giappone in autunno per la tournée, ora va in scena nuovamente sul palcoscenico bolognese da venerdì 26 aprile alle 20.00 (repliche fino al 30 aprile) e infine il 16 e 17 maggio farà tappa all'Hessisches Staatstheater di Wiesbaden per l'Internationale Maifestspiele. Sul podio in tutte queste occasioni Oksana Lyniv, che torna a dirigere l'Orchestra e il Coro felsinei dopo il recente debutto al Metropolitan di New York in un altro titolo pucciniano: Turandot.

Sul palco del Comunale Nouveau sono protagonisti il soprano Carmen Giannattasio nel ruolo della celebre cantante Floria Tosca, il tenore Roberto Aronica nei panni del pittore Mario Cavaradossi e il baritono Gabriele Viviani nella veste del terribile barone Vitellio Scarpia, capo della polizia. Nella recita del 27 aprile il ruolo del titolo sarà invece interpretato dal soprano Valentina Boi, che debutta nella Stagione del teatro bolognese. Completano la compagine vocale Christian Barone come Cesare Angelotti e Carceriere, Paolo Maria Orecchia come Sagrestano, Paolo Antognetti nella parte di Spoletta e Nicolò Ceriani in quella di Sciarrone.

La recita del 30 aprile sarà diretta da Serhii Nesteruk. Il Coro del TCBO è istruito da Gea Garatti Ansini, mentre quello di Voci Bianche è preparato da Alhambra Superchi. Le scene sono ideate da Manuela Gasperoni, i costumi da Stefania Scaraggi e le luci da Daniele Naldi.

Raccontando il lavoro fatto sullo spettacolo, Scandella ricorda come Tosca sia «un esempio perfetto di commistione tra orrido, crudeltà e sintomi di modernità. L’operazione di Puccini - dice il regista - è estremamente intelligente da un punto di vista teatral-musicale: quegli elementi anche così grezzi diventano reali e necessari. Nella trasformazione melodrammatica diventano quasi “personaggi” volti a una teatralizzazione del dramma e lontani dal testo di Sardou. Quello che Puccini modifica e trasforma è nello svestire i personaggi di ogni pomposità creando genialmente una sorta di atmosfera dove è il personaggio a reinventare l’ambiente, alleggerendo allo stesso tempo l’azione scenica e portando l’opera dai cinque ai tre atti. Ecco la cornice da cui ho preso spunto»

8. Febbre a 90: il party

Il 27 aprile all'Estragon il party dedicato al meglio della musica anni ’90 e non solo per l’ultimo appuntamento della stagione. Tutte le più belle canzoni. Durante la serata si farà un salto nei mitici anni 2000 per i più giovani e nei coloratissimi anni ’80 per i più grandi. Febbre a ’90 è un vero e proprio viaggio nostalgico nella musica che ci ha fatto cantare e ballare negli ultimi decenni. Apertura porte e inizio ore 23 (10 euro + ddp). Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni.

9. Doppio appuntamento al Matis: arriva anche Jake La Furia

Ultimo fine settimana stagionale per il Matis Club di Bologna, che si congeda dal suo pubblico con un doppio appuntamento: venerdì 26 aprile 2024 con il party Vida Loca e la sua musica a metà tra l’urban, la dance ed il pop, sabato 27 aprile gran finale con la serata A-Live ed ospite speciale Jake La Furia.

Sabato 27 aprile 2024 è Jake La Furia l’ultimo special guest 2023/24 del Matis Club di Bologna ed in particolare della serata A-Live, che in questa stagione ha già proposto Fabri Fibra, Vegas Jones e Fred De Palma. Fondatore di Sacre Scuole e dei Club Dogo – quest’anno tornati in grandissimo stile con un album, date sold out al Forum di Assago ed un imminente show a San Siro Jake La Furia è diventato sin dai primi anni novanta una figura di riferimento della scena hip hop prima milanese e poi nazionale, lasciando il segno e facendo la differenza con le sue produzioni e le sue performance.

10. Highschool in concerto al Covo Club

Il 28 aprile al Covo Club gli Highschool. Nel nuovo album, il seguito del loro acclamato EP di debutto del 2021, “Forever At Last”, gli HighSchool presentano cinque brani caratterizzati da una scrittura avvolgente ed ellittica, carica di emozioni, che richiama l’atmosfera tangibile dei loro precursori post-punk, reinterpretata attraverso una prospettiva attuale di lo-fi bedroom pop. Dopo aver dedicato gli ultimi anni a rifinire con pazienza il proprio sound tra Melbourne e la loro adottiva Londra, “Accelerator” si pone come una continuazione fluida dell’arco narrativo del loro EP di debutto. Con la produzione del produttore londinese Finn Billingham, il mixaggio del pluripremiato vincitore di Grammy Philippe Weiss (Earl Sweatshirt, Nas, Drake) e il mastering del produttore dei Blur e Depeche Mode Ben Hillier, “Accelerator” attinge senza sforzo dalla vasta gamma della storia dell’indie rock, spaziando dallo shoegaze e dream-pop alla new wave, slowcore, jangle pop, slacker rock, art pop e oltre. “Doesn’t Matter”, il loro nuovissimo singolo, è un brano sull’amore non corrisposto. “Parla di desiderio e dei luoghi che la tua immaginazione esplora quando brami qualcuno”. Diretto da Henry Gosper e autoprodotto dalla band, il video che accompagna il brano offre uno sguardo surreale e distorto sull’universo estetico degli HighSchool.Composti da Rory Trobbiani e Luke Scott, gli HighSchool creano una musica avvolgente. Acclamati da media prestigiosi come NME, The FADER, CLASH, DIY, PAPER, Rolling Stone AU, The Line of Best Fit e So Young, la band ha recentemente annunciato la firma con [PIAS] Australia. Dopo essersi trasferiti a Londra, gli HighSchool hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Wet Leg, CHVRCHES, NewDad e Mandy, Indiana, prima di esibirsi sui palchi dei più importanti festival del Regno Unito, tra cui All Points East, End of the Road, The Great Escape, Manchester Psych Festival, Sea Change, Standon Calling e Visions. Dopo un tour autunnale in Europa e UK, il duo è tornato a Londra per dare il via al lavoro sul loro secondo EP. Il primo singolo condiviso è stato “Colt”, un brano con vibranti note di elettro e Italo-disco in un mix new wave.

Visitate per voi: ecco le mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

Tutti gli altri appuntamenti in programma linkabili QUI

Bere e mangiare a Bologna: QUI le 'chicche' da non perdere

Se vuoi segnalare un evento clicca qui e compila il modulo!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY