Guida al weekend fra giardini segreti, eventi sotto i portici e mercatini

Cosa bolle in pentola questo fine settimana? Bologna sente l'aria di primavera (quasi estate?) e si prepara al week-end con un bel calendario che sembra accontentare un po' tutti visto che ci sono eventi che vanno dalla musica alla gastronomia, dallo shopping alla scoperta dei luoghi verdi della città, dai festival alle inaugurazioni. Cosa c'è di nuovo in città? A Palazzo Fava è stata appena inaugurata una bellissima mostra dedicata a una figura complessa e poliedrica: Lucio Saffaro.

Ecco il nostro ormai "solito" decalogo:

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per sfogare l'orgoglio da portico)

Dal 26 al 28 maggio 2023 via Manzoni e via Galliera a Bologna diventano un nuovo distretto culturale che vive da mattina a sera tra mostre, spettacoli e visite guidate ai bellissimi palazzi che su queste strade si affacciano e alle collezioni che gli stessi accolgono; molti gli eventi in programma che arrivano fino al Voltone del Baraccano diffondendosi in vari luoghi della città. La tre giorni costituisce la preview della prima edizione di Bologna Portici Festival, che si terrà dal 13 al 18 giugno, una grande festa urbana per celebrare il riconoscimento dei Portici Patrimonio dell’Umanità Unesco, con musica e spettacolo in molti luoghi della città e che sarà presentata nei prossimi giorni. Danza e musica animeranno il Cortile del Museo Civico Medievale, l’Oratorio di San Filippo Neri e il Voltone del Baraccano; tra gli spettacoli di danza più attesi Cosmo Panico, a cura di Gender Bender con la compagnia Igor x Moreno ispirato alle celebrazioni dei riti stagionali, DISTANCE a cura di Instabili Vaganti e frutto della condivisione di un’indagine artistica sul tema del “confine” e ancora All’inizio della città di Roma, a cura di Danza Urbana con la coreografa Claudia Castellucci, che va agli albori del vivere sociale organizzato e alla nascita dei concetti di diritto, giustizia e solidarietà. Tutt’altra atmosfera con le rievocazioni storiche di 8cento, che oltre al consueto appuntamento con il Gran Ballo dell’unità d’Italia, che per l’occasione farà sosta sotto il voltone del Baraccano, proporrà un corteo che da piazzetta della Pioggia attraverserà i portici di via Galliera fino al cortile del Museo Medievale.

(per provare stupore)

Due giorni per scoprire che Bologna è un giardino: sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, torna Diverdeinverde, la manifestazione organizzata da Fondazione Villa Ghigi, che apre al pubblico i portoni e i cancelli di numerosi giardini privati della città. Si tratta di un’occasione unica per scoprire il verde segreto e nascosto che nel 2023 sarà particolarmente legato ai tratti portici che hanno di recente ottenuto la tutela del patrimonio Unesco. Questa nona edizione coincide infatti con l'anteprima del Festival dei Portici organizzato dal Comune di Bologna.

(non solo per appassionati)

Per la prima edizione di Books , gli ampi spazi della Sala delle Ciminiere del museo Mambo accoglieranno 36 espositori, librai ed editori del settore, italiani e internazionali, presenti con veri e propri progetti sul libro d'arte: non stand, ma tavoli di approfondimento concentrati su un numero limitato di titoli, non superiore alle 100 unità per espositore. Accanto ai tavoli degli espositori, sempre all'interno della Sala delle Ciminiere trovano spazio 10 focus espositivi che intendono evidenziare la qualità e la storicità dell'editoria d'arte italiana: dalla presentazione di tutti i libri d'artista di Franco Vaccari ai 5 libri nati negli anni Settanta dalla collaborazione tra Claudio Parmiggiani e Mario Diacono; da una presentazione della produzione editoriale di Maurizio Nannucci ai libri in edizione limitata di Paolo Ventura e ai volumi curati da Luigi Ghirri durante la sua attività di artista e fotografo; dai libri d'artista di Daniela Comani dagli anni Novanta a oggi fino a una selezione della produzione di fanzine di Jacopo Benassi, a Xing con i dischi d'artista Xong e a un omaggio postumo all'artista Irma Blank, scomparsa poco più di un mese fa. Un approfondimento monografico è inoltre riservato a Giorgio Maffei – primo in Italia, insieme a Liliana De Matteis, ad occuparsi di editoria d'arte, e considerato ancora uno dei maggiori esperti sul tema a livello mondiale –, con circa 50 volumi da lui curati tra gli anni '60 e '80: libri sui libri, dedicati alla produzione di maestri come Bruno Munari, Alighiero Boetti e Sol LeWitt.

Shopping: la mappa vintage della città