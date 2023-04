Guida al weekend del 1°maggio: musica, teatro, wrestling e il concertone in piazza

E così, attraverso questo weekend lungo ecco che entriamo nel pieno della primavera e diamo il benvenuto al mese di maggio con un lunedì festivo. E a proposito di maggio, per la Festa del Lavoro come da tradizione in Piazza Maggiore ci saranno comizi e musica dal vivo (il programma dell'evento del 1°maggio). E come sarà il tempo questo fine settimana? Qualcosa cambia rispetto agli ultimi giorni: ecco il meteo per questo "ponte".

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per entrare nella storia della musica)

Il 28 e il 29 aprile 2023 (dopo la data del 21) Roger Waters calca il palco dell'Unipol Arena con il suo "Farewell tour - this in not a drill". Un'occasione imperdibile per stare davanti allo storico leader e genio creativo dei Pink Floyd che sta portando in Italia sette date con il suo straordinario tour europeo. Sarà disponibile un servizio navetta andata e ritorno dalla Stazione Centrale di Bologna fino al palazzetto di Casalecchio di Reno.

(per una serata a teatro)

Sabato 29 aprile Riccardo Rossi in scena al Teatro Celebrazioni con "W le donne". La donna è la prima persona che conosciamo al mondo. Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” delle madri (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con “quell’essere” che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera! Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. Riccardo Rossi racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della schiacciante superiorità delle donne. Anche perché, come diceva Groucho Marx, “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta”. W le donne! – Tutte le donne della nostra vita.

(per andare lungo la ferrovia)

La memoria dei luoghi è impressa nei dettagli e riscoprire la storia di parti della città in periferia, gli usi, la natura, il paesaggio, aiuta a prendersene cura. Tre camminate alla scoperta del quartiere Porto-Saragozza, tre occasioni per curare i paesaggi abbandonati nella periferia della città. Le uscite saranno accompagnate da un particolare strumento per osservare o lasciare un segno del proprio passaggio. Ogni area che si andrà a visitare non sarà lasciata come è stata trovata. Il programma prevede il primo appuntamento il 29 aprile (ore 11:00) che si chiama "Campi binari": lo scalo ferroviario Ravone e via del Chiù. Come si integra uno scalo ferroviario nel quartiere? Partiremo da DumBO, cercando di scoprire le sue origini e percorreremo il lungo muro di cinta per curiosare e immaginare le azioni e il lavoro all’interno delle Officine Grandi Riparazioni. La passeggiata ci permetterà di attraversare zone urbane e industriali che sfociano in aree selvagge, tracce di un passato agricolo. Sarà con noi Antonio Matteo che condividerà i suoi racconti di lavoro alle OGR.

