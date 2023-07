Guida al weekend: i migliori 10 eventi in città e nei dintorni

Luglio è quasi finito e con questo weekend diamo ufficialmente il via al periodo per eccellenza delle vacanze. Tra bagagli da preparare e partenze intelligenti (qui qualche consiglio sulle letture made in Bologna da portare sotto l'ombrellone) c'è anche da decidere come scacciare la noia in queste belle giornate d'estate (il meteo non è affatto male...). Aldilà della nostra agenda culturale, domenica 30 luglio è attesa la festa dedicata a Patrick Zaki.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Quattro giorni di festa e allegria tra spettacoli, musica dal vivo e concerti, escursioni, trekking, laboratori , teatro, giochi, esposizioni, mercatini e streetfood : dal 27 al 30 luglio è in arrivo la 191esima edizione della Fiera di San Lazzaro con un ricco programma di eventi e numerose novità. Dall’alba a notte fonda iniziative di ogni genere, oltre a proposte enogastronomiche animeranno il territorio con una Fiera che si espande dal centro cittadino alle colline, dai calanchi al Museo, dalla Piazza alla Mediateca, passando per visite guidate in aziende del territorio che hanno superato anche i confini nazionali. Quattro i punti di riferimento 'fissi' , considerati i quattro grandi palchi: La Piazza, cioè la centrale piazza Bracci che si animerà tra cibo, canti e balli. Il Mokambo: la Corte del Palazzo Comunale che si trasformerà nella sala da ballo che tra gli anni ‘60 e ‘70 fece nascere l’amore tra le moltissime coppie di San Lazzaro, oltre a ospitare musica e spettacoli. Il Parco 2Agosto vedrà invece spettacoli e concerti ogni sera e ResisDance al Parco della Resistenza ospiterà la rassegna ideata da PeacockLab declinandosi tra dj set, concerti, food&beverage e mercatini. Ritorna anche ResisdanceKids, con attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie. I Dirotta su Cuba, Dj Ralf, Pastaboys, Dj Cream, Bruno Lazzaro & Danzell sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno nel corso della 191esima Fiera, e tantissime le sorprese e i concerti con musica dal vivo. Spettacoli teatrali e laboratori per i più piccoli, con passeggiate tra le colline del Parco dei Gessi che potranno essere esplorate attraverso escursioni organizzate e trekking alla scoperta di calanchi, doline e grotte saranno solo una parte della Fiera. Ritorna anche il dinosauro gigante nel Parco 2 Agosto per far sognare i bambini e divertire gli adulti. L’intero programma della Fiera è reperibile sul sito www.fieradinsalazzaro.it

Venerdì 28 luglio un appuntamento imperdibile (di quei film che non li vedi mai abbastanza: un classicissimo di Billy Wilder, "A qualcuno piace caldo" (in collaborazione con Gender Bender; serata promossa da Altero). Sabato 29 luglio c’è il Wes Anderson’s touch con "The French Dispatch" (serata promossa da Neirami) e a chiudere il domenica 30 luglio: "Vasco – Live Roma Circo Massimo", presentato dal regista Pepsy Romanoff e dal produttore Maurizio Vassallo. Continuano così le serate Sotto le stelle del Cinema in Piazza Maggiore: un cartellone che arriva fino al 14 agosto con grandi ospiti come Pupi Avati, Pino Donaggio, Luca Guadagnino, Ruben Östlund, Nan Goldin, Thelma Schoonmaker, Altan, Mario Martone, Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti.

L’Imola Summer Sound è il nuovissimo Festival organizzato da Trident Music in collaborazione con Studio’s, che si terrà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Imperdibili live di altissimo livello, grazie alle esibizioni di importanti artisti che con le loro hit renderanno lo spettacolo unico e pieno di sorprese. L’appuntamento con i giganti della musica urban italiana è per sabato 29 luglio e per la prima volta, i più importanti nomi del rap e della trap si ritroveranno per l’evento benefico a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. Chi c'è? Sfera Ebbasta, Luché e Shiva, tanto per dirne alcuni...Un invito ancora aperto alla scena, quello a partecipare a un evento unico nel suo genere e ad aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

