Guida al weekend: 10 cose fa fare, tutti gli eventi in programma Musica live, sagre di stagione con tutti i sapori del nostro territorio, feste e dj set, manifestazioni e cultura in senso lato. Cosa si fa sabato e domenica a Bologna

Un weekend che per molti diventa ponte, visto che martedì 1 novembre è il giorno di Ognissanti. Ma anche per i meno fortunati sarà una settimana più leggera dal punto di vista degli oneri e molto frizzante se si da uno sguardo agli appuntamenti in città, che si dividono fra musica live, sagre di stagione con tutti i sapori del nostro territorio (il naso ci porta al tartufo!), feste e dj set, manifestazioni e cultura in senso lato (vedi Roberto Ferri e Giorgio De Chirico a Palazzo Pallavicini, le mostre a Palazzo Fava). E poi lo sappiamo, Halloween è alle porte con tutto un calendario dedicato che va dai travestimenti horror ai laboratori (qui un tutorial per fare la zucca di Halloween).

La settimana è volata anche per voi? Si è parlato tanto di politica e del nuovo governo, fra corsa ai ripari per il caro-bollette e la posizione dell'UE nei confronti di Meloni, mentre a Bologna ci sono stati i funerali dell'anziana investita su via Azzurra, Luisa Giovannini. Un incidente che ha portato nuovamente i riflettori sulla sicurezza stradale. Intanto è stata conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi ed Elly Schlein ha dato le dimissioni, sostituita alla vicepresidenza della Regione da Irene Priolo. E a proposito di Schlein: chi sarà il nuovo segretario del PD?

Ecco i 10 eventi da non perdere queto weekend:

(per chi ha visto e amato "Coco")

Seconda edizione del Festival di cultura messicana Viva la Vida! In occasione del Dia de Muertos, la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti che rappresenta uno spettacolare inno all'amore per la vita, DumBO organizza una tre giorni dedicata alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana. Grazie alla direzione artistica e alla collaborazione con Carlos La Bandera, dal 30 ottobre al 1° novembre 2022 si avrà l'occasione di fare un tuffo nelle magiche atmosfere della più importante festa messicana.

(per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni)

Sabato 29 ottobre la Fondazione Golinelli propone “Jane Goddall: la donna che sussurrava alle scimmie”. Una giornata di laboratori in presenza a Opificio Golinelli rivolti a bambine/o e ragazze/i dai 4 ai 13 anni. Attraverso attività di laboratorio e sfide creative, le/i partecipanti saranno guidati alla scoperta degli scimpanzé, affascinanti esseri viventi, molto simili all’uomo. L'appuntamento, che fa parte del ciclo “Racconti di scienza a Opificio Golinelli”, è ispirato alla figura scientifica di Jane Goddall, etologa e antropologa inglese che ha dedicato la sua vita a studi e progetti per la salvaguardia degli scimpanzé e della natura.

(per chi canticchi spesso Valvonauta)

Nei giorni 29, 30 ottobre e 1, 2 novembre i Verdena live sul palco dell'Estragon Club. Recentemente li abbiamo visti rompere un lungo silenzio discografico durato 7 anni sul red carpet dei David di Donatello al fianco dei fratelli D'Innocenzo per la pubblicazione di “America Latina, music inspired by the film”, colonna sonora del’omonimo film.