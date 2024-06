Bologna dal lunedì al venerdì: i 10 migliori eventi di questa settimana

Una nuova settimana comincia e i feriali d'estate somigliano sempre più al weekend visto che i calendari e le rassegne trasformano le serate da divano in serate da divertimento e cultura. Stavolta ci si mette anche il festival dedicato ai portici di Bologna a farci stare svegli dal tramonto all'alba.

(memo) Venerdì è il giorno del Biografilm Festival (che va avanti fino al 17 giugno): arrivato alla sua ventesima edizione con un ampio programma che comprende i più interessanti titoli di cinema documentario e biografico italiano e mondiale. Sono 77 i film in programma alla presenza di registi, interpreti e produttori ad accompagnarli nelle otto sezioni della Selezione Ufficiale del Festival, 58 anteprime di cui 19 anteprime mondiali. 28 le opere prime e seconde, 12 delle quali concorrono ai premi Hera “Nuovi Talenti” nelle sezioni Concorso Internazionale e Biografilm Italia.

1. Luci a San Luca: l'installazione che illumina i portici

I Portici di San Luca si illuminano in occasione della II edizione del Bologna Portici Festival grazie a un progetto artistico di Cesare Cremonini con la partecipazione dell’artista tedesco Philipp Frank. L’appuntamento è dal 5 al 9 giugno, dal tramonto all’alba I Portici di San Luca, patrimonio Unesco dal 2021, prendono vita grazie a un imponente progetto artistico unico al mondo. L’installazione accenderà la notte di Bologna dal 5 al 9 giugno, dal tramonto all’alba. Luci a San Luca racconta Bologna attraverso luci e colori che riflettono i sentimenti di una città in un anno così importante. Sotto il portico di San Luca, dall’Arco del Meloncello alla Basilica, per quasi due chilometri, la tecnologia darà vita a oltre 300 archi, illuminandoli, in uno scenario di straordinaria bellezza.Passeggiando lungo il porticato, alla famosa curva delle Orfanelle, sarà possibile assistere a un vero e proprio spettacolo visivo in cui gli alberi presenti lungo il percorso si integreranno con seducenti proiezioni di luci in un connubio che trasporterà il pubblico all’interno di un’atmosfera surreale. Qui, per la prima volta, le immagini saranno accompagnate dalle musiche inedite che Cesare Cremonini ha scritto per l’occasione insieme al produttore e musicista Alessandro Magnanini. Infine, poco prima dell’arrivo, il portico sarà lo scenario per una videoinstallazione, firmata da Philipp Frank, in cui architettura, natura e tecnologia si incontrano in un momento carico di suggestione, dove il virtuale diventa reale.

2. Doctor Dixie Jazz Band (free entry)

La Doctor Dixie Jazz Band live lunedì 3 giugno a Bologna. Uno storico gruppo musicale e dixieland di Bologna fondato a Bologna da Nardo Giardina e Gherardo Casaglia come Band dell'Università e debuttò il 16 aprile 1952. La Doctor Dixie ha partecipato a tre film di Pupi Avati, clarinettista della Band dal 1959 al 1964 insieme a Lucio Dalla con il quale avrebbe dovuto presentare il concerto del 60° se Lucio non fosse purtroppo improvvisamente scomparso il primo marzo 2012: Jazz Band, ispirato alla storia della Band, Dancing Paradise e Accadde a Bologna girato quasi interamente nella Cantina Dr. Dixie. Appuntamento dalle 21:00 sotto al palco Tropical, via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna. L'ingresso è gratuito.

3. La Merenda sul prato con "Portico ti amo. Ballata per un diluvio"

I protagonisti e le protagoniste del mondo del giornalismo, del teatro, della letteratura, della poesia si raccontano e ci offrono il loro sguardo su Bologna. Storie di chi è passato all’ombra dei suoi portici, di chi è partito, di chi è rimasto. Storie d’amore, di sciocchezze, di passato, di futuro, di una città che resta nel cuore. Conducono Edoardo d’Elia e Giacomo Venezia, autori del podcast La Merenda. Il 5 giugno alle 18.00 "L’ospite a sorpresa": una chiacchierata con i protagonisti e le protagoniste del Bologna Portici Festival. Ore 19.00 - Portico ti amo. Ballata per un diluvio con Beatrice Zerbini: racconti di quotidiane fragilità, di dolori, di amori e inattese rivelazioni di bellezza. Beatrice Zerbini, bolognese, è diventata un “caso” nella poesia italiana a partire dalla pubblicazione della sua prima raccolta, “In comode rate”. Dal palco dello Zecchino d’oro alla collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila presieduta da Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne, i suoi versi sono capaci di arrivare al cuore di tutti e sono diventati anche musica, grazie a Riccardo Sinigaglia e Caterina Caselli. Qui ci racconta la sua Bologna e i suoi portici. Siamo in Piazza Rossini.

4. Rock Partygiano: una serata di rock e impegno civile

Una serata di musica rock e impegno civile a sostegno di ANPI Bolognina: appuntamento il 5 giugno dalle 18.30 in Piazza Lucio Dalla. Tre live musicali, cibo, birrette e la possibilità di sostenere le attività di ANPI. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Ecco le band che si alterneranno sul palco tra le 18.30 e le 23.00: I Mulini a Vento - folk rock / combat folk; Airocks - rock / hard rock; The Derricks - 60s garage. Ingresso gratuito.

5. Trio di Oboi con Trio Klainà

Il 4 giugno alle 18:00 il Chiostro di Palazzo Magnani ospita il Trio di Oboi con Trio Klainà. Rossana Maestri e Paolo Vivaldelli all’Oboe e Alessandro Masala al Corno Inglese, allievi ed ex allievi della Classe di Oboe del Conservatorio G.B Martini, presentano un repertorio romantico che vede come protagonisti Ludwig Van Beethoven, con le variazioni sul tema di Là ci darem la mano ed il Trio op. 87, e Franz Krommer, altro compositore vissuto a cavallo tra ‘700 ed ‘800, con il suo Trio per oboi in Fa Maggiore. Il concerto è organizzato da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Unicredit in collaborazione con il Conservatorio.

6. La Filuzzi in Piazza: si balla il liscio sotto le stelle

Il progetto intende rilanciare la tradizione della Filuzzi alla riscoperta di storie, di un modo di fare musica e di ballare. Un “quartetto filuzziano” interpreterà i grandi autori della tradizione bolognese invitando sul palco ospiti d’eccezione e tutti i cittadini a ballare sulla grande pedana di Piazza della Pace.Il 6 giugno c'è il Davide Salvi Filuzzi Quartet. Presenta la serata Mauro Malaguti. Si tratta di un progetto promosso dal Comune di Bologna per valorizzare il grande patrimonio culturale della “Filuzzi”. Il programma di Piazza della Pace è stato realizzato con la collaborazione del Movimento per il rilancio della Filuzzi a Bologna e in Città metropolitana. In Piazza della Pace dal 6 al 9 giugno è attiva a partire dalle 18.30 la zona ristoro a cura di Aspasso, Manicarretto, BEEA Arrosticini su brace, Pasticceria Gelateria Ben ti Voglio.

7. Altea Memmi live in Villa

Il 7 giugno alle 20:30 per la rassegna Fermento in villa al Parco di Villa Angeletti c'è Altea. Altea Memmi, in arte Altea, è una cantante e autrice della provincia di Lecce, a Napoli dal 2020. Da sempre abituata a immergersi nella musica, cresce tra sonorità popolari e sperimentazioni elettroniche. Si affaccia al mercato discografico nel 2021 partecipando all’album di esordio del collettivo Thru Collected, composto da artisti napoletani, con cui nel 2022 pubblica il suo primo ep da solista, "Non ti scordar di me". Libera da vincoli di genere, nelle sue composizioni Altea si lascia ispirare da suggestioni emotive e dalla ricerca di timbriche non canoniche.

8. Gasparazzo: reggae, rock, world music e punk

Per la rassegna di world music Suoni DiMondi, in Piazza Lucio Dalla il 7 giugno alle 21,00 c'è Gasparazzo. Sei album in studio e tantissimi chilometri suonati in giro per il mondo con un proprio repertorio che spazia tra reggae, rock and roll, world music e punk. Ingresso gratuito.

9. "Diverse abilità in scena": due spettacoli

Ultimi due appuntamenti al Teatro Dehon via Libia 59, Bologna, per la rassegna "Diverse abilità in scena": espressività, professionalità e integrazione nel panorama teatrale” promossa dall’associazione Gli amici di Luca a cura di Fulvio De Nigris. Ingresso a offerta libera Martedì 4 giugno alle ore 21.00 il Magnifico Teatrino Errante presenta “Lucignolo (non va in guerra)", parole di Annalisa Frascari, Alvise de Fraja, Valeria Nasci, movimento scenico e aiuto regia Mariateresa Diomedes, regia Valeria Nasci. Una favola moderna scritta per il nostro tempo. Lucignolo e Pinocchio sono cresciuti: il primo secondo le regole della società civile, il secondo libero e anticonformista. Ora si ritrovano a riflettere sulla maledizione della guerra, sui conflitti e sul difendersi. Incontrando tutti i personaggi principali della favola di Collodi, i due giovani uomini capiranno che la Guerra non è altro che un’egocentrica signora che si alimenta dell'ego e degli interessi dei potenti e dell'indifferenza dei singoli. Mercoledì 5 giugno alle ore 21.00 la compagnia Gli amici di Luca presenta “Progetto Oz” direzione artistica e regia di Deborah Fortini coordinamento pedagogico Martina Pittureri. Lo spettacolo è frutto dei laboratori realizzati con persone uscite dal coma della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Liberamente ispirato all’opera L.Frank Baum, il gruppo teatrale racconta la celebre fiaba in maniera originale e sensibile. Tanti anni si misurarono con Carroll (Wonderland), raccontando la storia di Alice e di una caduta. Per questo nuovo anno, la Compagnia presenta un'altra Fiaba: il Mago di Oz, ovvero il sogno di svegliarsi in un luogo dove "le nuvole sono lontane e alle nostre spalle". Il gruppo ha deciso di andare ancora più in là, dove non esiste un confine: oltre l'arcobaleno. E lo fa attraverso il teatro che è una stazione importante da dove partire. Uno spettacolo che diventa anche un momento di incontro e di dialogo con la cittadinanza che in questi mesi è stata invitata ad inviare desideri e pensieri. Al gruppo il compito di trasformali in azione scenica, da sottoporre all'attenzione di un Mago, che tutti sperano possa condurli nel luogo "Dove i problemi si sciolgono come gocce di limone".

10. Sunrise Garden: musica al Baraccano

Martedì 4 giugno riparte Sunrise Garden, la rassegna di concerti in collaborazione con l’associazione Suonare Sergio che accompagnerà i martedì della estate bolognese ai Giardini del Baraccano. Si esibiranno progetti musicali del bolognese e non solo, spaziando tra i diversi generi musicali. La prima serata prevede: Lysa + Amalia.