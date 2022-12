Guida al weekend di Capodanno: gli eventi da non perdere Si comincia venerdì 30 dicembre e fino a domenica sera l'agenda bolognese si riempie di teatri, eventi musicali, spettacoli per bambini e cinema

Quello in arrivo è un fine settimana speciale: l'anno vecchio si chiude e se ne apre uno tutto nuovo, il 2023. La lista degli eventi per sabato 31 dicembre è chiaramente molto lunga e noi abbiamo fatto un piccolo riassunto QUI, anche se poi tutti (ma proprio tutti) gli eventi per la serata di San Silvestro li trovate QUI. Detto questo, il weekend inizia il 30 e prosegue il primo gennaio, per cui sarebbe riduttivo concentrarsi solo sulla notte più lunga dell'anno. Sia venerdì che domenica sono diversi gli appuntamenti che rendono più frizzante la città.

1. Pop Up Cinema Arlecchino: anteprima di "Un vizio di famiglia"

(per iniziare con la pellicola giusta)

Domenica 1° gennaio 2023, sarà inaugurata una nuova sala cinematografica nel cuore di Bologna, in via Lame: il Pop Up Cinema Arlecchino. La gestione del cinema, chiuso ormai da diverso tempo, è stata infatti affidata al gruppo Pop Up Cinema proprio con l’idea di tornare a offrire un’occasione di incontro, spettacolo e formazione culturale al pubblico della città. La programmazione sarà infatti eterogenea e mirata ad accontentare ogni palato. E si parte proprio il primo giorno dell'anno quando verrà proiettato in anteprima nazionale (il film uscirà nelle sale il 4 gennaio) "Un vizio di famiglia", imprevedibile dramma familiare dalle tinte thriller che ha ricevuto grandi consensi all’ultima Mostra del Cinema di Venezia dove è stato presentato nella selezione ufficiale. Distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection a partire dal 4 gennaio, il film interpretato da Laure Calamy è ambientato in una lussuosa villa in riva al mare dove Stéphane, una giovane donna operaia in un conservificio, si ritrova in una famiglia ultraricca con un padre sconosciuto, la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa e un’inquietante cameriera. Qualcuno sta mentendo. Tra colpi di scena e bugie, il mistero cresce e il sospetto si diffonde.

2. A tutta danza in Piazza Lucio Dalla: è Dancin'Bo

(per chi va tempo e per chi vuole cominciare)

In Piazza Lucio Dalla, il 30 dicembre (dopo altre due giornate il 28 e il 29) dalle 16 alle 22, le associazioni di danza e di ballo della città metropolitana si danno appuntamento per una maratona di performance e nell’orario serale, dalle 20.30 del 27 e 28 e dalle 19.30 del 30, si potrà ballare al ritmo del rock&roll e dello swing con il gruppo Fantasy Rock e la musica dal vivo della band Black Ball Boogie, il gruppo The Happy Swingers di Lisa&Michael e la musica della band Terry Ann & The Shuffle Tones e, l’ultima sera, con i ritmi dei balli di gruppo, del latino-americano, del caraibico e del Filuzzi della Gabusi Scuola di Danza. Il programma di venerdì 30 dicembre: alle ore 16.00 Ocram Dance Movement in Espresso, Television Dance diretta da Helena Florido, Ensemble diretto da Silvia Baioni, responsabile sezione classico Marika Mazzetti, Naima Bologna diretta da Rocco Suma, Somnium Ballet diretta da Samuel e Alexa Rabbi. Alle ore 17.00 Ocram Dance Movement in Espresso; D&M Artelier centro danza e movimento diretto da Giulia Martirani; A.M.G.E.L.S. Scuola d’arte e movimento diretta da Virginia Magni; Somnium Ballet diretta da Samuel e Alexa Rabbi. Ore 18.15 Television Dance diretta da Helena Florido, Ensemble diretto da Silvia Baioni, responsabile sezione classico Marika Mazzetti, D&M Artelier centro danza e movimento diretto da Giulia Martirani; A.M.G.E.L.S. Scuola d’arte e movimento diretta da Virginia Magni; Naima Bologna diretta da Rocco Suma. Alle ore 19.30 spettacolo di discipline di danza sportiva con Gabusi Scuola di ballo e alle ore 20.30 Festa con balli di gruppo, danze coreografiche e Filuzzi a cura di Gabusi Scuola di ballo.

3. Lo sapevi che...? Appuntamento al Museo del Risorgimento

(per togliersi tutte le curiosità)

Entrare al museo per scoprire il focus su La pittura come strumento di coinvolgimento emotivo e partecipazione. Il dipinto La cacciata degli austriaci, una lettera di Carolina Pepoli, il Riposo nel campo di Girolamo Induno: tre finestre del passato per scoprire in autonomia il museo.vUna mediatrice del progetto Musei e cultura dell'accessibilità dalle h 15 alle h 19 accompagna attraverso le sale del per circa un quarto d'ora, per ascoltare un breve racconto su alcune opere d'arte e cimeli in esposizione. Venerdì 30 dicembre alle ore 15. Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito. Piazza Carducci, 5.