Guida al weekend: Pride e grandi concerti, i 10 eventi "top"

Dieci e non più di dieci, anche se una sbirciatina alla nostra sezione eventi ne farà emergere tanti altri, tutti bellissimi. Il fine settimana che chiude giugno e fa cominciare uno dei mesi più belli dell'anno si prospetta davvero scoppiettante considerando anche che essendo il primo weekend del mese c'è l'ormai noto e amato appuntamento con "Domenica al museo": il 2 luglio per esempio, l’ingresso in Pinacoteca sarà gratuito.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per l'orgoglio LGBTQ+)

Il 1° luglio 2023, questo sabato, il la giornata del Rivolta Pride di Bologna. Uno degli eventi più attesi della città e una delle parate che è cresciuta di più edizione dopo edizione, diventando un appuntamento molto più esteso della singola giornata di orgoglio LGBTQ+. Quest'anno lo slogan della giornata sarà "Lotta e cura senza paura": l'appuntamento è alle 16.00 ai Giardini di Villa Cassarini i Porta Saragozza e la partenza del corteo è prevista per le 17.00. Tutti i dettagli che riguardano la Rivolta Pride sono stati discussi e decisi in un percorso di assemblee pubbliche alle quali hanno preso parte moltissime realtà.

(per un concerto a cielo aperto)

Sabato 1 luglio Fabri Fibra torna live sul palco di Sequoie Music Park. Dopo il grande successo dello scorso anno (con un live sold out alle Caserme Rosse), segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, FABRI FIBRA è pronto per tornare a Bologna sul palco di Sequoie Music Park. Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “PROPAGANDA” (singolo Doppio Platino), “Stelle" (certificato Oro) e “CAOS” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “Caos”.

(per una prima volta in Europa)

Dal 30 giugno all'1 luglio in scena al Teatro Arena del Sole lo spettacolo "The Life of Hokusai: Il folle genio che si reincarnò in un drago". In occasione della mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, Bologna ospita per due giorni, per la prima volta in Europa, lo spettacolo The Life of Hokusai, un grande show di performing art per commemorare i 260 anni dalla nascita di Katsushika Hokusai, forse il pittore giapponese più famoso al mondo. Due giorni di spettacolo, il 30 giugno e il primo luglio 2023, con quattro repliche, al Teatro Arena del Sole, per raccontare attraverso la danza, la musica e la poesia, la vita del grande maestro, padre della pittura giapponese: un uomo, un genio, un folle che arrivò a considerarsi la connessione tra le energie celesti e quelle terrene…addirittura l’incarnazione di un drago.

