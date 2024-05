Weekend: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

É già tempo di programmare questo weekend. Che il tempo ci assista o meno, che i ponti siano finiti o cominciati, che la voglia di stare all'aria aperta fra sagre e mercatini si forte, ecco qualche idea per un fine settimana frizzante all'ombra delle due Torri.

Fuori porta: metti una gita al borgo di Dozza

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di STOMP vanta oggi 30 anni di attività e successi nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la migliore coreografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come miglior spettacolo. Senza trama, personaggi, né parole, STOMP mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di STOMP danno voce ai più banali e comuni oggetti della vita quotidiana; così delle scope si trasformano in strumenti, dei battiti di mani in una conversazione, dei bidoni della spazzatura in percussioni. Nello show il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e coinvolge il pubblico con un ritmo contagioso. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2024 al Teatro EuropAuditorium. Feriali ore 21.00 - Domenica ore 16.30.

Tremate...le streghe son tornate! Ed ecco la loro mostra!

Dopo un po' di tempo, Decadence torna al Link di Bologna (via Fantoni), uno dei luoghi che, insieme ad altri club, ville storiche o castelli, hanno preso parte negli ultimi anni all'evoluzione del format che celebra la cultura BDSM. Nato con lo sguardo alla vivacità artistica degli anni 80 per tutelare e promuovere la sottocultura dark e goth, Decadence continua da più di 19 anni a rivolgersi con spirito internazionale a un pubblico trasversale lottando contro le discriminazioni di ogni genere. Il rito di comunità continua, sabato 4 maggio, con Industrial C.unt un nuovo viaggio tra arte, Bdsm e musica che comprende dj set, performance di body art, body modification e fetish, bondage e installazioni video. Molti gli ospiti sul palco, a partire dagli European Ghost, una delle band più promettenti della scena post-punk contemporanea. Attingendo ispirazione da una varietà di influenze musicali, tra cui il post-punk degli anni '80 e la new wave, gli European Ghost trovano la propria cifra distintiva nelle atmosfere oscure, i suoni sintetici e i testi che esplorano temi come l'alienazione, la disillusione e il lato oscuro dell'esistenza umana.

Da giovedì 2 a domenica 5 maggio 2024 (feriali ore 21.00, domenica ore 18.00) Giuseppe Giacobazzi ne "Il pedone - Luci, ombre e colori di una vita qualunque è il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi che racconta il paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, spicca il fascino della normalità. Un'ora e mezzo di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico, al tempo stesso interiore. Sul palco si riscoprirà un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla propria narrazione del teatro comico attraverso un percorso in cui la risata, presente come in ogni suo spettacolo, diventerà, ancor più che in passato, uno strumento di riflessione.

Domenica 5 maggio dalle ore 18.00 si svolgerà la “Run for Mary”, camminata ludico-motoria di 5 chilometri aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo da Piazza Santo Stefano e si concluderà nel cortile dell’Arcivescovado. La “Run for Mary” è proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane in collaborazione con realtà sportive, associazioni, enti e istituzioni in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca.

5. Gran reno in fiore, primavera a Casalecchio di Reno

A maggio la primavera esprime tutta la sua vitalità e il Centro si riempie di colore per due giornate dedicate alla bellezza della natura Per la prima volta il format "Piante e fiori per Tutti" con prezzi sostenibili. Mercato floreale: vendita di fiori e di un'ampia selezione di piante da interno e da esterno ed esposizione di arredi da giardino. Arena Gran Reno - Piano 2 - Zona esterna parcheggio P4. Una manifestazione unica nel suo genere per gli amanti del verde e dei fiori.

6. Burattini all'opera: un pomeriggio al mercato

Da Mozart a Donizetti, da Verdi a Wagner, quanto l’opera lirica è entrata nel teatrino? In scena la farsa “Re Fa-sol”. I burattini invaderanno allegramente tutto il mercato, dall'allegra bottega delle teste di legno alla ludoteca. Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, è a ingresso gratuito e aperto a tutte e tutti: appuntamento il 4 maggio alle 12.00 al Mercato Ritrovato (Cineteca, via Azzo Gardino).

7. Highsnob

Il 4 maggio alle 21.30 al Locomotiv c'è Highsnob: cresce in un contesto periferico difficile e coltiva una forte simpatia per il writing che porta avanti, fino alla conclusione degli studi, quando esplode la sua vera passione: il rap. Comincia dalla periferia a comporre i primi pezzi (alcuni presenti su Youtube) ma, raggiunta Milano, si avvia il progetto Bushwaka che si contraddistingue, seppur nella sua breve durata, per toni allegri, colori sgargianti, rimando trash e tante punchlines di grande effetto. La carriera solista debutta nel Settembre 2016 con il singolo Harley Quinn che evidenzia la capacità di fondere le sonorità della trap con la potenza di rime e contenuti del rap classico, creando di fatto la trap/rap o T-rap.

Lo stile di Highsnob, con i successivi brani, andrà a delinearsi sempre meglio, fino a tradursi nel suo primo EP intitolato PrettyBoy, in cui sono contenuti il brano di punta “Fa Volare” ed alcuni featuring, come quello con Ernia. E’ la fine di giugno quando pubblica il singolo La Tocco Piano, una traccia tanto attesa: un dissing che risponde alla denuncia subita dall’artista, per una presunta diffamazione, da parte di una nota etichetta. Conclude il 2017 consolidando le aspettative, grazie alle abilità tecniche e stilistiche, forte sempre dei suoi contenuti e di notevoli spunti di riflessione, che lo collocano come punto fermo della nuova scena rap italiana. Nel gennaio 2018 esce il singolo “Wannabe” in collaborazione con JuniorCally, che riscuote un buon successo ed anticipa il suo primo album, Bipopupal, anch’esso rilasciato in maniera indipendente. Segue nel 2020 l’album Yang, il suo primo in major, pubblicato da Sony Music.

Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo, in coppia con HU, presentando il brano “Abbi cura di te”

Nel 2024 è pronto a tornare sui palchi con tante sorprese per il suo pubblico.

Apertura porte ore 20:30

Inizio live ore 21:30

Ingresso in prevendita € 17,25 | riservato ai soci del circolo con tessera aics

8. Hansel e Gretel

Nella celebre fiaba dei fratelli Grimm, Hansel e Gretel non vengono soltanto abbandonati dai propri genitori. I due bambini provano lo sbigottimento delle ombre notturne e del bosco oscuro, la paura e il mistero dell’ignoto, dello smarrirsi, fino all’incontro spaventoso con la strega che li vuole divorare. Eppure non c’è pericolo che non si possa superare se si è insieme, fratello e sorella, amici fidati. In questo spettacolo, i due attori-narratori, accompagnati da un musicista, si divertono a trasformare tutti gli elementi della scena, eseguendo una partitura di voci, oggetti e luci, sino al finale che, come in tutte le fiabe, è sempre una vittoria. Domenica 5 maggio alle ore 16.30 (6 – 10 anni Il Teatro nel Baule - www.testoniragazzi.it)Ingresso: 8 euro intero, 7 euro ridotto. Biglietti acquistabili su biglietti.testoniragazzi.it

9. “Orchestra ritmica tangenziale e i suoi raccordi”: il documentario

Domenica 5 maggio, alle 18.00, al Cinema Modernissimo di Bologna viene presentato in prima assoluta “Orchestra ritmica tangenziale e i suoi raccordi”, un film documentario dell’autrice bolognese Enza Negroni dedicato a Jimmy Villotti che nella veste di direttore d’orchestra forma nei primi anni del 2000 un’orchestra anni Cinquanta, con 10 musicisti, molti con mezzo secolo di attività alle spalle, dando così vita all’Orchestra Ritmica Tangenziale e i suoi Raccordi. Alla proiezione saranno presenti l’autrice Enza Negroni, l’Assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna Mauro Felicori, l’attore Giorgio Comaschi e il produttore Luigi Tortato.

La formazione presenta Franchino Camporeale detto “l’acqua fresca gli fa male” e Guido Manservisi detto “Il Rosso” alle batterie, al basso e voce Ciro Scognamiglio detto “Il Torrone”, Giorgio Curzi detto “Woody Allen” al pianoforte, Sesto Breviglieri detto “L’Ariete” alla fisarmonica, Nino “Morgan” Morgano al vibrafono, tromba e flauto, Luciano Sasdelli conga e canto, la mitica cantante Germana Caroli, e ai violini Pasquale “Cocò” Tesoro e Paolo Buconi. Dopo alcune prove si realizzano alcuni concerti sia in Cineteca a Bologna che al Teatro Duse dove vengono proposti evergreen internazionali e italiani come “Over the Rainbow”, “Magic moments”, “Moliendo Cafè”, medley di brani russi. C’è tempo anche per un brano, dal titolo “Carioca”, accompagnato da tale Carmen Baraonda, attrazione, forse lontana parente dell’impareggiabile Miranda.

Nel documentario Jimmy Villotti, il chitarrista celebrato da Paolo Conte in “Jimmy ballando ballando”, si ritrova con alcuni vecchi amici, anche loro musicisti e orchestrali di lunga data (Celso Valli, Marzio Vincenzi), in una taverna anni ’70: l’occasione è una cena in onore di uno di loro, Marzio Vincenzi. Qui, tra un bicchiere di vino e un tortellino, i commensali si lasciano andare ai ricordi e raccontano aneddoti, dai quali fuoriesce un affresco dell’ambiente musicale bolognese ed emiliano tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Da questo archivio inedito nasce l’idea di realizzare un documentario che narra l’esperienza artistica di un gruppo di musicisti che, tra gli anni Cinquanta e l’inizio dei Settanta, hanno fatto ballare e divertire intere generazioni nei “dancing” di tutta Italia e nel mondo. In quegli anni i musicisti iniziarono a fare le prime esperienze nelle orchestre dei night club molto frequentati in Emilia-Romagna.

Alternando immagini di repertorio d’archivio inedito filmato dal 1999 al 2004, il racconto si snoda veloce fra questa cena inedita del 1999 e spezzoni di concerti diretti dal maestro Jimmy Villotti, con i brani che suonavano all’epoca con un montaggio realizzato nel 2023.

Il mondo raccontato da questi musicisti è pieno di vitalità, di sogni, ironia, utopia, avvolto da una vaga disperazione umana, con un accento romantico. Un materiale di archivio di scene di ballo dell’archivio Home Movies riporta l’atmosfera, il ballo, i palchi, gli strumenti di quell’epoca oramai scomparsa per sempre.

Il documentario vuole valorizzare quegli anni che hanno contribuito a fare di Bologna e dell’Emilia-Romagna un centro culturale importante ancora oggi nella formazione di un “humus” che ha dato vita a molte generazioni creando la possibilità di fare crescere il mestiere di musicista.

Cara Calma + Sunset Radio sabato 4 maggio 2024. Insieme dai primi giorni del 2017, i CARA CALMA sono Riccardo, Fabiano, Cesare e Gianluca. L’incrocio delle loro strade porta in poco più di un anno al disco d’esordio, co prodotto da Karim Qqru ( The Zen Circus), Sulle punte per sembrare grandi, uscito per Cloudhead Records / Phonarchia Dischi. Souvenir esce l'8 Marzo 2019, ed è il secondo capitolo di un gruppo nato da quattro storie di vita e di musica, diventate una cosa sola per non abbassare mai il volume. Nel 2021 inizia un nuovo capitolo musicale della band, con la pubblicazione dei singoli Altalene, protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify e in rotazione nella Rock Chart e New Zone di MTV Music, e VMDV. Il 26 novembre la band pubblica il terzo singolo Consumarci, che anticipa il terzo album della band, GOSSIP!, uscito il 14 gennaio 2022 e prodotto insieme a Davide “Divi” Autelitano de “I Ministri”. Il 10 giugno 2022 esce il singolo Valanga. Nel gennaio 2024 il bassista Gianluca Molinari lascia la band e oggi i Cara Calma sono Riccardo Fabiano e Cesare. Il 26

gennaio sono tornati con ‘’Male Cane’ che si avvale di un ottimo riscontro stampa e di posizionamenti tra le varie editoriali degli store digitali. aprono i Sunset Radio, una band alternative pop punk formatasi a Ravenna nel 2016. Lo stesso anno esce il primo ep “Dreams, Memories and late night” seguito dal primo album “Vices” in uscita per “This Is Core”. Seguono due anni di tour internazionali coprendo Italia, Svizzera, Austria, Russia e Giappone. Nel 2018 la band pubblica il secondo album “ All The Colors Behind You” seguito da un doppio tour in Italia e Giappone. Nel 2020 esce a livello indipendente un EP di cinque tracce “Seasons”, che rappresenta la

prima collaborazione con Fabrizio Panbarco (PanMusic, Melody Fall) come produttore. A novembre 2022 la band ravennate esce con il terzo disco “Thank You, Goodbye!”, album sicuramente più maturo e con influenze più Alternative/Pop rispetto ai precedenti. “Thank you, Goodbye!” sarà l’ultimo disco della band con Andrea come cantante, che dopo sette anni lascia la band. Al suo posto “Enny”, precedentemente frontman dei cesenati “Now.Here”, con il quale attualmente la band ha all’attivo tre singoli e un tour italiano.

Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con: Millencolin, Bad Religion, Suicidal Tendencies, Zebrahead, Satanic Surfers, Punkreas, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, e molte altre. La band è composta da: Enan (voce), Matteo (chitarra), Riccardo (chitarra), Franco (basso) e Davide (batteria). Prezzi: revendita: 12€ + ddp, alla porta: 12€ aftershow - da mezzanotte: 5€

Visitate per voi: ecco le mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

Tutti gli altri appuntamenti in programma linkabili QUI

Bere e mangiare a Bologna: QUI le 'chicche' da non perdere

Se vuoi segnalare un evento clicca qui e compila il modulo!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY