San Petronio, patrono di Bologna: gli eventi da non perdere il 4 ottobre

Mercoledì 4 ottobre è San Petronio e Bologna festeggia il suo santo patrono. Non per tutti oggi si fa festa, ma saranno comunque in tanti ad avere segnato questa data sul calendario come giornata di stop dal lavoro e quindi da poter dedicare a tante cose belle! Prima però, un breve ripasso su questa ricorrenza e su questo santo, che diventò il protettore della città nella prima metà del V secolo. Su di lui non si sa moltissimo: nacque da un nobile romano che viveva in Spagna, passò la sua giovinezza nella ricchezza, abbandonò il suo status privilegiato per dedicarsi alla la vita religiosa e divenne vescovo di Bologna tra il 431 e il 450. Quando arrivò nella nostra città (primi anni del 400 d.C.) la trovò saccheggiata e distrutta dalle invasioni barbariche e i suoi abitanti erano allo stremo. I bolognesi per la ripresa si affidarono a lui che fra le tante cose che fece ci fu anche la costruzione della basilica di Santo Stefano. In pieno Medioevo i monaci benedettini di Santo Stefano appunto, ritrovarono la sua tomba nel monastero. Tante le leggende nate intorno alla sua figura: si narra per esempio di un suo viaggio a Gerusalemme dal quale tornò con molte reliquie e un permesso, ottenuto a Costantinopoli da Teodosio II, di allargare la cerchia muraria di Bologna e di porvi la sede dello Studio Generale, cioè l’Università. Adesso che sappiamo tutto, ecco qualche suggerimento su come trascorrere la giornata.

Torna per il XI anno a Bologna il Festival del Tortellino organizzato dalla RistoAssociazione TOur-tlen. Il 4 ottobre, dalle 11.30 alle 21.45 nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo, i professionisti del gusto proporranno al pubblico 21 gustose ricette dove protagonista sarà il re della cucina emiliana: il tortellino. Gli chef presenteranno i tortellini non solo in veste tradizionale, in brodo di gallina o cappone, ma anche in modo creativo: al sapore di mare o di montagna, dai profumi d'autunno fino a quelli ispirati ad altre città italiane e non. Bologna la grassa è sempre stata famosa per la buona cucina, un’antica tradizione gastronomica che pare aver perso appeal nei confronti di turisti e buongustai. L’associazione Tour-tlen nasce nel febbraio 2013 per ridare smalto alla fama culinaria del capoluogo emiliano romagnolo.

San Petronio con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna si esibisce con tre concerti imperdibili in un luogo unico, Palazzo Caprara Montpensier sede della Prefettura. Una visita guidata al maestoso palazzo precederà ogni concerto, creando un’esperienza unica tra arte, storia e musica. Tra sfarzosi saloni, impreziositi da opere d’arte e arredi originali, passando per la sala con teatro privato, la camera di Napoleone Bonaparte, fino alla stanza destinata al Presidente della Repubblica Italiana, la visita si concluderà al Salone della Guardia dove si svolgerà il concerto.

