I 10 eventi da non perdere in questo weekend "zona rossa" a Bologna

Il primo fine settimana in zona rossa impone grosse limitazioni negli spostamenti, tuttavia la tecnologia ci viene in soccorso: tanti gli appuntamenti online e in streaming

Il "rosso" colora questo fine settimana di marzo e le restrizioni anti-Covid-19 ci tengono in casa: da 0 a 99 anni però le cose da fare, vedere, seguire sul web sono moltissime, tutte interessanti e divertenti. Ricordando che in questa fase è consentito uscire di casa soltanto per motivi strettamente necessari, vi proponiamo alcuni appuntamenti da non perdere!

Ecco i 10 eventi di questo weekend:

Domenica 7 marzo 2021, ore 10.30, Eroine in Certosa: la storia al femminile, visita guidata virtuale dal Cimitero monumentale della Certosa a cura di MIRARTE. Brigida Fava Ghisilieri Tanari e la figlia Augusta, Letizia Murat Pepoli e la figlia Carolina, Maria Malvezzi Hercolani, Maria Teresa Serego Alighieri …tutta la storia del Risorgimento bolognese è fortemente influenzata dalle donne che animarono i colti salotti dove si incontravano i pensatori e i cospiratori. Madri energiche e interessate ai figli, li educarono nel mito della patria unita e libera dall’invasore, regalando all’Italia personalità importanti della politica post-unitaria. Donne coraggiose, non si risparmiarono neanche negli scontri armati, costruendo barricate e soccorrendo i feriti. Invise alla polizia austriaca, che ne controllò le mosse, seppero destreggiarsi negli intrighi e facilitare la fuga degli uomini coinvolti nei moti e ricercati. In questa visita guidata in diretta dal Cimitero della Certosa ascolteremo dalla voce delle concittadine l’entusiasmo dei moti del 1848, la sofferenza di rivedere condotta sotto il giogo austriaco la patria amata e infine condivideremo il ricordo del 12 giugno 1859. Il collegamento si svolgerà su piattaforma ZOOM, è necessario avere un cellulare, un tablet o un computer e un collegamento internet. Verranno inviate le istruzioni specifiche per accedere alla visita guidata virtuale, prenotare con un indirizzo che si può consultare da casa. Prenotazione obbligatoria via email mirartecoop@gmail.com Indicare: Nome, Cognome, Indirizzo di residenza, Codice Fiscale (dati necessari per la fatturazione), cellulare. Contributo richiesto 10€. Pagamento tramite bonifico bancario sull’IBAN che verrà comunicato dopo la prenotazione.

Dal 4 marzo IWONDERFULL, la piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, realizzata in partnership con MYmovies.it, racconta una città, la sua musica, la sua storia e il suo futuro con il film La piazza della mia città – Bologna e Lo Stato Sociale, in questi giorni in gara al Festival di Sanremo dove la band presenta il nuovo singolo Combat Pop, e due film documentario per sentire ancora vivida la presenza di Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori e musicisti italiani. E per celebrare il compleanno di Lucio Dalla, proprio giovedì 4 marzo, alle ore 19.00 IWONDERFULL insieme a #IorestoinSALA sarà in diretta streaming con Jacopo Tomatis, esperto musicologo e autore di “E ricomincia il canto” (Ed. Il Saggiatore), in dialogo con Alessandro De Simone, redattore per Ciak, per parlare del grande Lucio e ricordarlo insieme.

Sono oltre 100mila i bambini nel nostro Paese vittime di violenza, un terzo delle quali si consuma in ambito domestico: numeri drammatici, che il contesto pandemico, con la forzata permanenza in ambito domestico, pare aver esacerbato. Un problema che l’OMS ha definito “di salute pubblica”, con un preoccupante aumento delle violenze sui più piccoli, che si associa ai rischi psicologici dell’isolamento e all’incremento delle nuove povertà. Questa filmostra d’arte contemporanea ideata e curata da Eleonora Frattarolo nasce proprio dalla necessità di riaccendere i riflettori sul problema dei minori vittime d’abuso CHILD ABUSE, filmostra d’arte contemporanea ideato e curato da Eleonora Frattarolo, con la regia di Davide Mastrangelo. Il film nasce all’interno del Progetto europeo ProChild, e vede come referenti per l’Italia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, IRCCS Policlinico di S. Orsola e Genus Bononiae. Musei nella Città. Il progetto si pone come obiettivo la protezione e il supporto di Minori abusati, attraverso interventi multidisciplinari e mira a creare un modello di cooperazione integrato tra stakeholder coinvolti nelle attività di risposta ai casi di violenza sui minori.