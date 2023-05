Guida al weekend: 10 eventi per non perdersi il meglio della città (e dei dintorni)

Maggio si prospetta un mese intenso e bello, anche grazie a tutti gli eventi che lo colorano, soprattutto nei weekend: le sagre mettono al centro i sapori della tradizione (qui una bella novità a proposito di food), la musica dal vivo accende i palchi e le platee, l'arte non manca tra mostre e musei. Intanto a BolognaFiere va in scena Cosmofarma (dal 5 al 7 maggio), l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. Da anni un appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico, la manifestazione rappresenta un punto di incontro fondamentale tra l’industria e il farmacista.

Da segnalare fra gli altri eventi che Il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni torna in concerto a Bologna, per cantare insieme la pace: appuntamento il 7 maggio alle ore 19.30 nel chiostro della Basilica di Santo Stefano, intende promuovere e diffondere attraverso la voce dei bambini e delle bambine un rinnovato messaggio di pace. Per gli appassionati dei pedali partono le domeniche ciclabili: domenica 7 maggio Val di Zena Bike Day.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per omaggiare la radio e andare oltre)

Tornano a partire dal 5 maggio i Marconi Days, rassegna dedicata alla comunicazione con cui dal 2004 la Città di Sasso Marconi, in collaborazione con partner istituzionali e sponsor privati, celebra la memoria del suo più illustre concittadino, Guglielmo Marconi. Appuntamenti istituzionali, spettacoli, convegni e incontri con i protagonisti della comunicazione caratterizzano ogni anno la rassegna, che intende offrire a cittadini e addetti ai lavori spunti critici utili a comprendere meglio i meccanismi che regolano il sistema mediatico e ad evidenziare il ruolo strategico della comunicazione per la crescita e lo sviluppo democratico dei territori. Dopo gli appuntamenti marconiani del 24-25 aprile, con la consegna delle chiavi della città di Sasso Marconi alla Principessa Elettra Marconi e la Giornata celebrativa organizzata a Villa Griffone in occasione del compleanno di Marconi, la rassegna si apre ufficialmente il 5 maggio con la II edizione del convegno ‘Sasso Marconi Città della Comunicazione’ (ore 18 - Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni - ingresso libero).

(per ascoltare ottima musica dopo tanto tempo)

Il 2023 è l'anno di un grande ritorno in quanto a musica, quello dei Baustelle. La band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ha annunciato 5 concerti nel 2023 e fra le città che toccheranno c'è anche Bologna. “Per ridere, piangere, ballare, abbracciarsi. Tutti insieme, un attimo prima della fine del mondo” si legge sulle pagine del gruppo, in commento al lancio dei live che tocca anche la nostra città. Il primo appuntamento è venerdì 5 maggio e poi arrivano i concerti dell'11 e del 12 maggio sempre sul palco dell’Estragon.

(per ribaltare i ruoli almeno a teatro)

Dal 5 al 7 maggio lo spettacolo "Casalinghi disperati" in scena al Teatro Dehon. Quattro uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. I quattro casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite; perchè "si arriva a odiare una persona solo se l'hai tanto amata, se non la odi è perchè non te ne è mai importato niente!". "Casalinghi disperati" è una commedia frizzante e coinvolgente, un ritratto divertente e scanzonato di una realtà sociale che ultimamente è saltata più volte agli onori della cronaca. Uno spettacolo esilarante che, con sguardo attento e sensibile, affronta tematiche importanti in cui tante persone, troppe, si possono riconoscere.

