I 10 eventi imperdibili di questo weekend bolognese Cani e gatti protagonisti, appuntamento con fiori e piante ai Giardini Margherita, risate a teatro e musica all'aria aperta. E questo fine settimana partono anche gli eventi di Art City

Finalmente weekend. Il primo fine settimana di maggio, che almeno mentalmente, ci proietta dritti all'estate: tanti eventi open-air, sagre e feste di paese sparse per la provincia (QUI le sagre di maggio), mercatini e fioriture sparse con la città che profuma già di tiglio. E oltre a tutto questo abbiamo anche la partenza di ART CITY, che dal 7 al 15 maggio, invade la città con una mappa di eventi legati al mondo dell'arte che coinvolgono palazzi storici, musei, fondazioni, gallerie e piazze (QUI la nostra guida ad ACB). Un bel fermento insomma, che non va rovinato dai continui sguardi al meteo anche se “Quand che al nuval al va a Bulogna e piòv c’un s’vargogna!”(quando le nuvole vanno verso Bologna è segno di pioggia abbondante).

Ecco i magnifici 10 di questa settimana:

(per chi ama i propri pets)

La “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia arriva a Bologna questo fine settimana. nostri amici pelosi assolvono molto spesso compiti sociali: ci tengono compagnia, ci aiutano nei percorsi riabilitativi, ci supportano nel lavoro, Quattrozampeinfiera è un riflettore che illumina anche tali aspetti molto spesso dimenticati. Da dieci anni, la manifestazione che fa tappa in 5 città italiane mettendo al centro il rapporto tra essere umano e animale tramite un approccio partecipativo, quest’anno coinvolgerà anche la città di Bologna con, sabato 30 aprile, un’anteprima ai Giardini Margherita. Una preview che avrà finalità educative-ricreative per sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle tematiche legate al mondo del pet. Quattrozampeinfiera è a BolognaFiere il 7 e l'8 maggio 2022.

(per chi vuole fiori ovunque)

Torna come ogni anno Giardini & Terrazzi, manifestazione dedicata al settore del florovivaismo, arredo e complementi d’arredo per il giardino e per la casa, progettazione e realizzazione di spazi verdi, artigianato e tanto altro, dal design al food. Ed è così, che come ogni anno ci si dà appuntamento ai Giardini Margherita per una tre giorni che celebra la primavera. Le date del 2022: da venerdì 6 a domenica 8 maggio.

(per chi degusta volentieri)

Sabato 7 e domenica 8 maggio SanGiorgioDiVino. Per la prima volta a San Giorgio di Piano un evento enologico, con banchi d'assaggio di vino sotto i portici del centro storico. Saranno presenti cantine e vignaioli bolognesi, emiliano-romagnoli e da altre regioni d'Italia. Una Mostra-mercato con la possibilità di acquistare vini di qualità direttamente dai produttori. Sarà presente anche un punto ristoro in piazza Indipendenza.