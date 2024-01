Weekend della Befana: i 10 eventi da non perdere

Purtroppo ci siamo: ecco il fine settimana dell'Epifania, che tutte le feste si porta via. Ma di tempo per divertirsi ce n'è ancora e dunque diamoci dentro! Scontato che la Befana sia l'assoluta protagonista di questo weekend, di cose belle da fare ce ne sono parecchie, soprattutto per i più piccoli.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dopo il sold out delle edizioni precedenti, sabato 6 gennaio 2024 l’Unipol Arena di Bologna ospiterà nuovamente “Bol on ice", il grande show con le stelle internazionali del pattinaggio artistico su ghiaccio. Un evento che è entrato nel cuore della gente per la capacità di proporre in modo innovativo una disciplina affascinante a metà strada tra sport e spettacolo. Adatto per tutte le età e pensato per un pubblico estremamente eterogeneo: se gli appassionati potranno apprezzare la perfezione tecnica e la capacità interpretativa dei migliori pattinatori del mondo, i non addetti ai lavori saranno trasportati in un viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie, i disegni delle luci sul ghiaccio costituiscono un linguaggio universale di immediata comprensione che esalta le performance mozzafiato degli atleti. Nel cast sono presenti anche ospiti internazionali di discipline artistiche diverse, cantanti, acrobati, ballerini, attori.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 "Lo Schiaccianici" in scena al Teatro Duse. Dopo aver portato per anni in scena Lo Schiaccianoci di Mario Piazza, nella stagione 2017/2018 il Balletto di Roma ha prodotto una nuova versione de Lo Schiaccianoci, balletto simbolo della tradizione natalizia, a firma di Massimiliano Volpini, su musica di P.I. ?ajkovskij, con scene e costumi di Erika Carretta, per il 2023 riallestita con nuovo cast. La rilettura del coreografo è uno stimolo ecologico a riflettere sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro “essere”. Una coreografia dinamica e innovativa, arricchita oggi dalla partecipazione straordinaria di Carola Puddu nel ruolo della Fata Confetto e dalla presenza di azioni di urban dance curate da Kevin Castillo. Ridimensionando la misura dello sfarzo pur senza perdere di impatto emotivo, la coreografia di Volpini realizza – nel rispetto del repertorio – una versione moderna, fresca e vitale di un testo fondamentale del balletto russo.

Per la prima volta insieme, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano a Bologna Fantasia In Concert il 5 e 7 gennaio 2024. Lo spettacolo vede la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che suonerà dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle scene di celebri film di animazione che verranno proiettate in alta definizione su grande schermo. Sul podio, il brasiliano Thiago Tiberio, oggi uno dei più importanti compositori e direttori di musica per film.

4. "La vita a 30 anni": il party

All'Estragon, sabato 6 gennaio, un raduno di persone che come te a un certo punto della vita pagava per le suonerie del cellulare, passava un'ora a vedere in Tv lo spot della Miracle Blade e ScR1v3Va C0S1! Dopo il pienone dell'ultima data ritorna il 6 gennaio all'Estragon per la prima data dell'anno quel party per farla breve dove a un certo punto tutti si mettono a cantare le canzoni del Festivalbar e di Hitmania Dance. Vieni, canti, balli, festeggi di tutto e di più in una sera e per i due giorni successivi ti sentirai un rottame. Non hai 30 anni? Tranquillo! Basta che tu sia vecchio dentro.

