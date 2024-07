QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il cielo grigio ce lo lasciamo alle spalle perché adesso il tempo è davvero quello dell'estate bolognese! Un altro fine settimana tutto da gustare con musica ed eventi da leccarsi i baffi. Intanto sabato 6 luglio è il giorno del Rivolta Pride: Bologna si tinge con i colori dell'arcobaleno e l'annuale parata che per questa edizione parte da Piazza XX settembre con concentramento alle 15.30 e partenza alle 17 con arrivo ai Giardini Margherita previsto per le 20.00 (QUI tutti i dettagli e il percorso).

Proseguono le serate magiche in Piazza Maggiore con il Cinema Ritrovato e Sotto le stelle del cinema. Da tenere sempre d'occhio il cartellone di Bologna Estate. Non possiamo più tifare gli Azzurri, ma gli Europei vanno verso la fase più calda e sono ancora accesi i maxi-schermi. Per chi pensa allo shopping, questo weekend (è ufficiale) partono i saldi estivi: anche sotto le Due Torri iniziano i ribassi in centinaia di negozi.

Novità fuori porta: sabato 6 luglio alle ore 17.00 presso i Fienili del Campiaro, Grizzana Morandi, si svolgerà l'inaugurazione delle mostre "William Catellani. Forma mutevole, forma immutabile. Opere dal 1948 al 2003" e "La Lezione di Morandi 6" a cura di Angelo Mazza, Mirko Nottoli e Alberto Rodella. Le mostre saranno visitabili fino al 17 novembre 2024 negli orari: sabato e domenica ore 15.00-18.00.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

1. Roda de Samba: il Brasile in Piazza Lucio Dalla

Sabato 6 luglio alle ore 21.00 in Piazza Lucio Dalla (DI/MONDI SUMMER 2024) Roda do Careca: il grande rito della musica brasiliana a Bologna con musicisti brasiliani e italiani insieme per la prima roda de samba di Bologna. L'ingresso è gratuito.

Roda do Careca è la prima vera roda de samba di Bologna, ed è una delle poche realtà strutturate dedicate a questo tipo di espressione musicale presenti in Italia.Nata da un’idea dei percussionisti Marco Catinaccio e Silvia Baraldi, si concretizza grazie all’incontro con il musicista carioca Bruno Scantamburlo, cresciuto a Madureira, culla del samba di Rio de Janeiro. Ben presto il progetto prende forma grazie all’adesione di validi musicisti, italiani e brasiliani, tutti professionisti. A completare la sezione percussiva Lorenzo Andraghetti, Emiliano Alessandrini e Gaetano Alfonsi. Alle voci e corde, oltre a Bruno, due grandi artisti brasiliani: Caio Chagas, cantautore originario di Fortaleza e formato musicalmente a San Paolo e Tati Valle, cantautrice e polistrumentista di Londrina (Paranà), fondatrice del duo As Madalenas. Ad arricchire la formazione stabile l’eccellente chitarrista brasiliano Marco Ruviaro alla chitarra 7 corde e il poliedrico Antonio Teko Sodré al cavaquinho, voce e percussioni. Il gruppo stabile della Roda può arricchirsi di volta in volta di musicisti ospiti, ad aumentare l’organico ampliando il cerchio con strumenti a corde, fiati, percussioni, voci.



Elemento fondamentale nella formazione è il pubblico, che attornia i musicisti seduti al tavolo e contribuisce con la propria energia a creare la magia della roda!

Fanno parte della Roda do Careca:

Bruno Scantamburlo: cavaquinho, voce

Caio Chagas: voce, chitarra

Tati Valle: voce, chitarra

Antonio Teko Sodré: cavaquinho, voce, percussioni

Marco Ruviaro: chitarra a 7 corde

Marco Catinaccio: percussioni

Silvia Baraldi: percussioni

Emiliano Alessandrini: percussioni

Lorenzo Andraghetti: percussioni

Gaetano Alfonsi: batteria

2.Tropico live alle Caserme Rosse

Sabato 6 luglio alle Caserme Rosse (festival BOnsai) c'è Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985. Il suo percorso artistico (portato avanti in parallelo con l’attività autorale per altri interpreti) inizia con la band Le Strisce, e successivamente come solista a partire dal 2018, con la pubblicazione dell’album Litigare.

Come Tropico, il suo progetto solista, ha pubblicato svariati lavori a partire dal settembre 2019: i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro, Carlito’s Way, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126. Nel 2022 è la volta dei brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra). Nell’autunno 2023 ha pubblicato il suo nuovo e apprezzatissimo album, Chiamami quando la magia finisce (feat. Cesare Cremonini, Madame, Franco126, Joan Thiele e Raiz), mescolando la lingua napoletana all’italiano e conquistando il plauso di critica, radio e fan, per poi intraprendere un tour completamente sold-out, che lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia.

3. In Piazza Maggiore arriva Fellini

Il cinema all'aperto più bello del mondo promette un fine settimana interessante visto che sabato 6 luglio c'è in programmazione "Amarcord" di Federico Fellini con la partitura di Nino Rota ricostruita per l’esecuzione dal vivo e diretta da Timothy Brock, eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Un appuntamento davvero imperdibile (sempre 21.45). Domenica 7 luglio "Deriva a Tokyo" di Seijun Suzuki suggella la 38ª edizione del Cinema Ritrovato. Questo non è l'unica sala cinematografica sotto le stelle, ce ne sono diversi di cinema all'aperto: QUI la mappa fra Bologna e provincia.

Parte questa settimana il cinema di Gran Reno di Casalecchio di Reno: dal 5 luglio al 31 agosto.

4. Lupo: tre giorni di musica, performance e laboratori a Montesole

Tre giorni di musica, performance, laboratori, incontri e camminate in natura e socialità immersi nella splendida conrnice del Parco Storico e Naturale di Monte Sole. Tre giorni in cui seminare nuove idee nel solco della memoria per coltivare pace, sìresistenza e nuovi mondi possibili. Ci sono area bar e street food, area bimbi, area relax, area yoga, area camping (non attrezzata), area camper (non attrezzata).

Ecco il programma musicale: venerdì 5 luglio, apertura porte alle ore 16:00. Ore 20:00 Giovanni Truppi. Ore 22:30 Hysterrae. Ore 24:00 Dj set Clap! Clap! Sabato 6 luglio. Ore 20:00 Vinicio Capossela. Ore 23:00 Defe Dj set. Ore 24:00 Oggitani. Ore 01:30 Dj Grissino

Domenica 07 luglio. Ore 14:00 The spy on Cairo. Ore 18:00 Extraliscio

5, 6, 7 luglio 2024 festival, presso Poggiolo Rifugio Re_Esistente in Via San Martino, 25, 40043 Marzabotto

Costi:

Venerdì 5 - €16,50, acquisto ​https://link.dice.fm/baa77f1b75a9 ⁠

Sabato 6 - €29,50 acquisto https://link.dice.fm/B0dc364a7f4c?dice_id=B0dc364a7f4c -

⁠Domenica 7 - gratis

Abbonamento venerdì+sabato €39,50 anzichè €46,00 acquisto https://link.dice.fm/Ca4ea416d0d2

Prosegue la grande stagione d'opera 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna con tre intriganti storie che raccontano l'ineguagliabile estro di uno dei compositori italiani più importanti dell'Ottocento e Novecento: imperdibile nel cuore della città uno spettacolo all'insegna del grande teatro, quello storico e senza tempo, con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena il celebre Trittico - composto dalle opere in un atto Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi - di Giacomo Puccini. Lo spettacolo si terrà da venerdì 5 a venerdì 12 luglio 2024 presso il Comunale Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4). In occasione del centenario della morte del compositore, il Teatro dedica al maestro la messa in scena del Trittico proposto integralmente in quattro serate. Direttore dello spettacolo Roberto Abbado, regia di Pier Francesco Maestrini, Maestro del coro Gea Garatti Ansini, Maestro del coro voci bianche Alhambra Superchi. Nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna. Orchestra, Coro, Coro Voci Bianche e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna. Di seguito i dettagli delle tre opere.

6. "La montagna incantata": Thomas Mann in scena al Rizzoli

Altre nuove date questo weekend per "La montagna incantata" dal romanzo di Thomas Mann/prima e seconda parte. Regia di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, allestimento delle prime due parti rappresentate a serate alterne. Inizio spettacolo h 18.30 Sabato 6 - La montagna incantata prima parte e domenica 7 seconda parte.

Drammaturgia e regia Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni partitura musicale Patrizio Barontini con Diana Dardi, Gianluca Guidotti, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica Sangiovanni, Giacomo Tamburini violoncello Francesco Canfailla voce del grammofono Omar Giorgio Makhloufi scenografia, costumi, oggetti Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, sartoria e costumi “Notte di Valpurga” les libellules Studio e Elena Fregni, invenzioni e tecnica Andrea Sangiovanni, produzione archiviozeta. 20 euro biglietto intero, 10 euro biglietto ridotto.

Sabato sera alle 20,00 un tour nella cronaca nera del passato del capoluogo emiliano tra eretici perfidissimi, violenze dei prelati nella Bologna pontificia, Romeo e Giulietta alla bolognese, i luoghi delle esecuzioni pubbliche, notomie di carnevale, le "origini" bolognesi di Frankenstein, la diavolessa dell'Ospedale dei Bastardini, il corpo incorrotto di S. Caterina de Viegri, gli omicidi del DAMS, la strega "enormissima", il tribunale criminale del Torrone e molto altro ancora in una visita guidata di novanta minuti lungo gli antichi luoghi del centro storico oggi vissuti convivialmente, ma in tempi lontani e recenti, testimoni di scenari mistici e vicende criminose. Prenotazione obbligatoria sul sito emilia-romagna-intour.com

8. "Queendom": il party per festeggiare il Pride

Come ben sappiamo è il fine settimana del pride, del Rivolta Pride. Queendom è il Party LGBTQIA+ aperto a tuttɜ, a cura delle Strulle. Sabato 6 luglio 2024, nello Spazio Temporanea di DumBO, la più grande pista all’aperto a pochi passi dalla Parata, per festeggiare insieme il Pride di Bologna. Dalle 21:00 alle 03:00.

Ritorna la festa di strada più attesa dell'estate Bolognese, evento di punta delle delle notti del Quartiere Borgo Panigale Reno: la "Notte Viola". La Notte Viola è spettacolo, food & drink, Aanimazione e intrattenimento ma anche beneficenza. Artisti bolognesi e non, saranno pronti a far divertire, cantare, ballare ed emozionare. Su tutto il percorso, che va da Pontelungo a Via Battindarno, si troveranno spettacoli di ogni genere, gruppi musicali e scuole di ballo, che accompagneranno grandi e piccini nella serata che si colorerà di Viola, dalle 19:30 alle 24. La festa si volgerà su Via Emilia Ponente, dal civico 88 al civico 188.

10. Serate in Piazza San Francesco: il programma del weekend

Proseguono le serate di San Francesco Estate con musica e teatro in piazza, il programma di spettacoli dal venerdì alla domenica a cura di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, pensato per la splendida Piazza San Francesco. Il weekend comincia venerdì 5 luglio con un appuntamento musicale dedicato una delle più grandi voci soul del terzo millennio, Amy Winehouse – L’amore è un gioco a perdere, con la regia di Daniele Salvo e interpretato da Melania Giglio nel ruolo della pop star britannica, affiancata sul palco dai musicisti Marco Imparato e Lorenzo Patella. Lo spettacolo ripercorre, attraverso alcuni dei brani più famosi (Back to Black, Rehab, You Know I’m No Good, Just Friends, Love Is a Losing Game), le tappe umane e musicali più significative di Amy Winehouse. Una personalità fragile il cui successo e notorietà sono cresciuti così in fretta quanto le sue dipendenze, a cause delle quali ha ha perso la vita troppo presto.

Un appartamento a Londra, divani, piante, chitarre, libri. Nel buio una telefonata: è un risveglio elettrizzante; Amy è eccitata come una bambina. Chiama tutte le persone che ancora le sono vicine per condividere una grande novità. Per mantenere l’ordine nel caos del piccolo appartamento interviene più volte la sua efficientissima guardia del corpo, Alan Morris, l’unico di cui Amy si fidi in quegli anni e da mesi diventato come un fratello per lei. E come un fratello, si preoccupa che Amy resti viva. Alan lascia Amy per la notte. Sembra serena, in pace. Non si risveglierà mai più.

Sabato 6 luglio torna Bo-Noir. Il Salotto Nero di Bologna per il primo dei tre appuntamenti su uno dei casi di rapimento più misteriosi in Italia, Sparizione – Il caso di Emanuela Orlandi, con il giornalista Stefano Tura, gli script di Grazia Verasani e la regia di Riccardo Marchesini. Intervengono Pietro Orlandi, fratello di Emanuela; Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi dal 2017, autrice del libro Cercando Emanuela, Anna Cherubini, scrittrice e sceneggiatrice, e Selene Demaria con reading e musica.

Emanuela Orlandi, giovane cittadina vaticana, scompare misteriosamente il 22 giugno 1983 a Roma a soli quindici anni. La sua vicenda ha generato numerose teorie del complotto, congetture e depistaggi che vedevano coinvolti i massimi vertici della Chiesa e della criminalità organizzata. Figlia di un impiegato del Vaticano, Emanuela fu vista per l’ultima volta dopo una lezione di musica. Nonostante le indagini e numerose inchieste durate 40 anni, nessuna verità è stata stabilita. Avvistamenti, strane telefonate e rivelazioni di presunti testimoni non hanno mai portato a una soluzione definitiva. Il caso Orlandi è ancora oggi un enigma con molte, troppe zone d’ombra che continuano a circondare la sua scomparsa.

Domenica 7 luglio il Teatro del Pratello presenta Maman Boxing Club con la Compagnia delle Sibilline della Casa Circondariale di Bologna: Sonia, Paola, Stefania, Ilenia, Nadia, Renata. Lo spettacolo mette in scena l’avventura di un gruppo di donne che dà vita a una palestra di boxe femminile, interrotta all’improvviso perché troppo eccentrica e fuori norma: un mondo femminile che si afferma con la boxe non per imitare il maschile, ma per affermare un’alterità. Con la boxe si crea una comunità in cui l’uomo non può aver posto: una metafora della vita in una sezione femminile, dura e contradditoria. Lo spettacolo è stato prodotto nell’ambito del progetto STANZE DI TEATRO CARCERE sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna (L.13/99) e delle attività annuali in Convenzione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna.

