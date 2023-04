Weekend a Bologna: 5 cose da fare Un fine settimana speciale, lungo e di festa: da venerdì a domenica, con la coda di Pasquetta, Bologna si anima di eventi e aperture straordinarie per godersi la città a 360°

E Pasqua con chi vuoi sia! Eccoci arrivati alle feste di primavera, che cominciano con il fine settimana che va dal 7 al 9 aprile per poi proseguire con alcuni "ponti": 25 aprile e 1°maggio ben si prestano visto che cadono rispettivamente di martedì e di lunedì. Pranzi, pic-nic, gite fuori porta il Lunedì dell'Angelo ( ), ma anche serate di teatro e musica. Cosa fare se si resta a Bologna? Ecco una manciata di idee (tante altre nella nostra agenda). Fra le mostre da segnalare, certamente quella a Santa Maria della Vita "Ilario Fioravanti. Epifanie del dolore e della gioia".

I 10 eventi imperdibili di questo weekend:

(per chi viaggia anche solo con il gusto)

Dall'8 al 10 aprile torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo. Tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere, al Mercato Europeo FIVA trovi tutto e vivi una fantastica atmosfera di festa.

2. Febbre a 90: la festa tutta anni Novanta

(per i nostalgini del fluo)

Tutte, ma proprio tutte le più belle canzoni degli a anni '90, ma non solo... Durante la serata all'Estragon (sabato 8 aprile) qualche salto nei mitici anni 2000 per i più giovani e nei coloratissimi anni 80 per i più grandi! Febbre a 90 è un vero e proprio viaggio nostalgico nella musica che ci ha fatto cantare e ballare negli ultimi decenni. Lecca lecca e T-shirt special edition di Febbre a 90 in regalo (dal palco). Ingresso Riservato ai maggiori di 18 anni

