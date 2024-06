I 10 eventi da non perdere questo weekend

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Caldo è caldo, la sera si sta fuori volentieri. Fra rassegne musicali, teatri ed eventi a ingresso gratuito la tentazione è quella di restare in città e godersi tutti i migliori eventi in programma. Il Biografilm Festival è cominciato e sono tantissime le pellicole che meritano di essere viste (fra queste sicuramente "Romina" di Valerio Lo Muzio). Memo: c'è anche il Pontelungo Summer Festival: date un occhio al calendario. Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota sia per le e lezioni europee che per quelle c omunali. Le urne sono aperte sabato 8 giugno dalle ore 15.00 alle 23.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00. QUI il vademecum per le elezioni amministrative nei comuni del bolognese in cui si vota.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

L’omaggio delle artiste e artisti ‘nati’ a Bologna a una città unica e alle sue tradizioni. Quattro distretti culturali, oltre 60 eventi e il racconto in musica, parole, danza di quello che la rende speciale. Dal 4 al 9 giugno la seconda edizione di "Portici Festival". Da via Zamboni ai Portici di San Luca, passando per Piazza Maggiore, Piazza della Pace e il Cimitero della Certosa, fino al Treno della Barca: sei giornate di eventi, quattro distretti e un’unica festa. Intanto "Luci a San Luca": dal tramonto all’alba (fino a domenica) i Portici di San Luca, patrimonio Unesco dal 2021, prendono vita grazie a un imponente progetto artistico unico al mondo voluto da Cesare Cremonini con la partecipazione dell’artista tedesco Philipp Frank. L’installazione accenderà la notte di Bologna dal 5 al 9 giugno, dal tramonto all’alba. Luci a San Luca racconta Bologna attraverso luci e colori che riflettono i sentimenti di una città in un anno così importante.

Fra gli eventi dedicati anche le visite guidate a cura di Succede Solo a Bologna "I segreti dei Portici": dal 4 al 9 giugno 2024 con ritrovo all'ingresso principale di Palazzo d'Accursio, Conosci tutte le curiosità sui portici di Bologna? Questo percorso ti porta alla scoperta di questo straordinario elemento architettonico che attraverso i secoli si è trasformato. Dai primi “sporti” ai portici lignei, passando sotto portici gotici, rinascimentali, ottocenteschi che raccontano la storia della città e della sua evoluzione. Un vero e proprio viaggio attraverso curiosità, record e segreti tutto da scoprire…all’ombra dei portici.

2. GRISù: il Festival di Scritture Contemporanee

Fino al 9 giugno 2024 tornerà GRISù, il nostro Festival di Scritture Contemporanee, oggi alla terza edizione. All'interno degli spazi di Porta Pratello (Via Pietralata, 58, BO), tre giornate all’insegna di letteratura e socialità, attraverso eventi, incontri, reading e workshop tra poesia, narrativa e performance, con il coinvolgimento di protagonist3 nazionali e internazionali, da Tiziano Scarpa a Ida Travi, da Anders Nielsen a Shruti Swamy. Il progetto nasce dalla collaborazione con la libreria indipendente La Confraternita dell'Uva, Porta Pratello e il Patto per la Lettura di Bologna, ed è finanziato grazie all’Avviso YouzOfficina della regione Emilia-Romagna.

3. Armadio Circolare, il mercatino che fa girare la moda

Torna in Piazza Lucio Dalla il market con tantissimo intorno e soprattutto la musica (con il Dimondi Festival). Domenica 9 giugno dalle 11.00 alle 20.00: circa 40 stand di vintage, second hand, artigianato, candele, gioielli, riciclo creativo, illustrazioni, stampe, uncinetti, ricami and more and more and more...music and dj set by Luftraum Gate. Food and beverage by @dimondifestival.

Al via la 38esima edizione di Corti, Chiese e Cortili, la rassegna di musica organizzata dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio che porta la musica nei luoghi più suggestivi dei Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia: Valsamoggia, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro e Sasso Marconi. La rassegna è inclusa nel cartellone di Bologna Estate 2024. 20 concerti dal 7 giugno al 7 settembre 2024.

L'8 e il 9 giugno 2024 Ronca (Monte San Pietro - Valsamoggia) ospiterà l'ottava edizione della "Festa della Ciliegia". In entrambe le giornate saranno attivi stand gastronomici con crescentine, tigelle, dolci alla ciliegia e borlenghi. Il programma prevede anche intrattenimento musicale nelle due serate della festa.

Sabato 8 giugno i "Luftraum" live sul palco di Villa Angeletti. Luftraum significa spazio aereo in tedesco. Lo spazio aereo rappresenta il luogo d'incontro di quattro amici che, nel 2014, a seguito di una folgorante serata a Marghera, decidono di unire le forze e diventare dj, preferendo, al genere, la contaminazione.I loro dj set si muovono liberi da etichette tra electro, minimal, indie dance e techno.

Fuori porta: metti una gita all'incantevole borgo di Dozza

Domenica 9 giugno 2024, ore 6:00 presso il parco del museo civico archeologico di Monterenzio Eloisa Atti (voce, concertina e ukulele) e Marco bovi (chitarra elettrica) propongono il meglio dai loro tre album, muovendosi prevalentemente tra jazz e blues, con qualche incursione nella musica originale. Lo spettacolo è intimo ed emozionante ed il suono inconfondibile, grazie anche alla particolare combinazione degli strumenti e alla sintonia perfetta di un sodalizio più che ventennale.

Sabato 8 giugno una visita guidata insieme a Roberto Martorelli per passeggiare nel silenzio del cimitero, ora Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Sale nascoste, chiostri poco esplorati, splendide opere d'arte scarsamente visibili dal visitatore distratto. Le sale del cimitero e i suoi monumenti raccontano amori proibiti, morti sospette, vite irreprensibili.

Prosegue insieme alla grande Stagione d'Opera anche l'imperdibile Stagione Danza 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: una serata sulle note di Stravinskij e Rachmaninov per celebrare l'incontro tra il virtuosismo della pianista trentenne Beatrice Rana e l'estro dei coreografi suoi coetanei Sasha Riva e Simone Repele, tandem creativo nato dai comuni studi presso l'Hamburg Ballet di John Neumeier e ora di base a Ginevra. L'affascinante spettacolo coreografico si terrà nel cuore della città per allietare gli appassionati del grande teatro scenografico con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena "Soirée Stravinskij/Rachmaninov".

Lo spettacolo si terrà domenica 9 giugno 2024 alle ore 16.30 (Turno Gold) presso il Comunale Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4). I biglietti interi hanno un costo che va dai 25 ai 70 euro; ridotti 30-35 dai 15 ai 45 euro; per gli under 30 dai 10 ai 35 euro. Curata da Daniele Cipriani, la "Soirée Stravinskij/Rachmaninov" propone un dittico composto da un importante titolo del Novecento musicale e coreutico insieme ad una nuova creazione. L'apertura è affidata a Le Sacre du Printemps di Stravinskij, eseguito nella versione per pianoforte a quattro mani da Beatrice Rana e Massimo Spada, con l'atletica coreografia dello scomparso Uwe Scholz, ripresa per l'occasione proprio da Riva&Repele e interpretata dal Principal dancer del Wiener Staatsballett Davide Dato. Il congedo, invece, vede "Alla fine del mondo", creato da Riva&Repele sulla versione originale per due pianoforti delle "Danze Sinfoniche" op.45 di Rachmaninov eseguita da Beatrice Rana e Massimo Spada. L'universo del compositore russo, le sue grandi mani così come i preferiti fiori di lillà, ispirano i movimenti di dieci danzatori che in diversi quadri schiudono visioni post-apocalittiche.

10. Il punk dei Chronics e dei Crooks nel verde della Montagnola

Un sabato sera scoppiettante quello alla Montagnola con Frida nel Parco con due bei concerti. Il suono dei Chronics è punk, power pop e garage. La band, fondata a Bologna, nel 1999 pubblica il 45 giri di debutto per la Rip Off Records di San Francisco, storica etichetta discografica degli anni ’90 nel genere punk e garage. Il trio sfodera due pezzi in vena Saints e Heartbreakers che la rivista americana “Maximum Rocknroll” definisce “power pop con i denti aguzzi”. Il singolo entra così in diverse playlist dei giornalisti della rivista. Tra il 2002 e il 2004 il gruppo pubblica due album per la belga Demolition Derby. I loro concerti proseguono fino al 2009, poi il “rompete le righe” fino al rientro nel 2014 per una serie di 7” split con Mike Watt, ex bassista di Minutemen e Stooges, e con Barrence Whitfield & the Savages. A giugno del 2022 esce il nuovo LP ancora una volta per un’etichetta californiana (Puke’n’vomit records). Il disco, intitolato “Do You Love The Sun?”, è una miscela di garage, power-pop e punk, uno stile musicale che attinge ancora da gruppi come Real Kids, Replacements, Saints. L’uscita del nuovo disco in vinile ha anticipato di qualche mese l’uscita in digitale delle canzoni che è avvenuta su Bandcamp il 2 dicembre. Il disco ha ricevuto ottime recensioni ed è entrato nelle playlist dei migliori dischi del 2022 della rivista Blow Up.

I Crooks sono una storica band Punk R’n’R italiana, con base a Milano e con numerosi tour italiani ed europei alle spalle. La band, attiva dal 1997, ha pubblicato negli anni un 45 giri (You make me feel so sick), un EP (The Dog), un EP su 7″ (15 wasted years, White zoo records), vari singoli su compilations e split in vinile e quattro album di cui due per la Tre Accordi Records/Warner (Speed kills, Nothing to lose), uno per l’inglese UK Division Records (High society r’n’r), e l’ultimo uscito per la Dischi Volo Libero/Self (Atomic Rock).

Dopo anni di gavetta in Italia dal 2009 i Crooks sono entrati nella scuderia della tedesca Billig People Booking, divenendone uno dei gruppi di punta e suonando in tutta Europa regolarmente con ottimi riscontri di pubblico e stampa.

Nella loro carriera i Crooks vantano anche varie esperienze come supporto di band importanti del panorama locale ed internazionale come Gluecifer, The Datsuns, Eddy and the hot rods, Vice Squad, The Queers, Ash, No means No, Libertines, Happy Revolvers, Prima Donna, 999, TV Smith, Jim Jones Revue, Buzzcocks, The Exploited e anche, per una combinazione incredibile, i Green Day Nell’autunno 2022 il concept album “Mediacracy” in uscita per Maninalto e distribuito anche in U.S.A da ProRawk Records, sancirà un nuovo traguardo per festeggiare 25 anni dalla formazione. Sempre selvaggi, scatenati ed arroganti i Crooks sono oggi una delle migliori live band italiane e tra le più rispettate all’estero: con il loro sound arrivano dritti al cuore del rock and roll!.

