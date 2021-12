Ponte dell'Immacolata a Bologna: 8 eventi top per l'8 dicembre Un bel mercoledì di festa anche se non si fa il ponte è sempre gradito: la città e la provincia fioriscono di eventi che vanno dai mercatini alle grandi mostre, dal cinema al teatro

L'8 dicembre quest'anno cade di mercoledì. C'è chi fa ponte e chi non lo fa...intanto una giornata di festa è assicurata. Come trascorrerla a Bologna e dintorni? Chiaramente l'atmosfera è già quella delle Feste e in città sono diversi i Mercatini di Natale da visitare. E poi le mostre nelle gallerie e nei palazzi storici, gli appuntamenti enogastronomici e le serate di martedì 7 dicembre, che è praticamente il secondo sabato della settimana! Un riassunto a questo punto ci sta. Ne abbiamo scelti 8. Eccoli tutti.

1. "Lo Schiaccianoci" del Russian Classical Ballet

(per chi ama le fiabe)

"Lo Schiaccianoci", il magnifico balletto classico, sarà qui rappresentato dall’acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev: l'8 dicembre al Teatro Duse (ore 17.00). Basato sulla fiaba: “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo; lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.

2. "Versi perversi" alla Cineteca: ribaltiamo le favole tradizionali

(per famiglie e bambini da 6 anni in su)

"Schermi e lavagne" alla Cineteca di Bologna per questa giornata di festa ha in serbo un film d'animazione molto speciale: immaginate che Cappuccetto Rosso e Biancaneve diventino grandi amiche, che Jack, noto a tutti per aver barattato una mucca per un fagiolo, s’innamori perdutamente della vicina di casa Cenerentola, o che il più furbo dei tre porcellini sia diventato niente meno che un banchiere. E se il principe non fosse davvero così azzurro? Come l’omonimo capolavoro di Roald Dahl da cui è tratto, Versi perversi trasforma e ribalta alcune favole tradizionali e i relativi protagonisti con risvolti ironici e sorprendenti. Dalla Magic Light Pictures, che ha realizzato gli adattamenti di celebri libri illustrati per bambini tra cui Il Gruffalò, Gruffalò e la sua piccolina, La strega Rossella, Bastoncino, Zog e Il topo brigante (tutti distribuiti in sala e in Dvd dalla Cineteca di Bologna), un capolavoro nominato agli Oscar 2018 come miglior film d’animazione. Animazione.

3. Festa d'inverno a Ca' del Costa

(per chi non vede l'ora che arrivi Babbo Natale)

L'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, a Cà del Costa (Monghidoro) a partire dalle 14.00 e fino alle 18.00 ci sarà uno stand gastronomico con tante specialità. Non mancheranno neppure il bel mercatino di Natale e, nella piccola chiesa di Ca' del Costa, il presepe. Per avere tutte le informazioni sull'evento IAT Monghidoro 331 4430004 - iat@monghidoro.eu