Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Altri nuovi 5 giorni feriali a Bologna: dopo il lavoro scatta l'ora della cultura e del divertimento. Va avanti alla grande il cinema in Piazza Maggiore con "Sotto le Stelle del Cinema" e il Cinema Ritrovato, anche se quello più scenografico non è il solo schermo da tenere sott'occhio visto che fra Bologna e provincia di poltrone a cielo aperto ce ne sono parecchie (QUI la mappa dell'estate 2024), dall'Arena Puccini al dopo lavoro ferroviario a B'est Movie. Tantissime le rassegne, ecco alcune segnalazioni: BOtanique (ai Giardini di via Filippo Re di via Irnerio), Pontelungo Summer Festival, il calendario della Certosa di Bologna e il Sequoie Music Park al Parco delle Caserme Rosse.

Il "concertone" della settimana: la boy band più famosa dei '90

Ci siamo: i Take That stanno per arrivare sul palco bolognese del Sequoie (Parco delle Caserme Rosse) con il loro Life Under The Stars Tour. Ed è effettivamente sotto le stelle il concerto bolognese di giovedì 11 luglio. Sul palco (lo sappiamo tutti, Robbie Williams non c'è) ci sono Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Per le ex ragazze degli anni Novanta sarà un tuffo nel passato e il momento giusto per ripassare alcune indimenticabili (per loro) canzoni della boy band inglese. QUI tutti gli altri live del Sequoie Musica Park.

Cinema in Piazza Maggiore: i film della settimana

Ecco il programma dello schermo di Piazza Maggiore per questa settimana: lunedì 8 luglio apre la serata il film d’animazione La Voix Des Sirènes dell’artista Gianluigi Toccafondo, seguito dal primo titolo dell’omaggio al distributore I Wonder con La belle époque di Nicolas Bedos. Martedì 9 luglio: Lost in Translation di Sofia Coppola e mercoledì 10 luglio La tigre e il dragone di Ang Lee. Giovedì 11 luglio torna il Premio Cipputi, assegnato quest’anno a Michele Riondino per il suo Palazzina LAF, proiettato nel pomeriggio, alle ore 18, al Modernissimo; a ritirare il Premio Cipputi, consegnato da Altan, sarà il produttore Carlo Degli Esposti. La sera, in Piazza Maggiore, proiezione dell’animazione belga Manodopera (Interdit aux chiens et aux Italiens) di Alain Ughetto e venerdì 12 luglio una serata dedicata a Ricerca e Intelligenza Artificiale, in occasione del G7 Ricerca.

Musica maestro: i live della settimana

Il 9 luglio alle 20:30 al Parco delle Caserme Rosse ci sono gli Eiffel 65 (BOnsai Bologna 2024). Bisogna essere pronti a ballare. L'11 luglio alle 21:15 al Museo per la Memoria di Ustica Pulse Percussion Duo Mattia Grassi e Pierfrancesco Semeraro, concerto in collaborazione con il Conservatorio G. B. Martini di Bologna. Un duo dallo stile accattivante e inconfondibile e dalla finissima intesa, in grado di catturare l’attenzione dell’ascoltatore e trasportarlo in un viaggio sonoro senza precedenti, attraverso un’esplosione di energia mischiata ad uno spruzzo di fantasia e curiosità. Il progetto nasce dalla voglia di portare la musica per percussioni nei palcoscenici più prestigiosi. Il loro ricercato e vario repertorio musicale spazia attraverso generi musicali di tutti i tipi: musica contemporanea, classica, popolare e tante altre. Dietro questo progetto c’è la voglia di suonare per un pubblico incantandole ed entusiasmandole. Dalle ore 19:30. Ingresso a offerta libera. Il 12 luglio alle 21:00 in Piazza San Francesco MAGMA. Una Babele contemporanea che trova nella musica la lingua madre che celebra la molteplicità di suoni dal Mondo: questa è BabelNova Orchestra, un progetto nuovo, nella forma e nello spirito, creato dagli ex musicisti di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world in Italia degli ultimi 20 anni: l’Orchestra di Piazza Vittorio. Guidata dal contrabbassista Pino Pecorelli, BabelNova Orchestra è una formazione di 10 musicisti provenienti da tutto il mondo che ha scelto di dedicarsi a un originale percorso di ricerca di nuovi linguaggi musicali che raccontano in musica il contemporaneo. Un magma pirotecnico che, attraversando sonorità funk e urbane, mantiene solida l’ispirazione globale: cumbia, esplosioni mariachi, reminiscenze sufi, fiati jazz e ritmi dub pop creano un live coinvolgente ed esplosivo.

Magma è l’album d’esordio della band.

Bologna Estate: la settimana in "pillole"

Lunedì 8 luglio, alle 21, Galà di arie d'opera, per Pianofortissimo&Talenti, nel chiostro della basilica di Santo Stefano, il concerto dei finalisti della quarta edizione del Concorso Internazionale di canto BIVC: il baritono sudcoreano Ettore Chi Hoon Lee, il controtenore croato Franko Klisović e il soprano russo Anastasia Lerman. Ad accompagnarli, al pianoforte, Nicoletta Conti. Martedì 9 luglio. Alle 21, Lella Costa legge rime rimbambine, di Bruno Tognolini (Gallucci editore). Un albo poetico per grandi, piccoli e anziani, da leggere insieme per ricordare ai vecchi di quando erano bambini e ai bambini quando saranno vecchi. Per la rassegna Giorni perfetti di Mismaonda. Alle 21, Mo Sóppa che Spetâcuel! alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris in via Gaist 6. Alle 21.15, Gran serata orfeonica, con Olga Durano e Andrea Trombini, al pianoforte Michele della Valentina. Visto il successo di pubblico e critica dell’edizione 2023 ritorna, a grande richiesta, la Gran serata Orfeonica in via Brocchindosso. Un varietà scoppiettante, ricco di canzoni, scenette e sorprese. Alle 21.30, Scalare la montagna incantata. La compagnia archivio zeta sta lavorando da tre anni alla messa in scena del romanzo di Thomas Mann: La montagna incantata in forma di maratona teatrale. Nel Chiostro dell’Arena del Sole presenterà una lettura scenica insieme agli attori e musicisti della compagnia, per condurre il pubblico alla scoperta, o riscoperta, di uno dei più grandi capolavori del ‘900. Mercoledì 10 luglio, alle 20.30, Grandi viaggiatori bolognesi alla scoperta del mondo. Visita guidata al Cimitero Monumentale della Certosa. Chi furono i bolognesi che decisero di viaggiare all’estero, quando partire per un viaggio non assicurava il ritorno a casa? Avventurieri, botanici, archeologi, cacciatori, prigionieri di guerra furono in tanti a lasciare la città ai piedi dei colli per lo spirito di avventura, per la fama e per la scienza. Giovedì 11 luglio. Alle 21, Franco Arminio. Elogio della lentezza. Nell’ambito della rassegna Giorni perfetti, a villa Bernaroli, Franco Arminio farà un ‘Elogio della lentezza’ leggendo alcune delle poesie in cui ha teorizzato la paesologia, l’andare a zonzo per paesi abbandonati per abitarli con il proprio spirito, fuggendo dalla città e dal progresso, prestando attenzione alle piccole cose. Alle 21.15, Pulse percussion duo, Mattia Grassi e Pierfrancesco Semeraro in un concerto in collaborazione con il Conservatorio Martini di Bologna. Un duo dallo stile accattivante e inconfondibile e dalla finissima intesa, in grado di catturare l’attenzione dell’ascoltatore e trasportarlo in un viaggio sonoro senza precedenti, attraverso un’esplosione di energia mischiata ad uno spruzzo di fantasia e curiosità. Nell’ambito di Attorno al Museo - Spettacoli, concerti, performance ed eventi al Museo per la Memoria di Ustica. Al parco della Zucca.

XXIV Emilia Romagna Festival: gli appuntamenti della settimana

Giovedì 11 luglio 2024 ore 21.00 alla Fondazione Lercaro di Bologna "Movimenti Sonori" con Massimo Mercelli al flauto e Donato D'Antonio alla chitarra. Sempre giovedì 11 luglio 2024 ore 21.00 nel Cortile di Palazzo Malvezzi Hercolani a Castel Guelfo Bolognese "The Look of love", omaggi musicali a Bacharach, Piazzolla, Gualdi, Luttazzi.

Continua la programmazione di Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde, la rassegna multidisciplinare curata dall’associazione culturale Crexida Anima Fluò. Anche in questa sesta edizione, quindi, il teatro, la danza, il cinema e la musica si fondono con la natura creando un intreccio ricco di connessioni e dialoghi. Il 10 luglio alle ore 22:00, torna TZA-TZI-KI - Ricette per esploratori dell’anima, uno spettacolo della compagnia Crexida /Anima Fluò su testo originale di Manuela De Meo e Angelica Zanardi, quest’ultima protagonista sul palcoscenico con Marco Muzzati. TZA-TZI-KI - Ricette per esploratori dell’anima è un viaggio dentro noi stessi attraverso i sapori, una vera e propria degustazione teatrale che coinvolge gli spettatori attraverso tutti i sensi. Racconti, assaggi e ricette: rituali antichi capaci di curare la tristezza o di accendere desideri e passioni, cibi semplici o ingredienti esotici che ci parlano di paesi lontani, frutti selvatici che ci insegnano a baciare liberando le nostre emozioni. È sempre attivo il servizio NAVETTA Fluò, che permetterà al pubblico degli spettacoli di Scena Natura di raggiungere comodamente, senza pensieri, Fienile Fluò dal centro di Bologna. La navetta partirà da Via D’Azeglio 55 (di fronte al collegio S. Luigi).

Mercoledì 10 luglio - Festa di ANPI Pratello con proiezione di “Un bel dì andando in Francia” e concerto delle Mondine di Bentivoglio. Alle 20.30 concerto in compagnia delle Mondine di Bentivoglio che ci racconteranno e canteranno la loro storiaAlle 21.30 proiezione del documentario “Un bel dì andando in Francia”. (Italia-Francia/2015) di Cristina Donno (44’), prodotto da Scuola Popolare di Musica Ivan Illich. Un documentario allegro e commovente al tempo stesso. Un omaggio a donne eccezionali, al loro coraggio e al loro canto in cui si racconta di come le Mondine di Bentivoglio siano arrivate a Parigi e l'abbiano conquistata. Gli scioperi, la risaia, la vita contadina, la guerra, le leghe, vengono così ricordate e narrate parallelamente allo stupore bambino per il viaggio (il primo fuori dall' Emilia Romagna) "l'apparecchio", le nuvole, l'atterraggio, Parigi, il Bateau-Mouche, gli incontri… In sala saranno presenti sia le Mondine che la regista del documentario, Cristina Donno. Ingresso libero e gratuito