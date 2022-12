Guida al weekend: i 10 migliori eventi a Bologna e provincia Teatro fra risate e commedie noir, mercatini alternativi, spettacoli per bambini e musica dal vivo. E oltre ai mercatini, ci sono anche i concerti di Natale

E così, dopo l'Immacolata, il fine settimana comincia con una serie di appuntamenti da non perdere che riusciranno ad accontentare tutti, magari facendo slalom fra le missioni dei regali di Natale. Intanto al Dimondi Festival di Piazza Lucio Dalla si è accesa la pista da ghiaccio e si anima anche il palcoscenico. Restano esattamente lì dove li abbiamo lasciati la scorsa settimana i nostri bellissimi Mercatini di Nalate mentre si sono aggiunti dei presepi da visitare assolutamente.

Da segnalare, oltre ai "10 imperdibili" anche Natale in Certosa (sabato 10 dicembre ore 18.00) l'appuntamento nel Pantheon, nei pressi della parte monumentale della Certosa, scrigno della storia cittadina e meta di visite degli amanti dell’arte con gli allievi musicisti dell’Orchestra dei Giovanissimi del Conservatorio “G. B. Martini”, Direttore Stefano Chiarotti, e quelli del Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna, Direttore Alhambra Superchi. A partire dalle 18.00, i trenta elementi riuniti per l’occasione daranno vita a uno spettacolo in musica ricco di suggestioni e di fascino, anche in virtù dell’insolita location, dotata di un’acustica ideale per ospitare l’inedita performance musicale.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(Per chi ama il circo ma non solo...)

Lo spettacolo del Medrano va in scena a Bologna il prossimo dall'8 al 12 dicembre all'Unipol Arena di Bologna: la storia dei Casartelli è quella di una grande dinastia di artisti le cui radici affondano al 1873 quando Piero Casartelli sposa Albina Fedrigon, una ragazza appartenente al mondo del circo, e dà così il via alla grande famiglia circense cui ancora oggi sono affidate le glorie del Medrano. Da allora il Medrano è rinomato per la ricchezza dei suoi spettacoli e la cura dei suoi numeri con animali applauditi numerose volte al Festival del Circo di Montecarlo e vincitori di prestigiosi premi. Fra l'altro per i lettori di BolognaToday ci sono anche i biglietti scontati!

(per uno sguardo alla musica del futuro)

Sabato 10 dicembre i "Funkasin" live al DiMondi Winter Festiva. Quindici ragazzi e un’unica grande passione: la musica. Quindici diverse personalità con alle spalle le più svariate esperienze e passioni musicali che convogliano in un unico grande e geniale esperimento. Un progetto che rispetta la tradizione della musica di strada ma allo stesso tempo rivolge uno sguardo al futuro, proponendo molteplici innovazioni: dalla formazione, composta da 12 strumenti a fiato e 3 percussioni, allo spettacolo itinerante e senza sosta che percorrerà strade e palchi come una vera e propria Street Parade, al repertorio che propone una moltitudine di brani dei più disparati generi e artisti, completamente rivisitati in chiave Funkasin.

3. Il tradizionale concerto di Natale a San Colombano

(per un tradizionale concerto di Natale)

La luce della stella cometa, che allontana le tenebre e indica il cammino. La luce come simbolo di vita, di gioia crescente e di saggezza spirituale, che nell’astro luminoso del Natale trova la sua massima espressione, attraversa le culture, le religioni, le epoche. San Colombano – Collezione Tagliavini (via Parigi, 5) propone un doppio appuntamento in programma sabato 10 dicembre alle ore 21.00 e domenica 11 dicembre alle ore 12.00 con “Lucente stella. Trovando la luce”, il tradizionale concerto di Natale della stagione musicale. Saranno il soprano Lieselot De Wilde, il contralto Eugénie De Mey, il tenore Michaël Grébil Liberg al liuto medievale, Nolwenn Le Guern alla viella medievale, Marco Ambrosini alla viola d’amore a chiavi, accompagnati dalla conservatrice del Museo di San Colombano Catalina Vicens che si esibirà su alcuni organi storici della Collezione Tagliavini, a condurre il pubblico in un viaggio nelle canzoni Medievali provenienti da tutta Europa, in una luminosa sinfonia di voci e strumenti. In programma musiche di Francesco Landini, organista e compositore medievale, Guillaume Dufay, considerato colui che diede avvio al periodo rinascimentale in musica, e canti e musiche provenienti da fonti medievali come il Libre Vermell e il Codex Faenza.