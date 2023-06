Guida al weekend: Bologna fiorisce di eventi estivi

Sceglierne solo dieci, un bel dilemma. Dopo una settimana che ha visto ben due date (su quattro!) al Dall'Ara per Vasco Rossi e il concerto benefico a favore degli alluvionati, si apre un week end a dir poco avvincente vista la quantità e la varietà di eventi dentro e fuori dalle mura. Novità e anticipazioni: una bella mostra rock'n roll al Museo della Musica, il Biografilm Festival, la comparsa in Piazza Roberto Raviola di Pulpito e altre figure (una grande scultura site-specific), il calendario del Cinema Ritrovato e la prossima settimana in arrivo un festival speciale legato al tema del gioco da tavolo.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per vivere una rievocazione fedelissima!)

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023, Monteveglio (Valsamoggia) rivivrà i fasti del periodo medievale con il ritorno delle Feste da Medioevo - Abbazia 1092. Tanti appuntamenti tra mercatino, rievocazioni, incontri e tanto buon cibo. "La storia narra della riconquista della fortezza di Monteveglio da parte dei nobili bolognesi, affiancati alle forze papali a discapito degli eserciti milanesi di Bernabò Visconti che ne presero possesso solo due anni prima. Il 22 giugno 1363 Messer Gazone, fedele a Bologna e grande conoscitore della fortezza, guidò l’alleanza composta da truppe bolognesi e pontificie verso un passaggio segreto. Questo permise loro di entrare nella fortezza indisturbati, appiccando il fuoco alle abitazioni e alle strutture presenti, costringendo gli assediati a rifugiarsi nel Girone (zona alta del castello) e nella fortezza della Cucherla ancora sotto il controllo milanese. Lo scontro entrò quindi in una fase di stallo con i difensori impossibilitati a fuggire ed i bolognesi incapaci di rompere le difese nemiche...": si parte da qui e poi spettacoli, musica, cibo.

(per visite sorprendenti in due luoghi della città)

Dal 9 all’11 giugno i luoghi Aperti per voi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con eventi e aperture serali.

(uno shopping chic in un luogo meraviglioso)

Un evento che è stato posticipato a causa del maltempo e che questo week end arriva tutto profumato (di peonie!). Si chiama Peonia in bloom e fiorisce nei meravigliosi giardini della Braina. L'ingresso è libero (venerdì 9 giugno: dalle 15.00 alle 20.00, sabato 10 giugno: dalle 10.00 alle 19.00, domenica 11 giugno: dalle 10.00 alle 19.00), sono ben accetti amici a quattro zampe e come sempre ci saranno stand di qualsiasi tipo, con artigiani e commercianti selezionati e provenienti da tutta Italia. Da segnalare i workshops di decorazione floreale, acquarello, trucco in palette armonica, candele in cera vegetale e nature therapy tra le peonie.

