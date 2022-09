Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere Una grande rassegna jazz, shopping ai Giardini Margherita, concerti sotto le stelle, sagre ed eventi per bambini: tutto il fine settimana in poche righe

Un weekend che ti invoglia a restare a Bologna quello del 9-10-11 settembre. I motivi sono tanti e li trovate più o meno tutti dentro la consueta guida alla città: intanto la musica (guarda caso!) che ci porta palchi importanti e serate ancora all'aperto (chi ama il jazz sarà ampiamente soddisfatto), poi ci sono gli appuntamenti con i mercatini e le sagre con belle proposte anche fuori porta (ma non troppo), enogastronomia sempre al centro. Intanto al Parco Nord continua la Festa dell'Unità (qui il programma) e in fiera va in scena Sana, l'evento dedicato al sano e al biologico.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

(per una due giorni di musica jazz)

La Strada del Jazz, con il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla, presenta in Piazza Maggiore, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, il “Memorial Lucio Dalla Jazz”, concerti live e ricordi a 10 anni dalla scomparsa del grande artista bolognese. La Bologna di Lucio Dalla si è trovata, tra gli anni Cinquanta e Settanta, a essere testimone di un vero e proprio movimento culturale, iniziato con l’apertura del Disclub di Alberto Alberti in via Caprarie, il negozio dedicato esclusivamente al jazz d’importazione, alla formazione delle prime band cittadine, Doctor Dixie Jazz Band, Criminal Jazz Band, Panigal, Magistratus, Rheno Dixieland Band; musicisti sconosciuti che suonavano fino a notte fonda in cantine fumose, senza compensi se non la passione di esserci. Altri, divenuti ormai celebrità, si muovevano da oltreoceano diretti ad una piccola grande capitale morale del jazz, calcando le scene del Festival Internazionale del Jazz, riempiendo il palasport e i teatri di Bologna. Durante la Strada del Jazz il centro storico sarà pedonalizzato, tutti i negozi saranno aperti fino a sera tardi, i bar e i ristoranti proporranno cocktail e menù dedicati al Jazz.

Tra i tanti festival italiani, la Strada del Jazz, ha una caratteristica unica, la posa delle stelle di marmo sulla centralissima Via Orefici/Caprarie dedicate ai grandi interpreti americani che hanno suonato in città negli anni d’oro del Bologna Jazz Festival di Alberto Alberti. La Strada del Jazz è soprattutto un evento sociale e lo stare in strada, ad ascoltare la musica jazz, è un momento di libertà, un’occasione di incontro, di socializzazione, di partecipazione alla vita civile e culturale di Bologna, in cui grandi musicisti e piccole jazz band con il loro “swing” rendono possibile un grande connubio intergenerazionale e interculturale.

(per chi ha il pollice verde nella vita)

Ai Giardini Margherita questo fine settimana si daranno appuntamento in tanti perché c'è la versione di fine estate di Giardini&Terrazzi: la mostra mercato che va ben oltre il titolo della kermesse. Fiori e piante a volontà, ma anche complementi d'arredo per esterni, barbecue e tanto altro per lo spazio verde, ma anche bigiotteria, artigianato e food.

3. Avincola dal vivo: da Sanremo alla Montagnola

(per una domenica sera musicale sotto le stelle)

Domenica 11 settembre Montagnola Republic presenta Avincola Live con opening di Tina Platone! Avincola, cantautore romano, partecipa al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Goal!” contenuta nell’album “Turisti”. Vincitore di numerosi riconoscimenti, il suo percorso si incrocia con molti artisti tra i quali Fiorello, Freak Antoni, Riccardo Sinigallia. Il videoclip del brano “Miami a Fregene” è stato diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello con il film “Bangla” L'estate scorsa, il suo brano "Limone" é stato pubblicato in una versione cantata assieme a Giorgieness Il suo ultimo singolo “Letti” è tratto dall’omonimo monologo di Alessandro Gori che partecipa con uno spoken word Avincola ha realizzato il docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo Romano” che si è aggiudicato diversi riconoscimenti tra cui: Premio Pivi SIAE e Premio MEI Cinema.

Tina Platone è classe '96, napoletana di origine, emiliana di adozione. Il suo percorso musicale inizia nel 2015 sotto lo pseudonimo di Marta, progetto solista con il quale ha portato il suo indie folk primordiale in giro in tutta Italia. Nel 2017, grazie all'incontro con Turo (Andrea Turone), inizia una fase di sperimentazione sonora che porta a risultati di carattere più elettronico e scuro, che ben si sposa con l'immaginazione di Tina, la quale dice di sè "Nella mente ho un mondo di idee, sto girando un film dentro la mia testa". Continuamente in fase di elaborazione, fino all'overthinking e il burn-out, questo progetto musicale ha lo scopo di sviscerare la vulnerabilità, di raccontare storie e considerazioni personali attraverso immagini sfocate e grane di pellicola.

Inizio spettacolo ore 21.00. Ingresso libero