I 10 eventi da non perdere questo weekend

La Befana tutte le feste si è portata via. Ma grazie al cielo è subito weekend e che la nostra regione sia gialla o arancione, nessuno ci toglie le tante opportunità di fruire di visite, spettacoli e concerti online grazie alle tantissime attività create per non stare lontani dal pubblico in modalità sicura. Musica classica, prosa, escursioni alla scoperta di Bologna: ecco un po' di idee per decidere come trascorrere il fine settimana.

I 6 eventi da non perdere questo weekend:

Sabato 9 gennaio alle 16.30 è online il laboratorio Il Museo da casa: La fata Elettricità. Il Museo del Patrimonio Industriale propone in diretta dalle sale del museo un laboratorio online interattivo per ragazzi da 8 a 12 anni. Alla fine del XIX secolo si diffuse in Europa e in America il fenomeno della “fisica popolare” col quale si mostravano al grande pubblico le curiosità del mondo scientifico, percepito allora come invisibile e misterioso e che suscitava sorpresa e meraviglia. È proprio in quel contesto che il fenomeno elettrico assunse il curioso nome di Fata elettricità. Durante il collegamento i ragazzi, trasformandosi in piccoli scienziati, assisteranno ad alcuni esperimenti in diretta e, con semplici materiali recuperabili a casa, realizzeranno loro stessi piccole prove guidati in remoto dall’operatore. Prenotazione obbligatoria (fino alle ore 13 di venerdì 8 gennaio) allo 051 6356611 oppure a museopat@comune.bologna.it. Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.

Domenica 10 gennaio 2021 dalle 17.00 "Ottocento", l’unico spettacolo di prosa che verrà trasmesso nel progetto Teatri nella rete di ATER Fondazione. Progetto, elaborazione drammaturgica e interpretazione Elena Bucci e Marco Sgrosso regia Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso. Una produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

collaborazione artistica Le Belle Bandiere.

Cerimonia è l’installazione site-specific promossa e sostenuta da UrbanUp | Unipol, realizzata a Bologna da TRAC - Tresoldi Academy, con la collaborazione scientifica di G124 - il gruppo voluto dal Senatore Renzo Piano per una ricerca costante e continua sul tema delle periferie. L’opera d’arte è pensata per ‘ricucire’ l’area periferica dell’ex Mercatone Uno. L’opera è una struttura alta 5.30 metri realizzata in rete metallica, materiali e terra reperiti nel sito, frutto del lavoro congiunto dell’artista Edoardo Tresoldi e 15 giovani studenti dell’Academy, selezionati a luglio 2020 fra oltre 500 candidature ricevute da tutto il mondo, che sotto la direzione artistica di Tresoldi hanno immaginato e costruito per l'area dell’ex Mercatone Uno un intervento site-specific. Un progetto che valorizza aree periferiche metropolitane, restituendole a un più vasto pubblico e rivalutandone completamente la percezione. Dopo quasi 10 anni di abbandono, l’area di circa 4600 mq, sarà oggetto nel corso del 2021 di una importante riqualificazione che prevede la demolizione degli attuali fabbricati ora dismessi e la realizzazione di un nuovo complesso multifunzione che sarà incentrato su nuove residenze e servizi connessi alla persona.