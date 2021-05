Bologna a primavera, la città fiorisce: tutti gli eventi "green" da non perdere

Il sole, le temperature, il cielo azzurro, il profumo della natura e la grande voglia di stare all'aria aperta dopo un inverno difficile a causa della pandemia. Ma adesso ci siamo: la primavera è esplosa e Bologna risponde. Tantissime le occasioni per vivere il territorio fra serate open-air, mercatini dei fiori, giardini segreti che si aprono eccezionalmente e musica dal vivo a cielo aperto.

Ecco una selezione dei migliori appuntamenti: gli eventi "green" da non perdere!

Piazza Minghetti si colora di verde e profuma di lavanda: il weekend di "Bologna in Fiore"

Piazza Minghetti e Piazza Francia sono già di per sè location speciali, ma nel fine settimana della manifestazione "Bologna in fiore" la magia cresce e i colori e i profumi dei fiorni invadono queste due bellissime piazze. Piante tappezzanti, in vaso, rampicanti, profumate, grasse di ogni tipo e varietà per il terrazzo, il giardino o all’interno della propria casa. Distese di lavanda di varie specie: da quella “vera” all’inglese, dalla papillon alla marocchina. Migliaia di colori e profumi inebrieranno le tre belle piazze del centro storico di Bologna. Dalla Sicilia arrivano le piante d’agrumi con frutti e fiori profumati nelle varietà del limone, mandarino, pompelmo, cedro e mandarancio. Tutto questo dal 21 al 23 maggio.

Diverdeinverde: giardini segreti si aprono ai visitatori. Quest'anno si allargano i confini...

Ogni anno a maggio, la città offre la possibilità di scoprire una Bologna verde, spesso nascosta o segreta nel centro storico, oltre ai parchi della pedecollina e della vicina pianura. Per i bolognesi, i turisti, tutti gli appassionati di natura, piante, giardini è anche un’opportunità per scoprire la città con una prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di angoli e panorami sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, tante specie diverse di piante, belle fioriture nel momento di massimo splendore, apprezzare il disegno storico o più moderno di tanti spazi verdi. Appuntamento dal 21 al 23 maggio 2021.

I Giardini Margherita fioriscono: torna la manifestazione Giardini&Terrazzi, spring edition

Torna ai Giardini Margherita la mostra mercato Giardini&Terrazzi: appuntamento l'ultimo weekend di maggio. La manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna, dal 28 al 30 di maggio 2021: oltre 250 espositori tra produttori e commercianti di piante e fiori, arredamenti e complementi di arredo per la casa e il giardino, abbigliamento, artigianato artistico, vintage, wellness, pet e prodotti dei territori. C'è anche un calendario di eventi giornalieri!

“Parchi in Movimento”: attività motoria gratuita per tutti in 6 parchi della città

Da maggio a fine settembre c'è "Parchi in movimento", il progetto pensato per promuovere la cultura del movimento e uno stile di vita attivo, migliorando la qualità della vita e la salute dei cittadini e contrastare i rischi derivanti dalla sedentarietà. Ben 21 realtà cittadine propongono ai cittadini, nei 6 parchi coinvolti, un’offerta di più di 100 discipline che vanno dal risveglio muscolare allo yoga, dalla danza del ventre all’hip hop, dal nordic walking al parkour, dal pilates alla zumba, dalla capoeira a molto altro, per tutte le età e tutti i gusti. Tra le tante proposte un’attenzione particolare alle mamme in dolce attesa e alle neomamme con un percorso di avviamento all’attività motoria dedicato ai più piccoli. I bambini e gli adolescenti sono al centro di una programmazione variegata con attività come bici bimbi, frisbee e arti marziali. Ad arricchire le novità di questa edizione, anche molti appuntamenti di fitness e tonificazione fisica, oltre ad un’offerta mirata per gli anziani.

L'elenco dei parchi aderenti:

Parco Nicholas Green (Quartiere Borgo Panigale – Reno)

Sempre Avanti – Capoeira Emilia Romagna – Budokan – Record Team

Parco di Villa Angeletti (Quartiere Navile)

Enecta - Universal Sport – Capoeira Emilia Romagna - In lak'ech – Dojo Equipe - Endas

Giardino del Velodromo (Quartiere Porto-Saragozza)

Capoeira angola palmares - Asd Leaf – Endas

Parco San Donnino (Quartiere San Donato-San Vitale)

Aics- Centro sociale Nello Frassinetti – Polisportiva Pontevecchio – Capoeira Emilia Romagna

Parco dei Cedri-Lungosavena (Quartiere Savena)

Olitango - M'over Walking - Enecta Free Fitness – Capoeira Emilia Romagna – Polisportiva Pontevecchio – Palestre Stay Up

Giardino Lunetta Gamberini (Quartiere Santo Stefano)

Around the Wod - Asd Olitango – Capoeira Emilia Romagna – Palestre Stayup - Fondazione per lo Sport Silvia Parente

Giardino del Guasto: il programma tutto per i più piccoli

Fatti non foste a viver senza Guasto! Quante cose da fare al Giardini del Guasto, nel cuore della zona U. Un programma dedicato ai più piccoli e completamente gratuito: protagoniste di questo maggio, le balene! Gli appuntamenti in programma al Giardino del Guasto per il mese di maggio: 10-12-14 maggio dalle 17 alle 20 Balena volante, sempre fluttuante per il mondo è importante incontri-laboratori in collaborazione con la Par Tot a cura di Vittoria Muzzo e Frida Bonvicini; 17-19-21 maggio dalle 17 alle 20 Balena te, un te con te, quando vuoi te, incontri per la nascita di Balena con tecnica degli origami a cura di Antonella Tandi e Paola Merli; 24-26-28 maggio dalle 17 alle 20 Balena te, un te con te, quando vuoi te, incontri per la nascita di Balena con tecnica degli origami a cura di Antonella Tandi e Paola Merli. Il 29 maggio alle ore 18 Balene Collaterali “BalendISSAGE” in Guasto Garden, inaugurazione mostra “L’Arte del ricamo”, a cura di Vicky Miam Waqas e allieve. Ore 19 Un fuori programma – fuori acqua… la Balena è un animale che si mostra solo a chi sa aspettare, aspettando Claudia Losi e la sua “The Whale Theory”. Il 31 maggio ore 17 Incontro promosso da Info modo shop, presentazione della Nuova rivista, periodico di filosofia, Mille piani, a cura di Tiziana Villan. Tutte le attività si svolgono all’interno del Giardino del Guasto. Prenotazioni al cellulare di Anto 3928780106 o via mail ilgiardinodelguasto@gmail.com