San Valentino a Bologna: gli eventi (romantici e non) del 14 febbraio 2024

San Valentino quest'anno cade di mercoledì: e così, a metà settimana, i più romantici festeggeranno con i loro partner a lume di candela mentre i meno tradizionalisti potranno scegliere fra serate musicali e locali della città che offrono qualcosa di particolare (ma anche no). Magari una sorpresa da fare alla propria compagna o al proprio compagno potrebbe essere un biglietto per il teatro o per il cinema. Un concerto?

Ecco l'elenco degli appuntamenti per il 14 febbraio 2024:

San Valentino al Teatro Mazzacorati 1763 con una serata in cui danza e musica si incontrano, regalando al pubblico le esibizioni delle danzatrici di Accademia della Bellezza, accompagnate dalla musica dal vivo al pianoforte di Tommaso Baldon. Il pubblico assisterà così a coreografie sulle note di Rachmanioff, Chopin (con una coreografia dal repertorio di Isadora Duncan) e Tchaikovsky, intervallate dalle esecuzioni al pianoforte solo di Tommaso Baldon.

Mercoledì 14 febbraio 2024 San Valentino al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Alla scoperta di Morricone". L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, sarà in scena con Alla scoperta di Morricone, il nuovo tributo alle musiche del grande compositore che si arricchirà di nuove pagine, meno conosciute ma di grande bellezza, dello sconfinato repertorio del Maestro. Lo show non sarà solo un concerto, ma un percorso fatto di parole, suggestioni e performance solistiche che guideranno il pubblico attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Le colonne sonore di film quali “Mission”, “C’era una volta in America”, “Malena”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Gli intoccabili” e “Canone Inverso” risuoneranno in scena coinvolgendo ospiti speciali quali il soprano Anna Delfino e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon.

Dal 13 al 15 febbraio 2024 "Sister Act" il Musical in scena al Teatro Duse. Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali è l’otto volte Premio Oscar Alan Menken, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical.

Mercoledì 14 febbraio 2024 Ubaldo Pantani in scena sul palco del Teatro Dehon con lo spettacolo "Born in the Solvay". Che cosa unisce un chimico belga, un impiegato comunale e un benzinaio con la passione per l'alta cucina? Li unisce gli occhi di un bambino cresciuto in un villaggio operaio che scruta curioso la realtà che lo circonda e si diverte ad osservare, imitare e reinventare i personaggi che lo animano. I personaggi saranno parte integrante della vita di quel bambino che se li porterà con sé durante tutto il suo viaggio. Come il viaggio del sale che, estratto dalla società chimica Solvay proprio nei campi vicino al suo paese, viene spedito e indirizzato in tubazioni, direzione Rosignano. Qui viene trasformato nel mitologico bicarbonato i cui scarti regalano l'illusione di un mare caraibico nel bel mezzo della Toscana. Una vera e propria imitazione con trucco. Un prodotto della terra, il sale, che gli incontri e le contaminazioni hanno trasformato in un prodotto commerciale dai mille usi, poliedrico e versatile, proprio come ci si aspetta sia un attore. Pronto a ripartire proprio dal mare come accade spesso per il viaggio dell'eroe. Ubaldo Pantani racconta il suo viaggio attraverso l'ironia, con un monologo acuto e divertente.

