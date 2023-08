Autunno a Bologna: i grandi eventi di settembre, ottobre e novembre

L'estate prima o poi doveva finire, ma l'autunno bolognese non lascia spazio alla malinconia e tanto meno alla noia. Un primo sguardo al fitto calendario di eventi culturali infatti ci mette tranquilli: di cose (belle e bellissime) da fare ce ne sono in abbondanza. Partiamo dallo sport: lo sanno tutti che a Bologna dal 12 al 17 settembre all'Unipol Arena c'è la Coppa Davis! Un inizio non male visto anche il grande seguito che il tennis sta tornando ad avere a livello mondiale grazie anche a grandissimi campioni (qui il calendario).

Anche la musica ha un ruolo centrale, basti pensare che il 23 settembre sul palco di Casalecchio di Reno arriva Bjork: un live attesissimo che, sappiamo già, fa venire la pelle d'oca. E poi, il 6 ottobre si fa un bel salto in California con il ritorno dei Blink 182, che suona (sempre all'Unipol Arena) nella sua formazione originale: Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. Per ascoltare dal vivo Ligabue bisogna aspettare fino al 20 ottobre 2023 e sono già in tanti che lo stanno facendo...

Il 21 settembre all'Estragon c'è Paul Weller mentre il 23 novembre sullo stesso palco salgono Colapesce Dimartino ovvero Lorenzo e Antonio, che dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” hanno cominciato il loro Club Tour.

Venerdì 24 novembre Giorgia in concerto all'Unipol Arena. Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “Blu live”. Prevendite aperte dal 17 gennaio, alle ore 18.00, su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

E le fiere? Anche qui, se ne vedono delle belle e non solo per gli addetti ai lavori, quando per il grande pubblico: l'autunno fra i padiglioni di Piazza della Costituzione parte il 7 settembre con SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale, che va in scena fino al 10 settembre. C'è poi il Cersaie, che è fra il 25 e il 29 settembre e a ottobre arriva il Salone Nautico Internazionale (21-29 ottobre). Per l'amatissimo Mondo Creativo, salone dell'hobbistica e del fai da te le date sono dal 23 al 26 novembre, giusto in vista del Natale.

Fra le mostre da non perdere che riempiranno tutto l'autunno, c'è quella di Fondazione MAST Andreas Gursky. Visual Spaces of Today, curata da Urs Stahel insieme al fotografo tedesco Andreas Gursky. La prima mostra antologica in Italia dell’artista.

La mostra comprende 40 immagini dell’artista che vive e lavora a Düsseldorf: abbraccia un arco di tempo che va dai primi lavori (Krefeld, Hühner, 1989) alle opere più recenti (V&R II e V&R III, 2022), copre grandi distanze tra Salerno (1990) e Hong Kong (2020) e combina la moderna industria del turismo (Rimini, 2003) con processi di produzione millenari (Salinas, 2021). Andreas Gursky è considerato uno dei maggiori artisti del nostro tempo. Il suo nome, in particolare negli anni Novanta, è stato associato alle “fotografie di grande formato”. Le sue immagini sono oggi divenute vere e proprie icone contemporanee e hanno contribuito a stabilire lo status della fotografia come arte e quindi come oggetto di collezione sia per i musei sia per i privati.

Imperdibile l'appuntamento con Vivian Maier: dal 7 settembre 2023 e fino al 28 gennaio 2024 infatti Palazzo Pallavicini, ospita nelle splendide sale rinascimentali, la mostra “Vivian Maier - Anthology”, una straordinaria esposizione di quasi 150 fotografie originali e Super 8mm di una delle fotografe più amate e apprezzate di questo secolo. La mostra è organizzata e realizzata da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci di Pallavicini srl con la curatela di Anne Morin di diChroma photography sulla base delle foto dell’archivio Maloof Collection e della Howard Greendberg Gallery di New York. La curatrice ha eseguito una selezione molto accurata tra le migliaia di fotografie a disposizione; verranno infatti presentate 111 fotografie in bianco e nero, più una meravigliosa sezione di 35 foto a colori, divise in sei sezioni per un’Antologica mai vista a Bologna così completa.

Novità assoluta a Bologna sarà la visione Super 8 che permetterà di seguire lo sguardo di Vivian Maier, che iniziò a filmare scene di strada, eventi e luoghi già nel 1960. Maier filmava tutto ciò che la portava a un'immagine fotografica: osservava, si soffermava intuitivamente su un soggetto e poi lo seguiva. Ha ingrandito il bersaglio per avvicinarsi da lontano, concentrandosi su un atteggiamento o un dettaglio, come le gambe o le mani delle persone in mezzo alla folla. Il film è sia un documentario — un uomo arrestato dalla polizia o la distruzione causata da un tornado — sia un'opera contemplativa — lo strano corteo di pecore diretto ai mattatoi di Chicago.

L'elenco è sempre (!) in aggiornamento!