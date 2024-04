Gli eventi da non perdere questa settimana

Chi lo dice che si esce solo nel weekend? Questa settimana poi è anche speciale visto che mercoledì è un festivo. La città, invasa dalla vivacità di tantissimi turisti arrivati sotto le Torri per i ponti del 25 aprile e del 1°maggio, è ricca di appuntamenti da non perdere: ecco cosa fare a Bologna da lunedì a venerdì.

Intanto il 1°maggio all'Unipol Arena arrivano le superstar preferite di Raw e SmackDown per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati! I fan che parteciperanno al WWE Live di Bologna vedranno in azione “The American Nightmare” Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women’s Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, “Main Event” Jey Uso e molti altri.

Sempre mercoledì l'appuntamento con il Primo Maggio è in Piazza Maggiore: dalle 16.00 si accende la musica con il "concertone" che andrà avanti fino alla mezzanotte. Dal 2 maggio torna AngelicA, il Festival Internazionale di Musica, che porta a Bologna grandi artisti per ben 17 concerti (si va avanti fino al 30 maggio).

Senza trama, personaggi, né parole, STOMP mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Dal 3 al 5 maggio 2024 andrà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna l’esperienza teatrale, divenuta fenomeno globale. Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di STOMP vanta oggi 30 anni di attività e successi nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la migliore coreografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come miglior spettacolo. STOMP è un mix contagioso di percussioni, danza, teatro e commedia con una colonna sonora esaltante ispirata alla confusione della vita quotidiana. Otto artisti sul palco utilizzano di tutto, dagli accendini ai coperchi dei bidoni, persino il lavello della cucina, per creare un ritmo esplosivo apprezzato da pubblici di tutte le età in tutto il mondo.

Marco Travaglio a teatro: "I migliori anni della nostra vita"

Il 29 e il 30 aprile Marco Travaglio racconta (a Bologna al Teatro Duse) nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e della sottostante “informazione” hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’Ancien Régime nelle forme più varie: quelle tecnocratiche di Monti e Draghi, quelle finto-progressiste di Letta e Renzi, quella destrorsa di Meloni&C. risorta dopo il Conticidio, cioè il rovesciamento dell’unica formula di buon governo in grado di battere la destra.

Sullo sfondo, l’eterna sovranità limitata dell’Italia genuflessa ai falchi europei e agli Stati Uniti, che ci trascinano regolarmente in guerra contro i nostri interessi a suon di bugie: da quelle sui ceti più deboli da colpire per far quadrare i bilanci dei ricchi e dei ladri, a quelle sull’Ucraina, la Russia, Israele, Hamas e la Cina. Marco Travaglio è condirettore del Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a il Giornale e a la Voce. Poi ha scritto per diverse testate, fra cui Sette, il Giorno, l’Indipendente, Cuore, il Borghese, l’Espresso, la Repubblica, l’Unità. È autore di molti best-seller.

Serate comiche con Giuseppe Giacobazzi: "Il pedone"

È stato uno dei comici di punta di Zelig e attore di film quali Baciato dalla fortuna, assieme a Vincenzo Salemme e Alessandro Gassman, e Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica. Ha fatto parte della serie Netflix Summertime e della fiction L’ispettore Coliandro, e ha scritto libri come Una vita da paura, che è diventato un best seller. Per il teatro ha firmato diversi spettacoli, tra cui Un po’ di me - genesi di un comico, Io ci sarò e Noi - mille volti e una bugia. È il comico romagnolo Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, che torna nella stagione 2023/2024 del Teatro Celebrazioni di Bologna questa volta con il suo ultimo show Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque. In programma per sette repliche, dal 2 al 5 e dal 9 all’11 maggio (feriali ore 21.00, domenica ore 18.00), lo spettacolo – con la regia di Carlo Negri – fa un paragone tra la vita reale e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, spicca il fascino della normalità. Ogni istante della vita, in fin dei conti, è una continua partita a scacchi: dal corteggiamento alle relazioni sociali fino al guardarsi allo specchio, tutto è un gioco dove a ogni azione corrisponde una reazione. Ed è proprio dal susseguirsi di azioni e reazioni che nascono le storie del pedone, spesso esilaranti nella loro tragicomicità. Giacobazzi, mettendosi nei panni del pezzo della scacchiera più umile e comune – e non della regina o del re – gioca una partita, interpretando un monologo, comico e interiore allo stesso tempo, che porta lo spettatore a scoprire piano piano la mossa successiva.

Calcio e cinema: l'omaggio al Napoli firmato Andrea Bosello

Il 4 maggio 2023, dopo 33 lunghissimi anni, il Napoli è tornato campione d’Italia. Per celebrare l’occasione UCI Cinemas porta in sala Sarò con te, il film diretto da Andrea Bosello, prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuito da Nexo Digital, che racconta la trionfale stagione del Napoli attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti, in campo e fuori, di una stagione indimenticabile. Il Circuito UCI Cinemas (a Bologna è alla Meridiana) ha organizzato un’anteprima notturna venerdì 3 maggio per l’ultimo spettacolo serale, a partire dalle ore 23:00, in tutte le multisala del Circuito. Un regalo a tutti i tifosi Azzurri, che potranno celebrare il primo anniversario dello storico scudetto tutti insieme, partecipando alla prima proiezione di Sarò con te. A partire dal 4 maggio, un anno esatto dopo la vittoria del 2023, il film farà parte della regolare programmazione in tutte le multisala UCI. Il film mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Ripercorre questa storia dall’interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell’impresa e la gente di Napoli, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra. Un sentimento che non si ferma tra i vicoli di Napoli, ma che riecheggia da New York a Londra, passando per Buenos Aires e tante altre grandi città del mondo, tutte unite da un’unica e spettacolare ondata di festeggiamenti.

Tutta un'altra musica

Si apre giovedì 2 maggio, con un doppio appuntamento, un incontro e un concerto, la rassegna EXITIME 2024, dedicata al compositore LUIGI NONO, nella ricorrenza dei 100 anni della sua nascita. Alle ore 18, nella ex Chiesa di San Mattia di Bologna, l’incontro L’eredità e il pensiero di Nono nella società di oggi; a seguire alle ore 20.30 il concerto Nostalgia Utopica Futura con musiche di Nono, Schoenberg e la prima esecuzione assoluta di tinto del compositore tedesco Johannes Schöllhorn. Un programma che traccia un percorso dalle origini della musica seriale ai nostri giorni, da Arnold Schoenberg (di cui ricorrono quest’anno i 150 anni della nascita) ad Andrea Sarto, Salvatore Sciarrino, Rebecca Saunders. Sono impegnati in questo concerto Das Neue Ensemble Hannover e FontanaMIX ensemble con i loro direttori Stephan Meier e Francesco La Licata.

L’incontro “L’eredità e il pensiero di Nono nella società di oggi”, aperto da Nuria Schoenberg Nono con un video messaggio di benvenuto, vede la partecipazione dei compositori Gilberto Cappelli, Paolo Perezzani, Nicola Sani e Salvatore Sciarrino, oltre a Francesco La Licata direttore di FontanaMIX ensemble e Stephan Meier direttore di Das Neue Ensemble Hannover. L’incontro è condotto da Ingrid Pustijanac.

Il concerto “Nostalgia Utopica Futura”, con Das Neue Ensemble Hannover e FontanaMIX ensemble diretti da Stephan Meier e Francesco La Licata, è un omaggio alla figura del compositore Luigi Nono, alla sua opera, al suo pensiero, al suo impegno e al suo senso etico del comporre. Nel programma si traccia un percorso che parte dalle origini del pensiero seriale fino ai giorni nostri, dalla dodecafonia di Arnold Schoenberg (di cui ricorrono i 150 anni della nascita) alle opere di compositori delle generazioni successive, compositori che nella loro ricerca musicale si sono ispirati a quell’incessante desiderio di innovazione, a quella “nostalgia del futuro” che ha caratterizzato tutta la vita artistica di Luigi Nono. Si ascoltano musiche di Andrea Sarto, Rebecca Saunders, Salvatore Sciarrino e, in prima esecuzione assoluta, tinto del compositore tedesco Johannes Schöllhorn, opera appositamente commissionata per l’occasione, con lo stesso spirito con il quale Schoenberg e Nono espressero grande interesse e curiosità verso i giovani compositori.

Dopo il grande successo di “Queen: Musica Parole Emozioni”, Claudio Pietropaoli torna al Teatro Mazzacorati di Bologna con uno spettacolo di grande impatto emozionale. Solo lui e la sua chitarra, e una voce ricca di sfumature e notevole presenza scenica, Claudio ripercorrerà in modo inimitabile alcuni tra i brani più significativi di una delle band che più hanno segnato la scena musicale mondiale.