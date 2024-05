Bologna dal lunedì al venerdì: i 10 eventi da non perdere questa settimana

Il fine settimana sarà pure finito troppo presto, ma anche i feriali a Bologna non sono male! I luoghi da vedere, le cose da fare e gli eventi a cui partecipare sono tantissimi ed è il caso di tracciare una piccola mappa per orientarsi e non perdersene neppure uno. Ecco un "riassunto" pratico in attesa invece di un weekend molto denso, quello dell'11 e 12 maggio che vedrà, fra le altre cose, anche la Strabologna e Giardini e Terrazzi.

Prosegue insieme alla grande Stagione d'Opera anche l'imperdibile Stagione Danza 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: un affascinante spettacolo coreografico a suon di musica e a ritmo di danza si terrà nel cuore della città per allietare gli appassionati del grande teatro scenografico con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena il famoso Béjart Ballet Lausanne. Lo spettacolo si terrà giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2024 presso il Teatro Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4). Il Béjart Ballet Lausanne è un punto di riferimento nel mondo coreografico, sin dalla sua nascita nel 1987. Successore scelto da Maurice Béjart, Gil Roman ha guidato la compagnia conservandone la tradizione di eccellenza artistica, sin dalla scomparsa del Maestro nel 2007. Dal 2024 il direttore artistico della compagnia è Julien Favreau. Main Partner Stagione Danza 2024 Pelliconi.

Il 9 maggio alle 20.30 una serata dedicata a Giorgio Gaber (il Signor G.) con monologhi semiseri che parlano del rapporto di coppia, delle relazioni tra uomo e donna, dell'amicizia, dell'amore, delle difficoltà, delle incomprensioni, della solitudine, monologhi straordinariamente interpretati da Dario Turrini.

I monologhi saranno alternati da brani musicali cantanti da Silvia Salfi accompagnata al piano da Matteo Matteuzzi. "Organizzato e promosso da Re-Use With Love Odv, è parte del "Festival Riuso e Solidarietà 2024".

I FunkClub ritornano al Bravo Caffè venerdì 10 Maggio per far ballare il pubblico con la migliore musica anni 70-80-90-00, dai Kool & The Gang agli CHIC, da Madonna a Michael Jackson, da Alan Sorrenti a Loredana Bertè! Chi sale sul palco di via Mascarella: Emanuela Lodi, Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle, Massimo "Bill" Testa, Enrico Giuliani e Carlo Cavazzoni. Ingresso con consumazione (servizio 12€), prenotazione tavolo.

4. European Pink Floyd Show: 50 years of the dark side

Mercoledì 8 maggio European Pink Floyd Show al Teatro Duse di Bologna (ore 21.00). Nella storia della musica ci sono i grandi album e poi c’è The dark side of the moon che è molto più di un disco: un’opera d’arte che contiene dentro tutte le arti. Questo disco uscì nel 1973 e nel 2023 compie 50 anni. I Big One, una delle maggiore realtà musicali europee nel far rivivere la musica dei Pink Floyd, hanno preparato uno spettacolare show per celebrare questo anniversario nel quale verrà anche suonato interamente l’album.

La band nasce nel 2005 raggiungendo presto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro show, è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio, dove a fine Aprile del 2016 hanno registrato, per una serata nazionale organizzata dal più importante fan club dei Pink Floyd, un tutto esaurito presso la Musichalfromhallen in Tielt (Belgio). I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole, “la migliore Tribute Band Europea per lʼesecuzione della musica dei Pink Floyd”, in particolare per le versioni Live dei più celebri concerti della band inglese. La Band ha come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage.

5. Eufonica - La musica è in tutti

Il 9,10 e 11 maggio 2024 al Quartiere Fieristico di Bologna la “Manifestazione dedicata alla FILIERA della MUSICA: Dalla Formazione alla Produzione” Concerti, convegni, workshop, spazi espositivi ed incontri rivolti ai giovani musicisti, ai professionisti dello spettacolo e del mondo della musica. L’edizione 2024 ospita due grandi eventi! Settimana nazionale della musica a scuola – XXXV Rassegna Nel Quartiere fieristico di Bologna, si esibiranno gli ensemble orchestrali, i cori, le bande rock, jazz e pop, delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del 1° e 2° ciclo provenienti da tutta Italia. Rassegna organizzata dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con INDIRE, Regione Emilia-Romagna, AIDSM (Associazione italiana delle scuole di Musica), ESTA, Aipfm (Associazione Italiana per la promozione della Festa della musica), Trinity College London.

Rassegna dei progetti finanziati dall’art. 3 della legge regionale n. 2/2018 (“Norme in materia di sviluppo del settore musicale”): Un grande evento conclusivo del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare la povertà educativa, favorendo l’inclusione sociale, l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale. I concerti si svolgeranno venerdì 10 e sabato 11 maggio avendo come protagonisti 27 gruppi musicali in rappresentanza dei raggruppamenti coinvolti. Le scuole di musica capofila, in partenariato con le scuole pubbliche e private, presenteranno i concerti conclusivi del progetto triennale. Per consultare il programma eventi visitare la pagina: https://eufonica.it/programma-eventi/ Per poter partecipare gratuitamente alla manifestazione è necessario iscriversi sul sito: https://eufonica.it/registrazione-visitatori/

6. Mercatino dei libri scartati: in Salaborsa libri per ragazzi, albi illustrati, fumetti

Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 con un tema diverso: l'8 maggio è il giorno dei libri per ragazzi, albi illustrati, fumetti. La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati. L'offerta libera corrisposta dai frequentatori di Salaborsa viene destinata al rinnovo delle collezioni della biblioteca. Nella stessa occasione, possono essere donati titoli che non servono più e che andranno così a sostenere la biblioteca.

7. Luca Zesi - Body Negative al Locomotiv

Il 9 maggio alle 21.00 appuntamento con Luca Zesi. Luca nasce a Rovigo, la sua carriera parte nel 2017, si esibisce in alcuni locali di Roma, Bologna, Torino e Milano.. Tra il 2018 e il 2019 calca otto volte il palco del Top Secret con Omid Djalili e del Comedy Store di Londra, il più importante comedy club europeo. Nel 2020 porta la sua ora di spettacolo “Mansplaining Preterintenzionale” in giro per il Paese e partecipa all’edizione di “Stand Up Comedy” di Comedy Central. Si è esibito, in inglese, allo Zelig di Milano nell’ambito della rassegna organizzata da BeComedyUK. Dal 2022 porta in giro per l’Italia il suo nuovo monologo “Amaro, Elegante, Boulevardier”. A giugno del 2023 viene selezionato da Deloitte per una serata a Villasimius e partecipa nuovamente all’edizione di “Stand Up Comedy” prodotta da Paramount e in onda su Comedy Central Italia. A fine 2023 è partito, dal Teatro Basilica di Roma, il tour del suo nuovo spettacolo “Body Negative”.

BODY NEGATIVE Col suo nuovo monologo, Luca Zesi continua il suo percorso di attacco chirurgico all’ipocrisia umana, a partire dalla propria. I due bisturi sono gli stessi di sempre: ironia british ed eleganza metropolitana

Apertura porte ore 20:30

Inizio live ore 21:00

Ingresso in prevendita € 12 | riservato ai soci del circolo con tessera aics

8. La Signorina Else di Arthur Schnitzler al Teatro Anatomico dell’Archiginnasio

La regista Silvana Strocchi mette in scena nel Teatro Anatomico dell’Archiginnasio, per tre serate (7, 9 e 10 maggio), l’opera La Signorina Else di Arthur Schnitzler, adattamento di Sandro Lombardi. Con Clara de Prezzo e Angelo Schiavi, al violoncello Francesca Coco. Riflettere, dunque, riflettere...in gioco una vita umana. Scritta nel 1924, La signorina Else è una spietata radiografia della società dell’epoca, un misto di superficialità frivola e mondana e cupo cinismo, dove una famiglia non esita a sacrificare la giovane figlia sull’altare dell’interesse economico.

Regia di Silvana Strocchi, aiuto regia Luca Mazzamurro

Costumi Mirta Carroli, tecnico luci Gabriele Morandi

Assistenti alla regia Maria Laura Cazzaniga, Aurora Subacchi. Collaborazione Sabrina Guazzotti

Spettacolo a pagamento, per prenotare compilare il form o inquadrare il codice qr della locandina.

Per le tutte le informazioni rivolgersi al numero 3333348748

Inizio spettacolo ore 20.30

Costo: gratuito per bambini (<12 anni), Intero € 15, Ridotto € 12 (ragazzi dai 13 ai 18 anni, studenti universitari con badge e studenti conservatorio)

9. "Chi ha paura del mare: presentazione del libro

Francesco Maselli presenta "Chi ha paura del mare" alla libreria Coop Zanichelli di Piazza Galvani. Reportage e saggi dai confini della Penisola (NR edizioni). Con Deborah Paci e Alessandro Vanoli. Modera Giacomo Bottos. Appuntamento il 9 maggio alle 18.00.

Il passaggio da terra a mare cambia i destini delle nazioni, ma non è scontato e a volte non avviene mai: l'Italia non ha il mare nel proprio orizzonte, ha lo sguardo fisso verso nord, aggrappata alle Alpi, sbircia oltre le cime delle montagne, non è seduta comoda ad ammirare le proprie coste. Eppure senza mare l'Italia non esiste. Non solo la nazione, ma la Penisola, i popoli che l'hanno abitata e resa ciò che è oggi. Il mare è temuto da tutti. La paura è sedimentata, penetrata nel carattere nazionale, diffusa a sud come a nord. Prima di essere luogo, spazio, strumento o anche via per spostarsi con l'ausilio del vento, cugino primo delle acque, il mare è un simbolo, un'idea, un concetto alieno, che dà un'immediata percezione di non conoscenza, di estraneità. Emerge nelle conversazioni, nell'indifferenza e nella difficoltà a rapportarsi con l'elemento, in una contraddizione profondissima di un paese bagnato per circa ottomila chilometri e padrone delle due più grandi isole del Mediterraneo. "L'Italia ha paura del mare" raccoglie una serie di reportage e saggi inediti per raccontare questo sentimento che, pur con le sue anomalie, influenza lo Stato italiano e la sua opinione pubblica da centocinquant'anni. Nel suo lavoro, Francesco Maselli si è lasciato guidare dall'attitudine giornalistica, indagando in prima persona, viaggiando in luoghi simbolici per respirare l'aria marina, percepire i rumori di porti e insenature, e incontrare lo sconforto del mondo italiano che invece col mare lavora, e lo vive ogni giorno.

Il 10 maggio Bologna diventa la tavolozza di un pittore dove il rosso è sovrano assoluto e gli altri colori lo servono devotamente. Rosse le case, i palazzi, le chiese e gli splendidi capolavori d’arte e devozione come i compianti e certe Madonne che sembrano parlare. Rosse le tende alla bolognese, rossi i salumi più gustosi a cominciare dalla mortadella. Rossa è la storia di questa città a cominciare dalla croce del suo stemma, passando per il rosso cardinalizio dei suoi legati pontifici per arrivare al rosso delle sue prime amministrazioni socialiste dei primi anni del novecento. E il rosso di sera si esalta, si infiamma, dona il meglio di sé sotto gli ultimi raggi di sole, ma se piove nei portici si fa caldo e accogliente. Se non fosse rossa che Bologna sarebbe? Per scoprirlo c'è questo tour guidato che parte da Palazzo d'Accursio. Prenotazione obbligatoria sul sito emilia-romagna-intour.com