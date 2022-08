Guida al weekend: cosa fare a Bologna questo fine settimana Serate al fresco, musica da ascoltare e musica per ballare. E poi cinema e feste, con la netta sensazione di essere in vacanza anche in città

Cantagiro

Agosto a Bologna, un nuovo weekend, quello successivo a Ferragosto per rinfrescare la mente restando in città. Come? Un'occhiata al celendario di questo fine settimana è utile perché ci sono un sacco di cose da fare sia dentro che fuori dalle mura: concerti (anche gratuiti), spettacoli serali all'aria aperta, eventi per famiglie e più piccoli, feste di paese e passeggiate. E anche il cinema (la rassegna Sotto le stelle del cinema ci manca già moltissimo) avrà il spazio.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

1.Fanfara Station: il dance party dal vivo in Piazza Lucio Dalla (gratis)

(per ballare una sera intera)

Fanfara Station (venerdì 19 agosto ore 21,00 in PIazza Lucio Dalla) è un progetto in trio con looping dal vivo che fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb. Ispirato dal ricordo della banda del padre di Marzouk, Fanfara Station celebra l’epopea dei popoli Migranti del Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe.

Un dance party creato dal vivo da soli tre musicisti e due loop station usate per sovraincidere le tracce e manipolare i suoni acustici ed elettronici. Gli strumenti sul palco sono tantissimi: Dof, bendir, darbuka che si intrecciano con tromba, trombone, clarinetto, i tre fiati tunisini: nay, mizued e zocra e gli strumenti elettronici quali Synths e Drum Machine. Nel 2019 Fanfara Station ha vinto il prestigioso premio “Andrea Parodi”. Official selection: Sziget 2019, Womex 2020, Global Toronto 2021, Global Music Match 2021. Nell’ottobre 2021 è uscito il nuovo singolo NAGRAN, prima anticipazione del loro prossimo lavoro discografico in uscita su Garrincha Dischi (Garrincha GOGO).

Marzouk Mejri: voice, percussion, Tunisian winds, loops

Charles Ferris: trumpet, trombone, loops

Ghiaccioli e Branzini: electronics and programming

Inizio concerto ore 21.00, ingresso gratuito. Quando?

dimondifestival.it

2. Officina Gajaria

(per un live al fresco)

Sabato sera al Battiferro concerto live della formazione Officina Gajaria per la XV edizione del Festival "Klezmer & Dintorni". Officina Gajaria è un quartetto gyspy balkan italiano nato nel 2020 a Bologna. Il sound del gruppo si muove tra il Jazz Manouche, jazz afroamericano, musica europea di estrazione popolare e musica tzigana. Officina Gajaria propone brani originali nei quali confluiscono tutti questi linguaggi musicali arricchiti da sonorità elettriche che creano un ponte tra la tradizione e la contemporaneità.

Formazione:

Simone Marcandalli - guit solo

Massimiliano Amatruda - fisarmonica

Antonio Balsamo - guit ritm

Federico Magazzeni - contrabbasso

Alle ore 20.00 apertura Battiferro con possibilità di cenare sul posto; alle ore 21.00 inizio spettacolo. Ingresso: € 7,00 a persona. Info: tel. 329 3659446 | associazione.vitruvio@gmail.com

www.battiferrobologna.it

3. "Atti sonori" al Baraccano: teatro, passeggiate e concerti

(per chi passeggia con colonna sonora)

La rassegna estiva 2022 del Teatro del Baraccano: "Atti sonori", dal 19 al 31 agosto nel Cortile del Teatro del Baraccano, che quest’anno si unisce al format Il Teatro della Gente, passeggiate e concerti. I prossimi due appuntamenti sono previsti per il 19 e il 21 agosto. Il 19 agosto, il tenore Cristiano Cremonini ha preparato il percorso intitolato Passeggiando fra i Portici di Piazza Maggiore e Piazza San Domenico. Il ritrovo sarà in Piazza del Nettuno alle ore 18:20. Il percorso si concluderà al Teatro del Baraccano per un piccolo rinfresco e alle 21, dopo il rinfresco, si terrà il concerto Mysliveček, il Divino Boemo, eseguito dell’Orchestra del Baraccano, diretta dal Maestro Giambattista Giocoli. Il programma musicale è basato sulla formazione dell’Ottetto e verranno eseguito composizioni di J. Mysliveček e L. van Beethoven. Il 21 agosto invece, dopo il percorso Passeggiando fra i Portici di Strada Maggiore e via Santo Stefano (ritrovo alle 18.20 in Piazza della Mercanzia), seguito da un aperitivo nel Cortile del Teatro, si assisterà al concerto Il Barbiere a fumetti. Il Barbiere di Siviglia, musica e Manga (ore 21). Il Barbiere a Fumetti nasce da un’idea musicale: la suite di Vincenzo Gambaro sulle musiche dell’Opera di Rossini, arrangiata per orchestra a fiati. A questa versione musicale il maestro Giocoli ha pensato di affiancare il racconto dell’intricata storia di Rosina, che qui viene rivelata dai disegni inediti della mangaka giapponese Tsukishiro Yūko.