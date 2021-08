Metti un weekend di agosto a Bologna, i 10 eventi che non puoi assolutamente perdere!

Vademecum per il tempo libero per chi resta (o arriva) in città

Cosa fare nel fine settimana a Bologna? Esplorare gli appuntamento che la Bologna d'estate ci offre è d'obbligo e qui ne abbiamo selezionata una serie che spazia dal teatro al cinema, passando per festival e rassegne all'aria aperte.

1. Priscilla la regina del deserto

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Questo il titolo originale del film australiano diretto da Stephan Elliot che sabato andrà sullo schermo di Piazza Maggiore: un viaggio incredibile a bordo di un mezzo altrettanto incredibile ( e rosa!) attraverso il deserto. Appuntamento come di consueto alle 21.45 con prenotazione dei posti.

2. Poetry Slam: chi vincerà?

Gara seminfinale regionale dell’Emilia Romagna del Campionato Nazionale Poetry Slam: chi vincerà? 6 concorrenti si sfidano e il pubblico vota: succede in Piazza San Francesco domenica 8 agosto alle 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

3. Raccontami di Bologna

Torna la fortuna produzione del Teatro degli Angeli con nuovi personaggi. Tra racconti divertenti e spesso mirabolanti, poesie, canzoni e musica dal vivo impareremo a conoscere meglio alcune vicende spesso ignorate della nostra città. E saranno proprio il Teatro, la Musica e la Danza a farci entrare nella storia. Biglietto: intero € 12; ridotto € 5 (ragazzi da 11 a 18 anni); gratuito fino a 10 anni. Ridotto Card Cultura € 10. L’ingresso è riservato ai Soci ARCI. É possibile fare la tessera il giorno dell’evento ad un costo di €5. L'evento verrà annullato in caso di pioggia.