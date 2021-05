Gli eventi gratis da non perdere a Bologna nel mese di maggio

Maggio, mese di sorprese. Quante cose da fare a costo zero a Bologna? Tantissime: dallo sport nei parchi cittadini alla musica, dalle mostre speciali (che tanto ci sono mancate!) agli ingressi al museo. Una piccola lista di appuntamento senza biglietto da vivere dal primo all'ultimo giorno del mese.

1. "Gli eroi del quotidiano": la mostra

Il MAMbo ospita negli spazi del Dipartimento educativo la mostra itinerante GLI EROI DEL QUOTIDIANO. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri che espone le tavole realizzate dall’artista per l’edizione 2020 del calendario dell’Arma, con testi della scrittrice Margaret Mazzantini. La mostra è organizzata dal Comando Generale dei Carabinieri in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei.

Pubblicato dal 1928, con un’unica interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale, il calendario dei Carabinieri è diventato un vero oggetto di culto per molti collezionisti e viene stampato con una tiratura che supera il milione di copie.

L’edizione 2020 racconta il quotidiano eroismo dei Carabinieri attraverso le tavole realizzate da Mimmo Paladino, con riferimenti ai maestri senesi, ai mosaici di Ravenna e all’arte rinascimentale. Le tavole dell’artista sono accompagnate da testi di Margaret Mazzantini che, attraverso una prosa incisiva, narra episodi di vita reale in cui emergono lo spirito solidale, l’umanità e la vicinanza dei Carabinieri alla gente comune.

Il fondo dorato della copertina 2020 celebra il centenario del prestigioso riconoscimento concesso alla Bandiera dell’Arma, insignita della Medaglia d’oro al valore militare il 5 giugno 1920 per il contributo fornito alla vittoria nella Grande Guerra.

Immergendosi nella mostra si viene subito attratti dalla prodigiosa forza comunicativa di Paladino, capace con pochi tratti che trascinano in un caleidoscopio di colori, di restituire, senza nessuna intermediazione, l’intimità delle grandi emozioni. Il suo tratto è un messaggio universale, capace di superare la pura rappresentazione per diventare evocazione che attraverso una figurazione iconica diventa raffigurazione emozionale. Le tavole di Mimmo Paladino sono esposte al MAMbo da sabato 15 maggio (con apertura al pubblico a partire dalle h 13) fino a domenica 30 maggio.

Orari di apertura e prenotazioni:

Dal martedì al venerdì la mostra è visibile liberamente negli orari di apertura del museo.

Il sabato, la domenica e nei festivi è possibile visitarla con biglietto per le collezioni permanenti o per la mostra temporanea in corso Aldo Giannotti. Safe and Sound, acquistato entro il giorno precedente la visita, oppure prenotando telefonicamente al numero 051 6496611.

2. Parchi in Movimento: le attività gratuite al Giardino del Velodromo

Di seguito il programma delle attività di Parchi in Movimento 2021 proposte nel Giardino del Velodromo da maggio a settembre.

Lunedì

8:30-9:30 Capoeira Adulti | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

9,30-11,30 camminata con attività fisica per persone affette da iperglicemia e/o diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso e/o obesità | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

17.30-19.30 Attività fisica per il miglioramento della postura | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

17.30-19.00 camminata per persone in età avanzata | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

18-19 Circo Bimbi | | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

19-20 Verticali e Flessibilità | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

Martedì

18.00-19.00 giochi per bimbi con attività fisica per genitori | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

18-19 Capoeira bimbi | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

19-20 Capoeira adulti | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

Mercoledì

17.30-19.30 Attività fisica per il miglioramento della postura | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

18-19 Circo Bimbi, | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

19-20 Verticali e Flessibilità | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

Giovedì

9,30-11,30 camminata con attività fisica per persone affette da iperglicemia e/o diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso e/o obesità | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

18.00-19.00 (dal 24/5 al 31/7) camminata per famiglie | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

18-19 Capoeira Bimbi, | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

19-20 Capoeira Adulti | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

Venerdì

8:30-9:30 Capoeira Adulti | info e prenotazioni info@capoeirapalmares.it tel. 3394470305, 3391108785

17,30-19,30 camminata per persone in età avanzata | info e prenotazioni info.leafasd@gmail.com tel 3356910173 (dal 24/05)

3. Pontelungo Summer Festival: dove quasi tutto è ticketless

Dal 7 maggio inaugura ‘Pontelungo Summer Festival’. La rassegna ad ingresso prevalentemente gratuito con musica, spettacoli, concerti, teatro, cinema, festival, mercatini. Tra la bocciofila, che ospiterà osteria e spettacoli, e il prato, con il servizio Pic Chic e il palco. “Pontelungo” sarà aperto a Maggio da giovedì a domenica, a pranzo, aperitivo e cena.

PROGRAMMA DI MAGGIO

Venerdì 7 Maggio Azz! Drag Queen & Cabaret Show - Appuntamento estivo del format ideato da Simona Sventura, che approda ai giardini di Pontelungo. Cena con spettacolo dalle 18:30

Sabato 8 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic

dalle 16:00 Jungle Army and Clubsmokas - Dj Set (hip hop) sonorizzazioni live

Domenica 9 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic sull’erba

dalle 15:00 Karaoke Indie rassegna di artisti che cantano e suonano le migliori canzoni indie italiane

Giovedì 13 Maggio Karaoke Indie rassegna di artisti che cantano e suonano le migliori canzoni indie italiane

14 – 15 - 16 Maggio Cucine in Festa - degustazioni dei ristoratori locali con musica dal vivo.

Venerdì 14 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic. Dalle 17:00 Roots Balera: Nico Royale – Solomon B – Downbeat

Sabato 15 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic. Dalle 16:00 BoBo day Pic Chic sull’erba, aperitivo nel prato - live con Tiziano Popoli - Acuphenia - esposizione Loris Bevilacqua e tanti ospiti

Domenica 16 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic. Dalle 16:00 Federico Aicardi in concerto. Dalle 18:00 One Drop Fellas e Tooda Kngl

Giovedì 20 Maggio dalle 18:00 Party People! Control - Dj Set musica elettronica

Venerdì 21 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic. Dalle 18:00 Tutti Frutti - Festival delle birre artigianali alla frutta - Rock a Billy live con Black Ball Boogie.

Sabato 22 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic dalle 18:00. Tutti Frutti - Festival delle birre artigianali alla frutta + Brenno Itani live, presentazione del nuovo album “La promessa non mantenuta”. Opening ace by Inda - DJ Trix

Domenica 23 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic. Tutti Frutti - Festival delle birre artigianali alla frutta. Salle 16:00 “Alla Giamaicana” dedicato al meglio della musica giamaicana degli anni ’60 e ’70 con DJ Gaber e Lorenz.

Giovedì 27 Maggio “Karaoke Indie” - rassegna di artisti che cantano e suonano le migliori canzoni indie

Venerdì 28 Maggio dalle 18:00 Pic Chic e cena + Roots Balera: Nico Royale, Salomon B, Downbeat

Sabato 29 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic + Lorenzo Kruger live

Domenica 30 Maggio dalle 12:00 ristorante e Pic Chic + Festa della tagliatella e live arte – musica – cucina

5. Cheap: Once upon a DAMS

CHEAP partecipa alle celebrazioni per i 50 anni del DAMS con un progetto commissionato dal Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna che riporta l'immaginario del DAMS là dove le sue energie culturali e controculturali hanno incontrato la città: nello spazio pubblico, nelle strade e nelle piazze vissute dalle studentesse e dagli studenti che negli anni hanno attraversato l'esperienza del famoso corso di laurea, contribuendo a plasmare l'identità urbana e artistica della Bologna contemporanea. Con Once upon a DAMS, quei vissuti tornano a stratificarsi in strada attraverso il contributo in formato poster di dieci artiste e artisti che, a partire dalla propria biografia, ricordano l'esperienza formativa e umana degli anni dell'Università, ricostruendola a partire da media, stili, generazioni e sguardi differenti.

Dal 18 maggio, CHEAP è in strada con:

Marco Dalbosco | via San Felice

Giuseppe De Mattia | via Nazario Sauro

Ester Grossi | Strada Maggiore

Elena Guidolin | via Mascarella

Igort | Via San Vitale

Lara Norscia | via Sant'Apollonia

Otto Gabos | via Sant'Isaia

Caterina Pecchioli | via D'Azeglio

PetriPaselli | via Ca' Selvatica

Ratigher | via Ugo Bassi.

6. Mostra antologica dell’artista Richard Mosse alla Fondazione MAST

La Fondazione MAST ospita la prima mostra antologica dell’artista Richard Mosse, curata da Urs Stahel: un percorso unico in termini di impatto visivo, capace di rovesciare il modo in cui rappresentiamo e percepiamo la realtà. Nella mostra - che si sviluppa su tre spazi della Fondazione MAST: Gallery, Foyer e Livello 0 - sono esposte 77 fotografie di grande formato, 3 video installazioni immersive (The Enclave 40', Incoming 52' e Quick 13') e un grande video wall a 16 canali (Grid, Moria 7'). Le fotografie di grande formato e i video generano un’esperienza immersiva di rara intensità, sorprendente per la forza degli stimoli visivi e sonori. Emerge la straordinaria attualità del lavoro di Mosse, che sovvertendo le convenzioni fotografiche, grazie alla tecnologia, ci fa osservare l’invisibile: i conflitti, le migrazioni, il cambiamento climatico.

Orario apertura

da martedì a domencia ore 10.00-20.00

Per consentire una visita in sicurezza, l'ingresso è contingentato solo su prenotazione e per gruppi di non oltre 10 persone per ogni slot orario. La permanenza massima all'interno del MAST è di circa 90 minuti.

PRENOTAZIONE INGRESSO

Ingresso gratuito