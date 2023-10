Halloween a Bologna fra zucche e vampiri: i migliori eventi da "dolcetto o scherzetto?" in città

Halloween ormai è un appuntamento fisso e condiviso anche a Bologna, che ci fa decorare i davanzali con le zucche intagliate, collezionare teschietti a carica, farci impazzire dietro ai travestimenti più originali e macabri, fare cine-maratone a tema horror che vanno da Dario Argento a Stephen King, da L'Esorcista a Psycho, passando per La notte dei morti viventi. Perché no insomma? Lasciamoci coinvolgere da questa atmosfera cupa, avvolgere da morbide ragnatele fingendo che non sia solo suggestione.

Ma Bologna che ci offre questo 31 ottobre? Nella notte degli ectoplasmi bisogna decidere cosa fare e bisogna farlo in fretta: all'Estragon per esempio c'è il Poppen Manicure Halloween Party: perse, smarrite, traviate nei boschi delle ansie e delle paure di questi tempi neri, Marina e Brunella, riscaldate dallo swing elettronico di Miss Money Penny, supportate dalla glitterate ricette di L.A. Patty Makeup, preparano l’elisire di eterna giovinezza, mescolando musiche vintage e ritmi moderni con smalti indelebili, unghie spezzate, cuticole ispessite e olio di jojoba. Sopravviveremo in una notte così nei meandri del Parco Nord? QUI TUTTI I DETTAGLI

Ce lo ha insegnato il meraviglioso film di animazione "Coco" che cos'è il Dia de Muertos (la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti che rappresenta uno spettacolare inno all'amore per la vita) e ce lo ricordano quelli del DumBO che dal 27 ottobre al 1° novembre 2023 la terza edizione di Viva la Vida!, un evento dedicato alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana. QUI TUTTI I DETTAGLI

C'è poi un appuntamento davvero, davvero da non perdere visto che il festival Gender Bender ha deciso di catapultarci nell’atmosfera di Halloween con uno dei cult più amati e celebrati della storia del cinema. Iconico, umoristico e dissacrante, The Rocky Horror Picture Show gioca con la sessualità e i generi, quelli identitari e quelli cinematografici, in un centrifugato di citazioni della cultura pop sorretto da una poderosa colonna sonora kitsch-rock (e Meat Loaf dove lo mettiamo?). Un irresistibile inno all’eccesso e un invito a lasciarsi trasportare dalla propria fantasia e dai propri desideri. Alla Cineteca di Bologna alle 22.00.

E dopo Halloween? La commemorazione dei defunti cade il 2 novembre ed è una giornata che si potrebbe dedicare alla scoperta della nostra spettacolare Certosa. Ed ecco una "lenta, smemorata visita alla città dei morti". Un percorso nella Certosa, ora Patrimonio dell'umanità UNESCO, insieme a Roberto Martorelli per rievocare, attraverso le parole di scrittori, artiste e poeti, i ricordi e le storie delle persone che ci hanno preceduto. Le forme del passato, la scoperta del presente. A cura dell'Associazione Amici della Certosa con il Museo civico del Risorgimento. Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. Prenotazione obbligatoria a prenotazionicertosa@gmail.com (necessario ricevere mail di avvenuta prenotazione). Ingresso: € 10,00 (pagamento preferibile con soldi contati)