Dolcetto o scherzetto? Gli eventi di Halloween più da brivido a Bologna e dintorni Non solo bambini. A divertirsi a intagliare zucche, travestirsi e giocare a "dolcetto o scherzetto?" siamo un po' tutti: ed ecco qualche buon suggerimento su come celebrare questa festa che si precede il 1°novembre

Halloween, "All Hallows' Even" (sera di tutti i Santi): ecco l'etimologia di una festa che per molti è solo una moda ereditata dagli Stati Uniti, ma che ha in realtà radici molto profonde anche in Italia e non solo, visto che in modalità diverse l'abbiamo in comune con molti Paesi a partire dalla verde Irlanda, dove si celebrava con il Capodanno Celtico il passaggio dall'estate all'inverno e dove nasce la leggenda di Jack O’ Lantern, il cui simbolo è proprio la zucca. Saltando i vari passaggi spazio-temporali-religiosi (non ci addentriamo nell'argomento feste pagane/religiose) arriviamo alla frivolezza dei travestimenti macabri e dell'ormai stra-noto trick or treat?, ovvero dolcetto o scherzetto?

Dopo questa utilissima premessa, andiamo al punto: cosa si fa ad Halloween a Bologna?

Le zucche dei Villanoviani…per Halloween

Domenica 31 ottobre per i bambini più temerari, dopo una paurosa visita guidata a lume di torcia fra gli scheletri del MUV, potranno realizzare le zucche di Halloween con la tecnica del cartonnage e le bustine per fare "Dolcetto o scherzetto?" tra i reperti di 2.800 anni fa! L'invito ai piccoli partecipanti (dai 6 anni in su) è quello di travestirsi a tema! (Costo 3 euro a bambino, gratuito per un accompagnatore. Prenotazioni allo 051-780021 negli orari di apertura del MUV: martedì e domenica 15.30-18.30; dal mercoledì al sabato 9-13).

Sabato 30 e domenica 31 ottobre a Fico Eataly World si festeggia Halloween e il parco tematico sarà invaso da personaggi horror, del cinema o di propria creazione, vampiri, streghe, pagliacci! Si parte sabato con "Zombie inside": mostri e personaggi di paura si aggireranno per gli spazi più bui e per chi vuole avere un aspetto altrettanto spettrale c'è una postazione make-up pronta per trasformare il viso più dolce e angelico nell'immagine più terribile e spettrale. E la domenica è il grande giorno della "Zombie Walk" (alle 19.00): la grande parata horror. E tutti si potranno zombizzare!

Halloween Anni '50: anche zombie e fantasmi ballano il boogie

Festa anni Cinquanta in costume halloweeniano alla Sala Paradiso di San Lazzaro (l'organizzazione è della Fantasy Rock) dove suoneranno i Black Ball Boogie e metterà i dischi il dj Angelo La Bestia. Un'occasione unica per mescolare il rock'n'roll, gonne a ruota e brillantina con l'orrore dei travestimenti più macabri.

Halloween "fuori di festa": il ballo delle debuttanti

Immagina di vivere in un mondo senza discoteche in cui non puoi più condividere con altre persone la musica che ti fa muovere le chiappe, cantare a squarciagola le tue canzoni preferite, chiedere al dj di mettere l’ultima, cercare il modo più sano per tornare a casa dopo aver bevuto un gin tonic di troppo...Immagina che dopo un anno e mezzo quel mondo cominci a sgretolarsi e tu possa tornare a condividere quegli strani luoghi rumorosi sotto luci colorate...Immagina una data: 31 ottobre 2021, il giorno dell’anno in cui si esorcizza la paura. Come una debuttante al primo ballo tornerai in pista. A tenerti per mano per tutta la notte ci saranno due streghe d’eccezione nel luogo che le ha viste nascere, crescere e restare sempre ragazze, pronte ancora una volta a farti assaporare il gusto favoloso di una pozione che mescola tacchi e pelo, che ti farà letteralmente uscire fuori di festa. Tutto questo succede la notte di Halloween all'Estragon con PopPen Djs.

"Dia de Muertos": Halloween in versione messicana

In occasione del Dia de Muertos, la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti che rappresenta uno spettacolare inno all'amore per la vita, DumBO organizza una due giorni dedicata alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana. Direzione artistica e collaborazione di Carlos La Bandera: appuntamento sabato 30 e domenica 31 ottobre a DumBO. Cosa ci sarà? Concerti di musica tradizionale e cumbia, mariachi & boleros, spettacoli di danza tradizionale e folklore, laboratori di musica messicana e son jarocho, laboratori di danza tolteca, laboratori per la creazione dell'altar de muertos e tanto altro!

Domenica 31 ottobre, alle 15.30 alle 16.30 alle alle Torri dell’Acqua, “La Nave Fantasma” di Brian e Tamayo uno spettacolo di magia per i bambini. Dalle 17.00 – in piazza Filopanti “Baby Dance” in maschera, con tutti i bambini. Dalle 17.30 con partenza dall’Info Point “Caccia al Tesoro” per le vie del centro storico: parti anche tu alla ricerca dei personaggi misteriosi e dei mostri che hanno rubato tutte le caramelle e i dolcetti della Pro Loco. Se li trovi urla “Dolcetto o scherzetto!".

Maratona horror al cinema: "Rosemary's Baby" e "The Rocky Horror Picture Show"

Maratona Horror al Cinema Bellinzona: giovedì 28 ottobre un musical, un film culto assoluto, The Rocky Horror Picture Show. Ma non solo. Prima del film di Sharman datato 1975 e ancora attuale,

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW!

giovedì 28 ottobre

ore 19:30

ROSEMARY'S BABY

di Roman Polański [USA/1968, 136']

vers. originale, sott. italiano

• spuntino in chiostro •

ore 22:30

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

di Jim Sharman [USA-GB/1975, 95']

vers. originale, sott. italiano

Ingresso singolo film

€6,00 - ridotto €5,00

Ingresso intera maratona €10