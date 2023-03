Pasqua e Pasquetta: cosa fare a Bologna

Pasqua e Pasquetta a Bologna? Perché no? Se restate in città sono diverse le cose da fare. Partiamo dall'arte. La mostra "L'altro Rinascimento - Ulisse Aldrovandi e le meraviglie del mondo" è aperta sia il 9 che il 10 aprile dalle 10.00 alle 18.00. Dove? Al Museo di Palazzo Poggi in via Zamboni. C'è un episodio del Rinascimento italiano tanto importante quanto poco conosciuto, forse perché messo in ombra dai capolavori dell’arte e dell’architettura che tutto il mondo riconosce. È il risveglio delle scienze naturali. Protagonisti ne sono stati un piccolo gruppo di medici, farmacisti e naturalisti, tra cui spicca Ulisse Aldrovandi, che per la prima volta uscirono a studiare animali e piante in natura, anziché solo sui libri, muovendo i primi passi verso la scienza come la conosciamo oggi. La mostra L’Altro Rinascimento è un’occasione unica per rivivere questo straordinario episodio della cultura europea. Grazie a testimonianze scientifiche e a opere d’arte mai finora riunite.

Una delle tradizioni bolognesi è la scampagnata di Pasquetta: "So e zo' par i Bregual", che solitamente prevede il ritrovo la mattina presso la Chiesa di San Martino di Casalecchio di Reno (in attesa di dettagli).

Calendario in aggiornamento