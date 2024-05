Gli eventi gratis di maggio a Bologna

Bologna a costo zero. Vedere, ascoltare, vivere tanti appuntamenti in città senza spendere un euro è possibile. Cultura e divertimento, ecco cosa offre Bologna in questo mese di maggio. Partiamo da una certezza, la Fondazione MAST, che presenta la mostra Vertigo – Video Scenarios of Rapid Changes a cura di Urs Stahel: 29 artisti internazionali affrontano il tema delle mutazioni della società attraverso il mezzo della videoarte. 34 opere video che analizzano, commentano, approfondiscono e indagano il rapido cambiamento in ambiti come il lavoro e i processi produttivi, il commercio e i traffici, i nuovi comportamenti, la comunicazione, l’ambiente naturale, il contratto sociale.Quale mezzo artistico è più indicato dell’immagine in movimento per restituire, appunto, l’idea della trasformazione, della transizione e, infine, della vertigine che provoca questa mutazione continua? Orari: martedì, giovedì, venerdì, ore 10.00–19.00; mercoledì, sabato, domenica, ore 10.00–20.00. Ingresso gratuito, senza prenotazione. I visitatori possono usufruire di smartphone e cuffie di cortesia disponibili ai desk di accoglienza per ascoltare gli audio delle opere.

I concerti di maggio a Bologna

É in Salaborsa la mostra gratuita su Freak Antoni. Nel 1979, nell’intimità di un eclettico studio fotografico del centro cittadino, Freak Antoni e Roberto Vatalaro realizzarono tre sessioni fotografiche. Gli scatti, inediti fino a oggi, offrono una prospettiva complice, giocosa, irriverente e al tempo stesso identificativa di Freak e della sua capacità di comunicare. L’occhio di Roberto Vatalaro, il dialogo con ombre e luci, la sensibilità nel cogliere gli attimi più vivi e pungenti, sono oggi rappresentati da questa esposizione, nella quale emergono le fotografie, ma soprattutto l’atmosfera e l’energia di quei momenti. Iniziativa, promossa dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica UNESCO. La Sala della Musica, al secondo piano di Biblioteca Salaborsa, è il primo percorso espositivo permanente in Italia dedicato alla storia della popular music di una città.

Teatro Mazzacorati: gli eventi gratuiti

“Cabaret a luci rosse” è un concerto-spettacolo che esplora il mondo e il repertorio del cabaret di inizio Novecento. Un viaggio alla riscoperta del valore storico dei cabaret: non solo luoghi di intrattenimento, ma anche baluardi dell’espressione libera in cui grandi artisti, musicisti e letterati potevano esprimere liberamente la propria arte. Il duo composto dalla voce di Clara La Licata e da Matilde Bianchi al pianoforte interpreta un repertorio ricchissimo che va dalle prime esperienze parigine legate alla figura di Erik Satie, passando per le pagine di Arnold Schönberg, per approdare poi al repertorio di Kurt Weill, Eisler e Benjamin Britten. Le chansons, i songs e i lieder, eterogenei nei contenuti e nelle tematiche (amorose, satiriche, ironiche e a volte noir), nascono appositamente con determinate connotazioni proprio per i cabaret (come lo Chat Noir di Parigi o l’Überbrettl di Berlino) per assolvere a compiti ben specifici. Molti di questi locali erano, infatti, simbolo di ribellione, anticonformismo e lotta.

Il 3 maggio live il duo jazz acustico formato dal sassofonista e compositore Francesco Milone e dal contrabbassista Filippo Cassanelli propone standard jazz tratti dal repertorio. L’inusuale formazione porta gli artisti a un’attenta ricerca timbrica e selezione dei brani, riadattandoli.

Le Ragazze della Bassa. Il 12 maggio un nuovo spettacolo al Teatro Mazzacorati 1763. Due atlete, un'attrice, due cantanti e una santa raccontano le loro storie. Alfonsina Strada, Ondina Valla, Giulietta Masina, Isabella Colbran, Nilla Pizzi e Clelia Barbieri: vite eccezionali che hanno segnato la loro epoca e anche la nostra. "Le ragazze della Bassa" è uno spettacolo della Compagnia teatrale "Dalla parte di Medea". Testo e regia di Antonella Cosentino.

Appuntamenti nell'aula Magna di Santa Cristina

Mirando a un confronto sempre stimolante e propositivo, le sezioni di Arti Visive del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna si aprono alla Città, organizzando un ciclo di conferenze e di presentazioni di libri su temi della storia dell’arte nelle sue più diverse manifestazioni e metodologie. L’intento è mostrare la vitalità e la ricchezza di prospettive con le quali sono oggi praticati la ricerca e l’insegnamento delle discipline storico-artistiche.

Da febbraio a maggio 2024, quattordici incontri a cura di Fabio Massaccesi e Francesco Spampinato, che si svolgono ogni mercoledì alle ore 17.00 nell’Aula Magna di S. Cristina, sede delle sezioni di Arti Visive del Dipartimento delle Arti. Ogni incontro è introdotto da un docente del Dipartimento.

8 maggio, ore 17.00

Emergenza e evoluzione di un modello museale: i musei d’arti applicate nell’Europa dell’Ottocento

Rossella Froissart, École Pratique des Hautes Études, Parigi

Coordina: Sandra Costa

15 maggio, ore 17.00

Esporre l’arte italiana negli USA dal Futurismo all’Arte povera. Prospettive transnazionali e questioni decoloniali

Raffaele Bedarida, The Cooper Union, New York

Coordinano: Pasquale Fameli e Francesco Spampinato

22 maggio, ore 17.00

Jacopo Sansovino al microscopio: indagare il processo di progettazione attraverso i dettagli

Paul Davis, University of Reading, UK

Coordina: Francesco Benelli

Gli appuntamenti nelle biblioteche della città

Venerdì 3 maggio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. L’Unità. Una storia, tante storie, Roberto Roscani parla del suo libro edito da Fandango Libri con Pierluigi Stefanini, Luca Bottura, Andrea Aloi, Eleonora Capelli. Incontro realizzato in collaborazione con Fandango Libri e libreria Confraternita dell'uva

https://www. bibliotechebologna.it/events/ l-unita-una-storia-tante- storie



Sabato 4 maggio ore 10.30 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Poesia tra gli alberi, laboratorio per bambine e bambini dagli 8 ai 10 anni con Roberta Lipparini

https://www. bibliotechebologna.it/events/ poesia-tra-gli-alberi



Lunedì 6 maggio ore 15.30 | evento esclusivamente online di Biblioteca dell’Archiginnasio, presentazione del progetto ARBOR a cura della Biblioteca dell’Archiginnasio e MLOL. Intervengono Elisa Rebellato, Rita Zoppellari, Andrea Zanni, Fabio Mercanti, Clara Maldini, Maria Grazia Bollini

https://www. bibliotechebologna.it/events/ la-digital-library-di- archiginnasio



Martedì 7 maggio ore 12 | Biblioteca Borgo Panigale. Borgo Panigale ricorda Miriam Ridolfi, intitolazione della biblioteca Borgo Panigale a Miriam Ridolfi. Interventi di Matteo Lepore, Elena di Gioia, Daniele Ara, Elena Gaggioli, letture di Donatella Allegro e musiche dei Mulini a vento. Sarà presente la classe 4A Scuole Lipparini dell’IC14

https://www. bibliotechebologna.it/events/ borgo-panigale-ricorda-miriam- ridolfi



Martedì 7 maggio ore 16.30 | Biblioteca Salaborsa, Auditorium Biagi. Impresa cultura. La formazione per il sistema culturale alla sfida del cambiamento, presentazione dell’ultimo rapporto annuale di Federculture, che racconta il mondo della formazione per i settori culturali e creativi analizzando dati sull'offerta, la domanda e la connessione col mondo del lavoro

https://www. bibliotechebologna.it/events/ impresa-cultura-la-formazione- per-il-sistema-culturale-alla- sfida-del-cambiamento



Martedì 7 maggio ore 17.30 | Biblioteca italiana delle donne. Una come lei 2024, incontri e pratiche di poesia. Dopo un laboratorio su iscrizione, segue alle ore 18.30 un incontro pubblico con Silvia Patrizio e June Scialpi

https://www. bibliotechebologna.it/events/ una-come-lei-2024



Martedì 7 maggio ore 20.30 (repliche 9 e 10 maggio) | Biblioteca dell’Archiginnasio, Teatro Anatomico. La signorina Else, la regista Silvana Strocchi mette in scena per tre serate l’opera di Arthur Schnitzler, adattamento di Sandro Lombardi, con Clara de Prezzo e Angelo Schiavi, al violoncello Francesca Coco, prenotazione obbligatoria

https://www. bibliotechebologna.it/events/ la-signorina-else-792bda



Martedì 7 maggio ore 21 | CUBO in Torre Unipol. Dimmi come parli… nei giornali, per la rassegna Le vie della parola, intervengono Giuseppe Antonelli, linguista e professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e Francesca Schianchi, giornalista

https://pattoletturabo.comune. bologna.it/events/le-vie- della-parola-2023



Mercoledì 8 maggio ore 16.30 | Biblioteca Salaborsa, Auditorium Biagi. Marie-Aude Murail, nell’ambito di BOOM! A scuola, gli Avamposti Fuorilegge e i gruppi di lettura per adolescenti di Bologna e provincia incontrano una delle maggiori autrici francesi per ragazze e ragazzi, con al suo attivo oltre novanta titoli, per i quali ha ricevuto importanti riconoscimenti (Hans Christian Andersen Award 2022, nomina a Cavaliere della Legione d’Onore francese)

https://www. bibliotechebologna.it/events/ marie-aude-murail



Mercoledì 8 maggio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. A te vicino così dolce, Serena Bortone presenta il suo libro (Rizzoli, 2024).

https://www. bibliotechebologna.it/events/ a-te-vicino-cosi-dolce



Fino al 9 giugno 2024. Boom! Crescere nei libri, l’edizione 2024 di BOOM! porta a Bologna il meglio della creatività internazionale nel campo dell’editoria per l’infanzia.

Scopri i focus, le mostre e gli eventi

https://www. boomcrescereneilibri.it/



Mostre:



Fino al 2 maggio, Biblioteca Amilcar Cabral, Kondo/Gil, mostra di Daniel Kondo, artista grafico e illustratore brasiliano, e GIlberto Gil, una delle personalità più iconiche della cultura brasiliana

https://www. bibliotechebologna.it/events/ kondo-gil



Prorogata fino al 7 maggio, Biblioteca Borgo Panigale. Equinozio d’autunno, in mostra tavole originali e riproduzioni tratte dal fumetto L’anno straordinario di Ariane Hugues.

https://www. bibliotechebologna.it/events/ equinozio-d-autunno



Fino al 31 maggio, Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. L’occhio del mondo, mostra a conclusione dell’omonimo progetto, versione italiana de L’œil du monde, che coinvolge dodici case editrici indipendenti specializzate in albi illustrati da tutto il mondo

https://www. bibliotechebologna.it/events/ l-occhio-del-mondo-mostra



Fino al 6 luglio, Biblioteca dell’Archiginnasio. L'avventura disegnata. Viaggi, peripezie e racconti sensazionali nelle illustrazioni dei libri per l'infanzia: 1900-1950, per la mostra sono stati selezionati i libri che mettono al centro il tema dell’avventura nelle forme del viaggio in luoghi esotici, delle peripezie affrontate dai personaggi, elementi spesso considerati - come per lo stesso Pinocchio - allegoria e metafora di una crescita personale del protagonista.

https://www. bibliotechebologna.it/events/ l-avventura-disegnata-mostra