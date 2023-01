Cosmetic più Mondaze al Covo Club

Sabato 21 gennaio Cosmetic più Mondaze live al Covo Club.

“Paura di Piacere” è il nuovo album dei Cosmetic. La band romagnola, ormai un culto e una garanzia in termini di indie-rock e shoegaze, ha smesso di guardarsi le scarpe per presentare il disco più pop ed estroverso della sua ormai ventennale carriera.

Anticipato nei mesi scorsi dai singoli “La Luce Accesa”, “Morsi” e “Riopetra”, “Paura di Piacere” è una raccolta di gemme emo e radiofoniche, che ormai nemmeno più la solita timidezza impedirà di far arrivare alle orecchie del grande pubblico.

“Paura di Piacere” è uscito il 15 Aprile 2022 per To Lose La Track in LP e CD, e per Coypu Records in cassetta con edizioni La Tempesta.