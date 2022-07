“Cosmologia: scienza, arte e filosofia in dialogo”: in salaborsa Luca Sbordone e Rolf-Dieter Heuer

Lunedì 18 luglio alle ore 18.00 la Piazza Coperta di Salaborsa ospita “Cosmologia: scienza, arte e filosofia in dialogo”, affascinante dialogo moderato dalla giornalista Paola Catapano sulle visioni del nostro universo dal punto di vista dell’astrofisica contemporanea della filosofia e dell’arte.



Durante la conferenza è previsto un collegamento con l’astronomo Luca Sbordone dal deserto di Atacama in Cile, dove a Cerro Paranal, a 2.635 metri di altezza, è operativo il Very Large Telescope (VLT) un complesso di 4 telescopi dal diametro di 8,2 metri.



Tra gli ospiti l’artista Enrico Magnani, Massimo Tarenghi, astrofisico, direttore progetto VLT e Acatama Large Millimetre Array, ESO in Cile, Cristiano Galbiati, fisico studioso della Materia Oscura all’Università di Princeton, USA e al GSSI Gran Sasso Scientific Institute de l’Aquila, Roberta Zanin, project scientist di Cta Observatory, l’ex Direttore generale del CERN Rolf-Dieter Heuer, la filosofa della scienza Claudia Sciarma.



L'evento rientra nel cartellone de "Le meraviglie della fisica a Bologna", un programma di incontri, eventi, mostre, convegni dedicati alla cittadinanza realizzati dalla sezione INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna in collaborazione con il Comune e la Regione Emilia-Romagna, per coinvolgere i grandi e i piccoli nelle meraviglie della ricerca e della cultura scientifica, in occasione di ICHEP 2022, la più importante conferenza internazionale di fisica delle particelle, in programma per la prima volta in Italia, a Bologna, fino al13 luglio.