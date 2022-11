Giovedì 1 dicembre 2022, alle 21:30, allo 02 Oxygen Bologna



Duilio Pizzocchi

presenta

IL COSTIPANZO SHOW



con Gianni Fantoni Giovanni Cacioppo Mago Simon

Rino Ceronte Duo Torri Le Miss



Aperitivo di benvenuto incluso



Organizzazione a cura di 02 Oxygen



Giovedì 1 dicembre, dalle ore 21:30, sul palco dello 02 Oxygen (via dell’Incisore 2 a Bologna), va in scena l’inesauribile verve comica del COSTIPANZO SHOW, capitanato da Duilio Pizzocchi, con un ricco cast: Gianni Fantoni, Giovanni Cacioppo, il Mago Simon, Rino Ceronte, il Duo Torri e Le Miss.



Grazie alla formula dell'improvvisazione, mescolata all’esperienza, lo spettacolo è una continua innovazione degli schemi dei vari personaggi comici, a cui si aggiunge una naturale curiosità di Pizzocchi, sempre desideroso di sperimentare e di provare nuove vie per la sua multiforme comicità.



La serata si aprirà con un gustoso aperitivo di benvenuto, a partire dalle ore 19, incluso nel costo del biglietto.



Dalle ore 19:00 Aperitivo di benvenuto

Dalle ore 21:30 Costipanzo Show



Prevendite biglietti

TICKETSMS https://www.ticketsms.it/it/event/7m8SC2BH



Ingresso € 23 (+ 2 diritti di prevendita) con aperitivo incluso



Per info e prenotazioni posti: 348-8423513 oppure 3356491232