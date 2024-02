"Coucou Chloe" live al Covo Club

Sabato 17 febbraio 2024 "Coucou Chloe" live sul palco del Covo Club.

Glamour dark e romanticismo contorto, alta moda e voyeurismo emotivo: benvenuti nel mondo scintillante e sempre sorprendente di COUCOU CHLOE, dove ritmi sinuosi e distesi si affiancano ad abiti da sposa e bouquet floreali, e suoni futuristici e ostili vengono lanciati fuori posto durante momenti di scioccante intensità lirica. Il suo ultimo EP “One” rappresenta un altro salto di qualità per l’artista e produttrice acclamata dalla critica, un nascondino sonoro che cela tanto quanto rivela. Giocando a ping pong dalla pura euforia di “WIZZ” fino alla rabbia sfrenata e frustrata di “FREEZE”, l’EP sintetizza i testi diaristici di Chloe in martellanti inni da club.

In “ZERO FIVE STARS” Chloe va ancora più in profondità, muovendosi tra sentimenti di dubbio e odio per sé stess come non mai – tipo una PJ Harvey ma ancora più lacerante. Per non parlare poi della potentissima energia del suo recente remix di “Stupid Love” di Lady Gaga (contenuto in “Dawn of Chromatica”) o delle composizioni inquietanti, tese e spaziose delle sue prime uscite… Il repertorio di COUCOU CHLOE vive nel cuore più oscuro della musica da club.

Le sue caotiche esibizioni dal vivo l’hanno vista distruggere luoghi in tre continenti, ultimamente per la famigerata Herrensauna di Berlino e in una speciale capsula A/V per il Sonar Festival. Fondatrice dell’influente collettivo NUXXE insieme a Sega Bodega e Shygirl, il lavoro di COUCOU CHLOE è stato lodato dalla stampa e dall’industria della moda a livello internazionale, vedendola poi fotografata per riviste come Highsnobiety, i-D e sulla la copertina di L’Officiel Paris. Inoltre collabora con brand di design come Prada, Gucci e Lanvin.