Covo Club: tutti i concerti di gennaio 2023

Orario non disponibile

Quando Dal 12/01/2023 al 28/01/2023 Orario non disponibile

Da oltre quarant’anni il Covo Club è uno spazio libero alle contaminazioni di chi lo frequenta. Musica, concerti, clubbing ed eventi culturali di ogni forma e tipo, in un avamposto culturale che ormai non ha eguali in Europa.

A gennaio live sul palco del Covo Club:

gio 12 gennaio – GIUSE THE LIZIA (ITA – pop) SOLD OUT!

ven 13 gennaio – BEE BEE SEA + Tv Fuzz (ITA – garage punk)

sab 14 gennaio – ALOSI + Johnny DalBasso + Fuori Dai Denti (ITA – alternative rock)

gio 19 gennaio – MUSIC IS THE BEST - selezioni

ven 20 gennaio – CLAVDIO (ITA - songwriting)

sab 21 gennaio – COSMETIC + Mondaze (ITA – no wave)

ven 27 gennaio – MACK + Levi (ITA - electro/jazz/hiphop)

sab 28 gennaio – SPECCHIOPAURA + Aaron Rumore (ITA - electro/experimental)