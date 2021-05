Covo Summer 2021: un'estate di live music (e non solo) al Casalone

Il Covo Club torna a brillare con la programmazione del COVO SUMMER 2021: dal 1° giugno fino alla fine dell’estate nel Cortile del Casalone (Viale Zagabria 1, Bologna) tornano i concerti, ma anche le risate con gli spettacoli di stand-up comedy e il tifo comune con le proiezioni di tutte le partite dell'Italia agli Europei 2021. Covo Summer fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Programma GIUGNO 2021

(Cortile del Casalone – Viale Zagabria 1, Bologna)

mar 1 giugno: GIUDA (live – rock’n’roll)

gio 3 giugno: HAI PAURA DELL’INDIE? - Max Collini legge l’indie

ven 4 giugno: GENERIC ANIMAL (live – emo punk)

dom 6 giugno: CACHEMIRE – Edoardo Ferrario e Luca Ravenna (SOLD OUT)

mer 9 giugno: EMMA NOLDE (live – alt pop)

gio 10 giugno: QUANDO TUTTO DIVENTÒ BLU – Concerto a fumetti con Alessandro Baronciani

ven 11 giugno: ITALIA – TURCHIA (partita EURO 2020 – free entry)

sab 12 giugno: SQUAT CLUB (talk – ingresso up to you)

mar 15 giugno: GAZEBO PENGUINS (live – emo / post hardcore)

mer 16 giugno: ITALIA – SVIZZERA (partita EURO 2020 – free entry)

gio 17 giugno: FOSCO17 + BENELLI (live - pop)

ven 18 giugno: POST NEBBIA (live - psych pop)

sab 19 giugno: LO SGARABONZI

dom 20 giugno: ITALIA – GALLES (partita EURO 2020 ore 18 – free entry)

gio 24 giugno: NICOLÒ CARNESI (live – pop)

ven 25 giugno: FRANEK WINDY + IBISCO (live – alt pop)

sab 26 giugno: EURO 2020 (gara ottavi)

Per tutti gli show e i concerti con ingresso a pagamento, prevendite disponibili su DICE.

Tutte gli eventi e le info aggiornate sul sito ufficiale del Covo Club e su FB

ORARI CONCERTI, SPETTACOLI e STAND UP COMEDY

Fino al 21 giugno: apertura porte ore 19, inizio live ore 20:45

Dal 21 giugno: apertura porte ore 20, inizio live ore 21:15 (info in aggiornamento)

PARTITE EURO 2020

Dall'11 giugno nel Cortile del Casalone tornano le proiezioni di tutte le partite dell'Italia agli Europei 2021, per tifare di nuovo tutti assieme! Con musica pre e post partita.

FREE ENTRY fino a esaurimento posti e con distanziamento, per prenotare i posti (congiunti vicini) basterà scrivere una mail a euro@covoclub.it

BIO ARTISTI e INFO SPETTACOLI

GIUDA – martedì 1 giugno

Tra i maggiori esponenti del rock’n’roll italiano potente e grintoso, i Giuda si formano a Roma nel 2007 e fin da subito si rivelano come una realtà fortemente internazionale ed un gruppo di musicisti uniti sia sul palco che nella vita di tutti i giorni. A tenere insieme ogni singolo membro della band c’è la passione comune per le esibizioni dal vivo e per un sound di stampo seventies, ma perfettamente a fuoco nei confronti di sonorità più moderne.

L’ultima uscita discografica della band è il box set dedicato al decennale dell’album Racey Roller composto da tre singoli in formato 7” con demo e outtakes, un booklet con la storia degli inizi della band, la tessera ufficiale della Giuda Horde e vari gadget. Il box set arriva dopo l’ultimo album E.V.A. uscito nel 2019, che racchiude nella musica e nei testi dei suoi brani tutte le esperienze dei Giuda e le loro inclinazioni artistiche: lo spazio extraterrestre rappresenta da sempre un’alternativa più piacevole rispetto all’implacabile delirio del pianeta Terra, di conseguenza il rock’n’roll di questi guerrieri lisergici si è avventurato nella stratosfera, con risultati incredibili. Quella dello spazio è una metafora per raccontare i viaggi, l’incontro tra culture diverse e la paura che spesso affligge l’essere umano.

PREZZI - prevendita: 16€ + d.p, alla porta: 16€

MAX COLLINI (Offlaga Disco Pax / Spartiti) in "Hai paura dell'indie?" – giovedì 3 giugno

Mentre nelle colonne più e meno social del web non si smette di discutere circa l’esistenza e la resistenza dell’indie, quel che resta certo è che Max Collini, paragrafando l’antico adagio di Enrico Ruggeri, è stato indie prima di te e, oltretutto, in prima linea: con i suoi Offlaga Disco Pax prima e con Spartiti poi per un viaggio lungo più di 15 anni. In questo spettacolo che potremmo definire post teatrale, Collini recita, legge, smonta e ricompone un mondo fatto di testi, approcci, tempi, metodi e linguaggi di ciò che (quasi) tutti si divertono a chiamare (ancora) indie. Lo stato sociale, Colapesce e Dimartino, Calcutta, Coma_Cose, Coez, Gazzelle, Motta, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, I Cani, Cosmo sono solo alcuni dei protagonisti di questa vicenda magicamente scomposta, rivisitata, remiscelata con la finalità di condurre lo spettatore alla ricerca di qualcosa di così nuovo da riformulare l’antico. Ora che l’indie ha smesso in modo pressoché totale i suoi panni e si è trasformato, inspiegabilmente, nel nuovo pop italiano, egemonizzando la scena musicale; ora che radio mainstream, programmi TV nazionalpopolari e tour fittiziamente o completamente sold out sono stati occupati e artisti sconosciuti al grande pubblico sono diventati d'un tratto veri propri fenomeni di costume, tormentoni umani, autori di tic lessicali che hanno conquistato perfino Sanremo, lo spettacolo "Max Collini legge l’indie" - rinominato in questa nuova veste intrapandemica "Hai paura dell’ indie ? " - prova a spiegare, con esil a rante serietà, come tutto ciò sia semplicemente potuto succedere. “Hai paura dell’indie?” è un viaggio tra parole, ironia, invidia e, in alcuni casi, ammirazione. Perché è solo musica leggera. Anzi, leggerissima. Più o meno.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 10€

GENERIC ANIMAL – venerdì 4 giugno

Generic Animal si chiama Luca, è del 1995 e fa musica da un po’ di tempo. Suona la chitarra, scrive cose, canta.

Nel 2018 ha esordito con il suo primo disco omonimo e all’inizio della prima quarantena, febbraio 2020, ha fatto uscire il suo terzo disco Presto, che è rimasto bloccato nel tempo e nella cancellazione degli eventi. A inizio 2021 pubblica un nuovo singolo Lifevest, in esclusiva per Colors Studios, annunciando nuove cose in arrivo.

Quest’estate potreste sentirlo live con la sua band o da solo o con qualche suo amico.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 10€

CACHEMIRE – domenica 6 giugno (sold out)

Edoardo Ferrario e Luca Ravenna portano sui palchi di tutta Italia lo spettacolo live tratto da uno dei podcast più ascoltati del momento.

Il mondo è sempre più digitale? Cachemire Podcast fa il percorso inverso e diventa analogico. Dalle cuffie degli ascoltatori ai palchi di tutta Italia: Cachemire Podcast di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna diventa uno spettacolo live e parte in tour, per un’estate morbidissima, con il Cachemire Summer Tour.

Rispettivamente di Roma e Milano, amici da sempre ed entrambi classe ‘87, Ferrario e Ravenna sono da anni i volti più apprezzati e riconosciuti della stand-up comedy italiana. Così simili ma anche così diversi, entrambi sanno rappresentare la quotidianità e trattare questioni più o meno leggere con guizzi inediti, prospettive sorprendenti e, soprattutto, facendo ridere a crepapelle.

Nel periodo di assenza forzata dai palchi a causa della pandemia i due comici hanno deciso di dare vita a Cachemire Podcast: un appuntamento pubblicato ogni venerdì su Spotify e anche in video su YouTube con cui ogni settimana - in coppia oppure in compagnia di vari ospiti - si confrontano su diversi argomenti con un’ironia e un ritmo irresistibile. Musica, nostalgia, politicamente corretto, televisione, pubblicità, scuola sono solo alcune delle tematiche raccontate da Ferrario e Ravenna nelle 23 puntate uscite sinora.

Le tappe di Cachemire Summer Tour saranno uno spettacolo a metà fra stand up comedy e improvvisazione nello stile 100% Cachemire, con l’ingrediente in più dell’interazione dal vivo col pubblico che ha seguito e amato il podcast più morbido dell’etere.

SOLD OUT

EMMA NOLDE – mercoledì 9 giugno

“Toccaterra” è l’album d’esordio di Emma Nolde: otto canzoni scritte dalla giovane cantautrice toscana, insieme ai produttori Renato d’Amico e Andrea Pachetti, che parlano di temi intimi e personali, storie raccontate attraverso la musica “perché la musica” afferma Emma “è la miglior forma d’espressione che conosca”. “Toccaterra” è il risultato di anni di concerti suonati dal vivo e dell’urgenza di mettere per iscritto i propri sentimenti e le proprie emozioni.

Emma Nolde, 20 anni, nasce in Toscana. All’età di quindici anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco tempo la scrittura in italiano prende il sopravvento. È negli ultimi due anni che Emma si dedica effettivamente alla composizione e registrazione del suo primo progetto. Al Rock Contest 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia”.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 10€

QUANDO TUTTO DIVENTÒ BLU – concerto a fumetti con Alessandro Baronciani – giovedì 10 giugno

La graphic novel cult dell’illustratore pubblicata nel 2020 da Bao Publishing diventa un disco per La Tempesta ed uno spettacolo dal vivo con il patrocinio del progetto Suner di Arci Emilia Romagna a cura di Corrado Nuccini e Alessandro Baronciani.

A sonorizzare i disegni tratti dal libro “Quando Tutto Diventò Blu” eseguiti dal vivo da Alessandro Baronciani saranno Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e il violoncellista Daniele Rossi, mentre a dare voce ai testi originali scritti per lo spettacolo saranno due giovani artiste note nella scena indie: Ilaria Formisano dei Gomma, band post punk con due album all’attivo e concerti tra Italia ed estero, ed Her Skin, progetto di Sara Ammendolia.

Protagonista di “Quando tutto diventò blu” è Chiara, che ama il mare e le immersioni, ma un giorno si sente come soffocare sott’acqua. Chiara ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura della paura. Alessandro Baronciani scrive un racconto così intimo da sembrare il diario di una persona vera e accompagna la giovane protagonista in un percorso che la porta a riconoscere di soffrire di attacchi di panico e superarli.

PREZZI - prevendita: 15€ + ddp, alla porta: 15€

SQUAT CLUB - "Rumori della città" – sabato 12 giugno

Squat Club è stato il bar digitale durante il lockdown; ha attraversato la penisola Italiana e le sue problematiche con l'irriverenza di chi sa mischiare l'alto al basso. Tra ospiti, dischi prelibati, arrivano dal vivo per la prima volta con uno show irripetibile, tra reading, dibattiti, ospiti e collegamenti digitali per parlare dei RUMORI DELLA CITTÀ: di ripartenze culturali, nuove frontiere, vecchi testi e analisi sociologiche del tutto rivedibili, ma soprattutto discutibili.

INGRESSO UP TO YOU

POST NEBBIA – venerdì 18 giugno

Post Nebbia è una band della nuova scena Padovana nata dall’immaginario psichedelico di Carlo Corbellini, classe ‘99. La band pubblica il primo lavoro autoprodotto Prima Stagione a maggio del 2018. Un album di 7 tracce che riprende elementi della scuola psichedelica internazionale (Tame Impala, Arctic Monkeys, MGMT) e li rimescola in un sound elettronico dai ritmi più serrati, che fa da sfondo a testi in italiano che raccontano suggestioni dai toni surreali.

Prima Stagione viene inghiottito dalla nebbia della pianura padana e dopo alcuni mesi dalla sua uscita diverse realtà della scena notano la band segnalando il progetto tra le realtà più promettenti e sottovalutate del 2019. Con le prime date accolgono un riscontro positivo da parte di tutti gli addetti al settore. Nei primi mesi del 2020 la band viene segnalata tra le band più promettenti sia da Rockit (CBCR) che da Rolling Stones (Classe 2020). Recentemente son stati ospiti di Niente di Strano, format video in streaming prodotto da buddybank, Tidal, Carlo Pastore ed Except.

Dopo l’uscita dei singoli (‘Televendite di quadri’, ‘Vietnam’ e ‘Persone di Vetro’) il 23 ottobre è uscito ‘Canale Paesaggi’ per Dischi Sotterranei/La Tempesta.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 10€

LO SGARABONZI in "HO PORTATO LA STAND-UP COMEDY IN ITALIA" – sabato 19 giugno

In esclusiva per il Collettivo HMCF, il tonitruante ritorno a Bologna di Alessandro Gori (alias Lo Sgargabonzi) dopo le tenebre della terapia intensiva e i fasti di Una Pezza di Lundini. Ma soprattutto un evento che rimette in ordine le cose, a trent'anni dal suo esordio sul palco. Con la fierezza di essere stato il primo, in tempi non sospetti, a portare la lezione di Lanny Bruce, Billy Hicks e Abbott & Costello in Italia. Con tutta l'amarezza di essere l'unico a fare Stand Up Comedy oggi in questo paese (il minuscolo è d'obbligo). Un pazzo? Uno scriteriato? Un presuntuoso narcisista visionario col vizietto delle belle donne e il bòn vìvre? Probabilmente. Però averne.

Repertorio totalmente rinnovato, solo parzialmente deludente rispetto al vecchio. C'è anche un monologo su un pellicano malato.

PREZZI - prevendita: 8€ + ddp, alla porta: 8€

NICOLÒ CARNESI – giovedì 24 giugno

Nicolò Carnesi torna in tour dopo lo stop legato alla pandemia e per presentare i suoi due nuovi singoli “Virtuale” e “Consumati” usciti tra Marzo e Aprile. Un live intenso, tra nuove storie e brani dei dischi precedenti, che farà da preludio all’uscita del nuovo lavoro prevista per l’autunno. È il momento di far uscire nuovamente la nostra galassia dall’armadio e riportala sui palchi.

Nicolò Carnesi fa parlare di sé fin dal suo esordio, poco più che ventenne, nel 2012. Di origine palermitana, in poco tempo attira le attenzioni di addetti ai lavori, stampa, musicisti affermati, discografici (fino a ottenere un contratto come autore per Warner Chappell) per la sua incredibile capacità comunicativa e un approccio ironico, personalissimo e disincantato alla quotidianità. Autore di canzoni dai testi acuti, sottili e cinici che viaggiano su sonorità elettroacustiche influenzate dalla tradizione italiana e dal british pop degli anni ’80, Nicolò Carnesi ha esordito con un album dalle molte sfaccettature, proponendosi ora come cantautore nella tradizione nazionale, ora come funambolico creatore di brani di blues elettronico, ora come autore lirico e contemporaneo.

Esce a ottobre 2019 “Ho bisogno di dirti domani”, l'ultimo album di inediti, presentato in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche di qualità e con interviste e recensioni su diverse testate generaliste e di settore e sui principali magazine online, ottenendo un forte riscontro da parte della critica.

PREZZI - prevendita: 10€ + ddp, alla porta: 10€

