Covo Summer, musica d'estate al Cortile del Casalone: il programma di giugno

Dal 1° giugno fino alla fine dell’estate, torna la musica nel Cortile del Casalone per il Covo Summer 2022. L’unico alt-festival in città capace di riempirvi il cuore. Pront? a cantare sotto le stelle? Covo Summer fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

Programma GIUGNO 2022

mer 1 giugno: PENELOPE ISLES (UK - alt pop)

ven 3 giugno: BASEBALL GREGG + Fleurmicol (ITA/USA - indie pop)

gio 9 giugno: GENERIC ANIMAL (ITA – alt pop)

ven 10 giugno: THRU COLLECTED (ITA – hip hop)

lun 13 giugno: TOPS + John Moods (CAN - indie pop)

mar 14 giugno: THE BLACK LIPS (USA – indie rock)

sab 18 giugno: ALESSANDRO FIORI (ITA – pop rock)

dom 19 giugno: THE KVB + Cirque D'Ess (UK – alt rock)

mer 22 giugno: HÅN (ITA – electro alt pop)

ven 24 giugno: DE LEO (ITA – pop)

sab 25 giugno: KING KHAN AND THE SHRINES (GER – psych soul / garage rock)



Per tutti i concerti prevendite disponibili su DICE. Tutte gli eventi e le info aggiornate sul sito ufficiale del Covo Club e su FB