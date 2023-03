In occasione di "BOOM! Crescere nei Libri 2023", Fondazione Golinelli, in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore, propone un laboratorio gratuito per bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni all'insegna di esplorazioni, mostri, meraviglie, curiosità e tante altre suggestioni artistiche e scientifiche.

A partire dalla figura di Ulisse Aldrovandi (1522-1605), uno dei più grandi scienziati della natura del suo tempo, di cui quest’anno si celebra il 500° anniversario della nascita, le piccole e i piccoli partecipanti si immergeranno in storie fantastiche e attività di arte e scienza, accompagnati dall’esperienza grafica e letteraria di autori e illustratori di libri per ragazzi.

Il laboratorio sarà preceduto da una visita alla mostra "Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi" che fornirà spunti e suggestioni sullo spettacolo del mondo, sui suoi misteri e sui futuri mondi possibili.



CREA IL TUO MOSTRO! MA ATTENTO… SI MUOVERÀ! | Laboratorio con l’autrice

Ispirato al libro "AHH! Un Nascondino Mostruoso" di Clotilde Perrin

Come t’immagini il tuo mostro? Cosa mangia? Quali sono le sue abitudini? Perché fa così paura?



Della durata di due orei è rivolto a bambine/i dagli 8 agli 11 anni. Si terrà dalle 17.30 alle 19.30.