Fierone di Settembre a Crevalcore: "Creva a tutta birra"

Creva a tutta birra: il fierone di settembre: dal 18 al 20 settembre 2020.

La 38° edizione del Fierone di Settembre è alle porte: per il terzo anno il Fierone diventa ”Creva a tutta Birra” e si arricchisce di spettacoli ed eventi che coinvolgono tutto il Centro Storico.

L’ evento vede la presenza di Birrifici artigiani, iniziative delle imprese di Crevalcore, tanta musica e spettacoli.

Si accede all'area spettacoli su prenotazione (tel. 366 4283065) o comunque fino ad esaurimento dei posti a sedere, distanziati e nel rispetto della normativa per il contenimento del covid-19, lasciando nome e recapito telefonico.

Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.

L'evento era originariamente una tavolata di oltre 400 metri che attraversava il centro storico di Crevalcore da Porta Modena a Porta Bologna. Un modo per riproporre simbolicamente l'antica tradizione delle ricche famiglie crevalcoresi che, una volta l'anno, offrivano un pasto ai concittadini indigenti.