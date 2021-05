Crinali 2021: il 29 maggio Catarelto Rock'n'roll

All'interno della rassegna Crinali 2021 - rassegna artistica e culturale per la promozione dell'appennino tosco emiliano - Percorsi Appenninici propone un appuntamento dal sapore wild&rock'n'roll.



Sabato 29 maggio escursione da Creda al crinale di M.te Catarelto, accompagnati da guida Aigae ed educatore cinofilo, per chi ha voglia assaporare un po' di appennino verace e in compagnia del proprio amico a 4 zampe



I camminatori incontreranno il sound del trio bolognese The Johnny Clash Project, per essere calati al tramonto nelle atmosfere del celeberrimo cantautore americano Johnny Cash.



Aperitivo finale sul crinale.



Evento gratuito, prenotazione obbligatoria.