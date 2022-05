Crinali 2022, teatro e musica sui cammini e nei borghi del territorio bolognese

Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha visto la partecipazione di più di 10.000 camminatori, la nuova edizione di "Crinali" si presenta confermando gli eventi itineranti, ai quali saranno affiancati anche eventi organizzati in modo più tradizionale, con arene e palchi in cui si esibiranno 400 artisti provenienti da diversi ambiti espressivi. La rassegna, con la direzione artistica di Carlo Maver, Claudio Carboni e Marco Montanari, si svolgerà da maggio a settembre con 52 appuntamenti e la novità della collaborazione con il progetto Trekking col treno. Crinali, che ha coinvolto nella programmazione e organizzazione ben 18 Comuni dell’area metropolitana, fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Gli eventi

Dopo l'anteprima di Crinali il 28 maggio a Vergato, nell’ambito di Vergato arte, con il concerto di Germano Bonaveri, la rassegna propone 31 eventi itineranti e 21 stanziali. Di questi 52 eventi, 10 saranno gli appuntamenti teatrali e 42 quelli musicali.

Altra importante novità dell’edizione del 2022 sarà la collaborazione con il progetto Trekking col treno: 4 eventi, inseriti in Crinali, sono stati pensati e realizzati in collaborazione con il CAI, storico partner del progetto metropolitano e precisamente: Impianti HERA sul Setta (5 giugno), Antichi borghi e le grotte di Soprasasso (12 giugno), In montagna come in Provenza (17 luglio), Al monte Catarelto ricordando l'ITALICUS (6 agosto).

Fra i diversi eventi previsti in ambito teatrale: Alessandro Bergonzoni con “Trascendi e Sali”, Federico Buffa con “Italia Mundial”, Moni Ovadia e Dario Vergassola con “Un ebreo un ligure e l’ebraismo”.

In ambito musicale, il 4 giugno a Marzabotto - Museo Nazionale - Concerto di Uri Caine (pianoforte) con Jazz In’it Orchestra; il 25 giugno a Castiglione dei Pepoli Concerto Ferlinghetti con Paolo Fresu, anteprima del suo nuovo progetto dedicato alla beat generation; il 3 settembre a Monte Sole concerto di Bandabardò con Cisco.

Modalità di partecipazione

Tutti gli eventi di Crinali sono gratuiti, tranne quelli della sezione Teatro, e occorre prenotarsi su www.crinalibologna.it dove è riportato l’intero programma di Crinali

Info crinali@unioneappennino.bo.it 3295652996