"Crinali" in città: due anteprime di prestigio con Carlo Maver e Claudio Carboni

Orario non disponibile

Quando Dal 22/01/2023 al 29/01/2023 Orario non disponibile

Crinali arriva in città e regala due anteprime di prestigio: domenica 22 e 29 gennaio nella sede di Binario69 (via de’ Carracci 69/7d) Carlo Maver e Claudio Carboni, storici direttori artistici di Crinali musica, si esibiranno, accompagnati da altri musicisti, in eventi che anticipano le atmosfere sonore di Crinali 2023.

Crinali è la manifestazione identitaria dell’estate dell’Appennino bolognese, consolidatasi negli anni grazie a una formula innovativa di fruizione tra paesaggio e performance artistiche; propone un cartellone con molteplici appuntamenti promossi e sostenuti dall’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, dai tanti Comuni che accolgono la manifestazione e da Territorio Turistico Bologna-Modena.

La formula di Crinali viene proposta anche per queste anteprime cittadine: prima un tour di due ore, condotto da una guida turistica professionista, dedicato a "Bologna terra e acqua. Passeggiata nei luoghi della città di oggi e di ieri", alla scoperta della Bologna sostenibile, tra acque, angoli verdi e rotaie. Al termine, il concerto a Binario69.

Ecco in dettaglio il programma dei due eventi



Domenica 22 gennaio, ore 15, Binario69 via de’ Carracci 69/7d. Tour cittadino della durata di due ore ‘Bologna terra ed acqua’.

Ore 17.30 concerto: Carlo Maver flauti e bandoneon, Joe Pisto chitarra e voce. Repertorio di composizioni originali nato dall’incontro tra sonorità mediterranee e improvvisazioni melodiche dove si fondono esperienze di vita e linguaggi musicali.

Domenica 29 gennaio, ore 15, Binario69 via de’ Carracci 69/7d. Tour cittadino della durata di due ore ‘Bologna terra ed acqua’

Ore 17.30 concerto: Riccardo Tesi organetto, Claudio Carboni sax. L’organetto del Maestro Riccardo Tesi e il sax di Claudio Carboni, compagni di viaggio da ormai trent’anni, in un repertorio di composizioni originali e alcuni classici dell’appennino tosco-emiliano.