Boscato presenta il suo nuovo libro, "In una notte d'estate ho visto il futuro"

Le aziende stanno cambiando tanto velocemente quanto il mondo che le circonda? E come potranno trovare l'equilibrio necessario a gestire le accelerazioni imposte dal mutevole contesto in cui viviamo? Sono queste le domande che Cristiano Boscato – uno dei massimi esperti italiani di Digital Transformation, Collaboration e Intelligenza Artificiale per il business – si pone e a cui cerca di dare delle risposte nel suo primo libro edito da Franco Angeli “In una notte d'estate ho visto il futuro - Cultura, tecnologia e persone per le aziende di domani”, recentemente uscito in libreria e negli store digitali. Mercoledì 14 dicembre alle ore 18, Cristiano Boscato e Patrizio Roversi, conduttore e autore televisivo bolognese, presenteranno in anteprima il libro nella città natale dell’autore, Bologna, presso la Librerie.coop Zanichelli. Il ricavato sarà devoluto a sostegno della Fondazione H for Human, che favorisce la diffusione di una educazione digitale e inclusiva a chi ha più difficoltà, fisiche o economiche. Come lo stesso Boscato commenta, questo è “un libro che mette in fila le cose”, ovvero le dinamiche che hanno causato il vero e proprio movimento tellurico che stiamo vivendo nelle aziende e nel mondo del lavoro, con la lucidità e la concretezza di chi le vive, giorno dopo giorno, in prima persona da imprenditore, e da fautore dell’innovazione tecnologica. Con uno stile di scrittura originale, chiaro e ironico, l’autore condivide e sviscera con i suoi lettori considerazioni su tematiche attualissime, partendo da un viaggio in Sicilia con la sua famiglia e dalla descrizione dei tre promontori siciliani, associati poi a tre elementi chiave del libro: Cultura, Tecnologia e Persone. Uno stratagemma letterario che conduce il lettore a navigare una mappa in cui – dopo aver smontato quel complesso sistema di credenze che ci ha ancorato a modelli imprenditoriali e organizzativi superati – ha tracciato un nuovo percorso, assolutamente pragmatico, per chi vuole costruire imprese che funzionano. Una visione che trova riscontro all'affermarsi di una nuova sensibilità e consapevolezza su cosa deve essere l’impresa, oggi e in futuro: non più solamente produttrice di profitto, ma soprattutto generatrice di benessere e di senso per le persone. Nelle pagine di questo libro si delinea, allora, un nuovo modello di impresa inteso, come lo stesso Cristiano Boscato dichiara: “organismo pensante, in cui i neuroni sono i team di lavoro e le sinapsi le connessioni tra essi”. Un ecosistema, dunque, alla costante ricerca del proprio equilibrio dinamico, unica via per affrontare le sfide di un contesto in cui il cambiamento diviene un elemento fondante, perpetuo e intrinseco. Sfide, la cui portata e le cui conseguenze, hanno e avranno un profondo impatto non solo sul nostro lavoro, ma sulla nostra vita. Un libro che Boscato scrive dunque “per imprenditori, ma anche per manager o neolaureati. Chiunque voglia provare a ragionare di più su come migliorare l’azienda o in azienda dove parlo di organizzazione, ma anche di team e di responsabilità del singolo”. Inserito da Forbes nella prestigiosa lista dedicata ai 100 manager più influenti d’Italia, Cristiano Boscato, bolognese con un forte legame con il territorio, è Vicepresidente di Injenia s.r.l., azienda bolognese leader nei processi di trasformazione digitale delle aziende, membro del Board direttivo di Enchora e Direttore Didattico e Adjunct Professor alla Bologna Business School. Uno dei massimi esperti italiani di Collaboration e Digital Transformation, in grado di lanciare e portare al successo diverse start-up tecnologiche. Grazie alle sue competenze trasversali, che coniugano conoscenze umanistiche e capacità imprenditoriali, Cristiano Boscato è diventato un pioniere e portavoce di un cambiamento culturale, ancor prima che tecnologico, nel modo di fare business e di lavorare. “In una notte d'estate ho visto il futuro” rappresenta infatti l’ultimo tassello di un percorso che l’autore sta portando avanti da anni nell’ambito dell’ottimizzazione delle strutture aziendali, percorso che è sfociato proprio nella creazione di Interacta (www.interacta.space), la piattaforma digitale che si sviluppa con l’obiettivo di soddisfare, in modo naturale e “interattivo”, le imprese nella condivisione della conoscenza e nella gestione dei processi, supportandole verso un nuovo modello di lavoro più snello e sostenibile.