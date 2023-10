Il progetto "Crossing" è a cura di Ilaria Bignotti e restituisce al pubblico "una selezione attenta e rigorosa di opere del Patrimonio, sia di recente acquisizione che di storica permanenza, pone in luce inedite relazioni tra linguaggi anche lontani, nelle cui forme e visioni, però, riecheggiano sempre i valori fondamentali e fondanti dell'azienda: attraversa gli atlanti della storia dell'arte, ripercorre una storia decennale di sperimentazioni e dialoghi, non ha la pretesa di completezza né di organicità – le opere del Patrimonio derivano da una storia pregressa di diverse collezioni e acquisizioni, le opere recentemente prodotte ed entrate nelle collezioni vogliono raccontare la scena artistica attuale incarnando i valori dell'azienda – ma ha l'entusiasmo di essere una mostra potenzialmente aperta, dinamica, anche criticamente diversa.

Dal 12 ottobre: "Crossing. Da Klimt a Basilè, da Sironi a Bauermeister"

Il percorso espositivo è tematico: Protezione; Condivisione; Visione; Mutamento; Empatia; Confronti; Sperimentazione ?sono i temi nei quali si possono, ovviamente, riconoscere non solo i principi fondanti di CUBO, ma anche, innanzitutto, i valori universali e condivisi nelle società civili, valori che gli artisti hanno saputo trasmettere sino a noi lungo i secoli della storia dell'arte; valori di cui sono messaggeri mercuriali i dipinti, le sculture, le fotografie, le installazioni esposti oggi in mostra.

?"Un’aura trascendente si staglia nel retablo di Ettore Frani del 2012, che sin dal titolo, Terra Latte Luce III, evoca il raccoglimento che può dar luogo alla visione e invita alla contemplazione di una pittura attenta e rivelatrice di sé stessa e del suo profondo desiderio di trascendere i confini fisici dell’oggetto-opera; in un certo senso, il frame del video di Giacomo Costa, Tim(e)scape n. 16 del 2019, suggerisce che il tempo è congelato e come distillato in un paesaggio metafisico: al concetto di Mutamento, che si intreccia con quello di impermanenza come modalità di pensare il futuro in continua, dinamica trasformazione, si associa in un certo senso quello di Visione.